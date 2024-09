Feisbùc Censura Ancora e di Nuovo Stilum Curiae. Vedete Perché, Questa Volta…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Facebook l’ha rifatto: ieri ha rimosso un articolo del nostro sito, che trovate qui sotto. Slo qualche giorno fa Matrk Zuckerberg aveva ammesso censure su Covid e sul computer di Hunter Biden, e aveva assicurato che i criteri di moderazione erano stati aggiornati. Così, a memoria, mi ricordo che Stilum ha visto rimossi articoli sui vaccini, su Viganò, sull’OMS, sul WEF, su Schwab e Soros. Adesso si aggiunge anche lo sterminio a Gaza (credo che il problema fosse soprattutto The Grayzone, un sito odiato dai propagandisti mainstream. Comunque rilanciamo sotto altra forma l’articolo di ieri, che gli amici su Facebook non hanno potuto leggere.

The Grayzone Smantella le Presunte Confessioni di Atrocità di Due Presunti Terroristi Pubblicate dal Daily Mail.

3 Settembre 2024 Pubblicato da Marco Tosatti

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo di The GrayZone, il sito del giornalista ebreo americano Max Blumenthal, particolarmente impegnato nello smantellare le false notizie di atrocità diffuse dalla propaganda israeliana per giustificare la pulizia etnica a Gaza e in Cisgiordania. E per trovare appoggi nel mondo dell’anglosfera. Sono purtroppo notizie che si diffondono in maniera ampia, e trovano credito anche qui da noi, presso persone in buona fede. Buona lettura e diffusione.

Le presunte “confessioni” di due palestinesi sotto custodia israeliana, filmate mentre apparentemente ammettevano molteplici stupri, omicidi e rapimenti il 7 ottobre, non corrispondono agli eventi di quel giorno, sono contraddette da numerose prove e sono state probabilmente estorte tramite tortura.

I media statunitensi e britannici continuano comunque a diffondere queste storie.

Il 23 maggio 2024, il Daily Mail britannico pubblicò quelli che descrisse come nastri di interrogatori “esclusivi” consegnatigli dall’intelligence israeliana.

Il tabloid di proprietà di Murdoch sosteneva che le presunte confessioni smascheravano una coppia di “padre e figlio stupratori di Hamas” che avevano ammesso di “andare di casa in casa per compiere aggressioni sessuali e omicidi”. La prova di questa apparente storia bomba consisteva in due brevi frammenti di filmati pesantemente modificati in cui un padre e un figlio palestinesi con gli occhi sgranati vengono mostrati mentre confessano di aver stuprato, ucciso e rapito civili israeliani dal Kibbutz Nir Oz in Israele il 7 ottobre.

Nei video, la coppia, descritta dal Daily Mail come “lo spudorato Jamal Hussein Ahmad Radi, 47 anni, e suo figlio Abdallah, 18 anni”, apparentemente ammette crimini efferati tra cui un duplice omicidio, il rapimento di una madre e di una figlia, lo stupro di gruppo e l’omicidio di una donna e il rapimento di un residente israeliano.

In un appello all’emozione mirato a rendere la messa in discussione dell’affidabilità delle confessioni come un atto di prendere le parti dei mostri, il Daily Mail scrive: “Un padre e un figlio malvagi hanno rivelato… come hanno ucciso e violentato civili innocenti”. La frase di apertura riassume l’essenza dell’articolo nel suo complesso: “Queste confessioni dimostrano ulteriormente che ogni tentativo di negare gli orrori del 7 ottobre… fa parte di una campagna… per promuovere la giustificazione del terrorismo”.

Questa indagine esporrà i video e la copertura mediatica occidentale di essi come un altro cinico esempio di propaganda israeliana progettata per fabbricare supporto all’assalto di Tel Aviv alla Striscia di Gaza. In effetti, le affermazioni fatte nei video non solo non sono corroborate da alcuna prova raccolta da Israele, ma sono anche contraddette da una copiosa documentazione delle morti avvenute a Nir Oz il 7 ottobre.

