Uno Choc Mai Superato: l’Imposizione della Comunione sulla Mano. Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato sul sito degli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

QUELLO SHOCK MAI SUPERATO. L’IMPOSIZIONE DELLA COMUNIONE IN MANO.

Dal diario degli Alleati

a cura di Veronica C.

Dal diario degli Alleati, una nuova testimonianza sulle angosciose peripezie da compiere per incontrarsi degnamente con la Santa Eucarestia e di come il buon esempio sia rivelatore dei desideri inespressi del cuore. Racconto dell’amica Cristina, che ci scrive da Piacenza. Ascoltiamola.

§§§

Cara Veronica, ho letto il racconto di Caterina sull’importanza dell’esempio di devozione Eucaristica e ho sentito il desiderio di dare la mia testimonianza

Vivo a Piacenza e un mese fa mi trovavo in vacanza a Lipari dove ho partecipato alla Messa domenicale in una parrocchia dell’isola siciliana.

Come sempre faccio, prima di ricevere l’Eucarestia mi sono inginocchiata (ma poi mi rimetto in piedi e la ricevo in bocca. Mi rialzo per timore di ricevere un rifiuto da parte del sacerdote).

Alla fine della Messa mi si è avvicinata una signora dicendomi che era rimasta molto colpita e commossa dal mio gesto di inginocchiarmi e mi ha ringraziato a lungo per l’esempio che le avevo dato. Era piena di stupore, perché – aggiunge – era tanto tempo che non vedeva qualcuno farlo, come invece si usava fare in passato. Sono rimasta molto sorpresa e davvero contenta che il mio esempio le avesse ricordato usi e costumi nobili e virtuosi del passato.

Ma quello che mi ha stupito di più è stato mio fratello, che era a Messa con me. Egli è credente, ma a modo suo. Generalmente mi considera un po’ bacchettona.

Invece, quando gli ho raccontato i commenti favorevoli della signora, inaspettatamente si è commosso e mi ha abbracciata. Come se egli stesso apprezzasse segretamente il gesto dell’inginocchiarsi di fronte a Gesù Sacramentato, senza trovare il coraggio di farlo, né di dirlo. Chissà un giorno….

Ho iniziato spontaneamente ad inginocchiarmi nel periodo Covid, quando obbligarono a ricevere la Comunione sulla mano.

Ero entrata in crisi. Non avrei voluto toccare Nostro Signore. Non sapevo se rinunciare all’Eucarestia o accettare il compromesso. Ho sentito nel mio cuore che Gesù, nonostante lo scempio, non volesse privarmi di Lui e ho proceduto come descrivo.

Per onorare nostro Signore ed evitare di toccarlo con le mie mani ho pensato di riceverLo, dopo essermi inginocchiata davanti a Lui, su un fazzoletto.

Usavo il più bello che avessi: di lino bianco, candido. Con le cifre ricamate della mia amatissima mamma che è venuta a mancare…

Fazzoletto che poi riponevo e conservavo con molto rispetto.

Non è stato sempre facile comunque, specie quando un sacerdote si rifiutò di consegnarmi il Corpus Domini sul candido tessuto.

Non fu il solo a negare la Comunione sul fazzoletto. A quale scopo costoro lo fecero non si è mai capito…

Adesso si è ritornati alla possibilità di ricevere l’Ostia in bocca, ma a me è rimasto il timore del rifiuto, nonostante sia stata ripristinata questa possibilità, tanto è stato lo shock di quel periodo.

Ormai al momento di comunicarmi provo costantemente una grande ansia: sia per la consapevolezza della mia indegnità, che per la paura di incappare nel rifiuto del sacerdote.

Così, in fila prego fino all’ultimo istante la Madonna, che mi aiuti e mi accontenti. Fino ad ora è andata bene, ma è sempre un’incognita.

Ma nella mia città celebrano anche la Messa Vetus Ordo, Grazie a Dio. Questa è stata davvero una meravigliosa scoperta! Quando posso andare lì, infatti, tutte le mie paure svaniscono.

Ma vieni da chiedersi:

“cosa racconteranno a Dio questi sacerdoti che anziché facilitare i fedeli nella sviluppo della fede li terrorizzano e li mortificano col loro creativismo disumano e sanitario anticristiano, come quello che portò a scrivere sui banchi il divieto di inginocchiarsi in chiesa?”

Li invitiamo vivamente ad esaminarsi, perché chi crede di poter abusare della pazienza degli uomini e di Quella di Dio, senza conseguenze deleterie per sé e per il prossimo suo, giunga presto ad intendere che molto grandemente si inganna. Oremus

Laudetur Jesus Christus nunc et semper

Cristina, Piacenza

7 settembre 2024

***

Trovi i nostri aggiornamenti sul canale telegram 📫https://t.me/alleanza3

https://t.me/VeronicaCireneo