Francisco y el «grito de la tierra»: una verdadera catástrofe y el ateísmo de la Iglesia. Joachim Heimerl

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, el padre Joachim Heimerl, a quien debemos nuestro agradecimiento, pone a disposición de ustedes estas reflexiones sobre la renuncia tácita de la Iglesia católica al relato de la Creación. Disfruten de la lectura y difundan el mensaje.

Francisco y el «grito de la tierra» –una verdadera catástrofe

por el padre Joachim Heimerl

¿Cuándo fue la última vez que oyeron algo respecto a la doctrina de la Iglesia sobre la creación? Apenas en la política y los medios de comunicación, y desde luego muy poco en la predicación de la Iglesia. No hay más que un tibio compromiso con la «preservación de la creación»; no se menciona para nada al «Creador todopoderoso». La creencia en una inminente «catástrofe climática» ha sustituido sin fisuras a la creencia en la creación. Hace tiempo que el ateísmo eclesial se infiltró en las verdades de fe y socavó la Iglesia hasta la cúspide. En tales condiciones, cualquiera que siga defendiendo la fe tradicional es considerado rápidamente un «fundamentalista», especialmente cuando se trata del clima.

Sin embargo, es precisamente la doctrina eclesial de la creación la que podría arrojar luz sobre el discurso ideológicamente cargado en torno a la «catástrofe climática».

Seamos sinceros: el cambio climático difícilmente puede detenerse. Las condiciones globales no bastan por sí solas. Si partimos de la base de que esto conduce a una «catástrofe climática» que hará «inhabitable» la Tierra, la situación es la siguiente: No habrá rescate, desde luego no en un futuro previsible. El hombre no puede simplemente sobrepasar los límites de lo posible, y los límites de lo imposible de todos modos. Si no hay una perspectiva superior que se eleve por encima de lo terrenal, vamos mal. No hay esperanza que pudiéramos darnos a nosotros mismos.

Es precisamente aquí donde entra en juego la creencia en la creación. Enseña no sólo que Dios llamó todo a la existencia a partir de la nada, sino también que lo conserva todo en existencia y conduce todo a la plenitud. Por eso nunca podemos hablar de la «conservación de la creación» sin vincularla a la petición esperanzada del «Padre nuestro»: «Venga tu reino». Esto nos distingue esencialmente de los agoreros y de los ideólogos del clima.

Tampoco oirán nada de esto en la Iglesia actual, porque incluso aquí el reino de Dios se ha vuelto irrelevante y se ha disuelto en el «dogma» de la «catástrofe climática». Para muchos dignatarios, ahora es tan irreal como el Juicio Final.

Pero antes de que se me olvide: Si les interesa la creencia de la Iglesia en la creación a pesar de esta miseria, no tomen los textos del Papa. Francisco tiene muy poco para decir sobre este tema, al igual que los políticos de izquierda, y no es raro que abandone por completo el terreno de la fe.

Esto se vio por última vez a principios de septiembre, cuando el Papa hizo un llamamiento a la oración por la tierra, que, según dijo, estaba con fiebre y gritando.

Por supuesto, esto podría ser descartado como una figura retórica y la declaración podría ser categorizada como «bizarra». Sin embargo, fue el propio Francisco quien autorizó el culto a una diosa pagana de la naturaleza en los jardines vaticanos y en la basílica de San Pedro durante el Sínodo Amazónico (2019), provocando así la indignación en todo el mundo.

Esto por sí solo da a la formulación del grito de la tierra un timbre dudoso que se sitúa entre lo esotérico, el paganismo y el panteísmo. Una cosa es cierta: el apóstol san Pedro no se habría permitido tal cosa, y tampoco sus sucesores hasta Benedicto XVI.

Difícilmente nos enteraremos de lo que realmente quiso decir Francisco. Sin embargo, a nadie le interesa ya. Los fieles están acostumbrados a que el Papa haga declaraciones oblicuas; ya no esperan que proclame verdades de fe intransigentes, y menos cuando se trata del clima. Esto es un verdadero desastre.

Publicado originalmente en alemán el 7 de setiembre de 2024 por Marco Tosatti, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/09/07/franziskus-und-der- schrei-der-erde-eine-wahre- katastrophe-und-der-atheismus- der-kirche-joachim-heimerl/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