Si scopre che la coautrice dell’articolo del Daily Mail che promuove i presunti video di confessione era una sconosciuta scrittrice residente in Israele, con poca esperienza nel giornalismo investigativo, opinioni apertamente anti-palestinesi e una cronologia di Twitter che mostrava un selfie sorridente con il primo ministro Benjamin Netanyahu a un gala ufficiale dell’ambasciata britannica a Tel Aviv.

La giornalista israeliana Natalie Lisbona con il primo ministro Benjamin Netanyahu, 8 giugno 2022

Chiamata Natalie Lisbona, la scrittrice del Daily Mail è diventata un canale chiave per la propaganda israeliana relativa alle accuse di violenza sessuale contro i palestinesi. Due settimane prima del 7 ottobre, Lisbona stava pubblicando dei reportage duri per la BBC su caramelle gommose ricche di proteine ricavate dalle locuste. Giorni dopo l’attacco di Hamas, si è rivolta ai social media per inveire contro i giornalisti che mettevano in dubbio le affermazioni israeliane secondo cui “i bambini sono stati decapitati e bruciati vivi da Hamas” e per vantarsi dei suoi piani per propagare le raccapriccianti affermazioni israeliane.

“Nelle ultime tre settimane ho parlato con i testimoni e le famiglie degli ostaggi”, compresi coloro che “hanno assistito alla scoperta dei resti di una donna incinta il cui bambino è stato tirato fuori e decapitato”, ha scritto Lisbona il 28 ottobre.

Sebbene questa affermazione e quasi tutte le accuse simili siano state sonoramente screditate, anche dai notiziari israeliani, Lisbona ha affermato senza prove questo marzo che “Hamas e le bande di GAZA hanno violentato i CADAVERI. HANNO VIOLENTATO I BAMBINI”.

Come il Daily Mail, il New York Times si è affidato a una giovane freelance israeliano con poca esperienza giornalistica e con idee fortemente anti-palestinesi per raccogliere testimonianze per il suo scandaloso e ampiamente smentito articolo “Urla senza parole” che denunciava la violenza sessuale di massa del 7 ottobre. Quella scrittrice del Times, Anat Schwartz, è stata licenziata, ufficialmente perché le piacevano i post di Twitter che esprimevano sostegno al massacro di massa dei palestinesi. Tuttavia, Lisbona del Mail rimane uno dei più affidabili pubblicisti di Tel Aviv nei media occidentali, che pubblica regolarmente resoconti con fonti speciose che accusano i militanti palestinesi di violenza sessuale.

Le confessioni dubbie e apparentemente forzate promosse da Lisbona nel suo articolo del 23 maggio sul Daily Mail sono state pubblicate in prima pagina sul New York Post, un tabloid statunitense anch’esso di proprietà della famiglia Murdoch, e su quasi tutti i media israeliani in lingua inglese.

Come dimostriamo in questa indagine, nessuno dei presunti crimini descritti nelle presunte confessioni si allinea con alcun dettaglio noto delle vittime effettive del 7 ottobre o con il modo in cui sono morte. Altre parti dei video contengono contraddizioni significative che, in assenza di ulteriori spiegazioni o prove da parte di Israele, rendono estremamente improbabile che le confessioni siano vere.

Ecco una sintesi dei risultati più significativi di questa indagine:

Il padre sostiene di aver trovato una coppia sulla quarantina da sola in una casa a Nir Oz e di averla uccisa, ma in realtà nessuna coppia è stata uccisa.

Il padre sostiene di aver trovato madre e figlia sole in una casa e di averle rapite, ma nessuna madre e figlia è stata rapita in tali circostanze.

Padre e figlio confessano di aver violentato e ucciso una donna sulla trentina, ma nessuna donna di quell’età è stata uccisa a Nir Oz in circostanze che corrispondono alle confessioni.

Il luogo in cui sarebbe stato rapito un uomo israeliano contraddice i suoi ultimi messaggi di testo e la testimonianza di sua madre.

La cronologia sembra impossibile. Se, come descritto dal figlio, sono arrivati a Nir Oz “verso le 10” del mattino, gli atti descritti nelle confessioni (10 omicidi, 19-21 rapimenti, irruzione in più di 7 case e stupro di 2 donne) avrebbero dovuto essere commessi in circa otto minuti se avessero dovuto rapire l’uomo israeliano, che ha scritto che i suoi rapitori stavano “cercando di entrare” alle 10:08.

Sono state riscontrate tre grandi contraddizioni tra le confessioni:

Secondo la confessione del padre, il rapimento dell’uomo israeliano non è mai avvenuto.

La “vittima dello stupro” è stata uccisa solo nella confessione del figlio.

Secondo il padre, la presunta vittima dello stupro era accompagnata da altri 3-4 uomini di Gaza quando la coppia si è avvicinata.

Nel racconto del figlio, la vittima era con un uomo israeliano, che il padre ha ucciso.

Non è stata presentata alcuna prova a sostegno di nessuno dei presunti crimini, poiché Israele non ha diffuso alcun video che documenti la presenza del padre e del figlio a Nir Oz e non ha fatto i nomi delle vittime descritte nelle confessioni.

Molto probabilmente le confessioni sono state estorte tramite tortura, tecnica che notoriamente provoca tassi estremamente elevati di false confessioni.

Sebbene gli interrogatori siano probabilmente durati giorni o più, ne sono stati resi pubblici solo 20 minuti, anch’essi pesantemente modificati, con numerose modifiche nei punti critici.

Le confessioni descrivono crimini estremamente rari, come uno stupro di gruppo da parte di padre, figlio e zio. Crimini esagerati come questi sono comuni nella propaganda delle atrocità, ma sono estremamente rari nella vita reale. Ciò non è impossibile, ma come si dice, affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie.

Le vittime scomparse del “duplice omicidio”

Nella sua confessione registrata, il padre, Jamal Radi, racconta a un interrogatore dell’agenzia di intelligence israeliana Shin Bet che dopo essere entrato a Nir Oz con suo figlio e suo fratello quella mattina, il primo crimine che ha commesso è stato un duplice omicidio, presumibilmente avvenuto all’interno di una casa nell’insediamento. “Nella prima casa ho trovato una donna e suo marito, e li abbiamo colpiti con il fuoco e uccisi”, si può vedere mentre dice. “Erano sulla quarantina”, aggiunge.

Secondo i funzionari israeliani, un totale di 113 persone sono state uccise o rapite da Nir Oz il 7 ottobre, ma una donna sulla quarantina non è elencata tra loro. Le uniche due donne tra i 30 e i 60 anni uccise nel kibbutz o che rimangono sotto la custodia di Hamas sono Tamar Kedem Siman Tov (35) e Maya Goren (56).

Secondo i figli di Goren, lei non era a casa durante l’attacco, ma era sola nella nursery del kibbutz. Hanno testimoniato che è stata catturata o uccisa intorno alle 9:55 del mattino, e che suo marito era ancora vivo un’ora dopo, prima di essere ucciso fuori dalla stanza di sicurezza nella loro casa. L’unica altra donna che si avvicinasse alla fascia di età descritta, Tamar Kedem Siman Tov, è stata uccisa nella sua stanza di sicurezza, insieme a suo marito, tre figli e sua suocera. Nessuna delle due vittime si adatta alla presunta ammissione del padre e del figlio di aver ucciso un uomo e una donna.

Il rapimento di una misteriosa madre e figlia

Dopo aver eliminato la coppia fantasma, il padre, Radi, ha affermato di essersi trasferito in un’altra casa. “Ho trovato una donna e sua figlia e le ho date ad Al-Qassam [l’ala militare di Hamas]”, afferma nella confessione.

Ma gli sforzi per fare un controllo incrociato del database delle persone rapite o uccise a Nir Oz, con un’attenzione particolare alle combinazioni madre-figlia, sono stati ugualmente infruttuosi. Non ci sono descrizioni di vittime a Nir Oz che combacino con la descrizione del Radi senior di una madre e una figlia sole rapite dalla stessa casa. Le corrispondenze più vicine includono:

Irena Tati (73) e sua figlia, Yelena Trufanova (50), sono state rapite da Niz Oz e successivamente restituite nell’accordo di scambio di ostaggi di novembre. Tuttavia, Irena e Yelena sono state prese da case separate.

Karina Engel (51) è stata rapita insieme ai suoi figli, ma ha due figlie, non una, e tutte e tre sono state rapite insieme e rilasciate insieme a novembre.

Sharon Alony Cunio (34) e le sue figlie sono state rapite, ma in un’intervista ai media israeliani ha descritto uno scenario drasticamente diverso, notando che la famiglia era divisa in più luoghi, nessuno dei quali conteneva una madre e una figlia da sole. Sono state riportate in Israele a novembre.

Daniel Alony e sua figlia sono state rapite, ma la coppia è stata presa insieme alla sorella e al marito di quest’ultima. Secondo i messaggi di testo che ha inviato ad altri membri della famiglia la mattina del 7 ottobre, la famiglia si è arresa dalla sua stanza di sicurezza a una mezza dozzina di membri di Hamas, non a un singolo padre anziano, come affermato nella presunta confessione. La coppia è stata rimpatriata secondo i termini dell’accordo sugli ostaggi.

Ruthi Munder (78) e sua figlia, Keren Munder (54) sono state rapite, ma sono state prese insieme al figlio di 9 anni di Keren, dalla stessa casa del marito di Ruthi, Avraham. Hamas ha restituito i tre membri della famiglia a novembre.

Doron Katz Asher (34) e le sue figlie sono state rapite, ma sono state prese insieme alla nonna. Da allora sono state restituite alle autorità israeliane.

Tamar Kedem Siman Tov (35) e le sue figlie sono state uccise nella stanza di sicurezza della famiglia, ma ci sono state anche altre vittime, tra cui suo marito e sua suocera.

Salvo spiegazioni o nuove prove da parte di Israele, la seconda confessione del rapimento di una madre e di una figlia a Nir Oz non corrisponde a nessuna delle vittime del kibbutz.

Le accuse di stupro

Nel filmato della presunta confessione, Jamal e suo figlio Abdallah vengono mostrati separatamente e ciascuno afferma di aver violentato a turno una donna.

Secondo la presunta confessione dell’anziano Radi, il presunto stupro di gruppo è avvenuto in una casa dove ha visto “una donna in pantaloncini corti nel soggiorno con alcuni altri uomini”, che ha affermato essere di Gaza. Il video mostra Jamal che dice di aver portato la donna in un’altra stanza e di averla violentata sotto la minaccia di una pistola, mentre la potenziale vittima piangeva.

Inizialmente, Jamal afferma di essere stato l’unico a partecipare, ma viene contraddetto dall’interrogatore, che insiste nel dire che sta mentendo e lo informa che suo figlio ha confessato lo stupro. A questo punto, il padre cambia la sua versione e afferma che anche suo fratello e suo figlio l’hanno violentata. Jamal continua affermando di aver personalmente aggredito la donna per circa 15 minuti e dice al suo interrogatore israeliano che suo fratello e suo figlio hanno trascorso altri 10-15 minuti a violentare la presunta vittima, prima che l’intero trio se ne andasse e tornasse a Gaza.

Dopo la loro partenza, Jamal racconta: “Non so cosa le sia successo, sono rimasto lì per quindici minuti e poi me ne sono andato”.

Sebbene Jamal abbia detto al suo interrogatore israeliano di non sapere cosa sia successo alla donna dopo che se ne sono andati, Abdallah sostiene che è stata assassinata da suo padre, dicendo ai suoi rapitori: “Mio padre ha ucciso la donna dopo che abbiamo finito”. Se la confessione di Jamal fosse legittima, avrebbe avuto pochi incentivi a omettere questo crimine finale, data la lunga lista di crimini che aveva già confessato.

Ci sono numerose altre evidenti incongruenze nei racconti della coppia, compresi i dettagli del presunto crimine, con il figlio che descrive la presenza di un uomo israeliano, che è stato anche lui “ucciso” dal padre. Nel racconto del padre, non c’è nessun uomo israeliano, al suo posto ci sono “tre o quattro” uomini di Gaza.

Secondo la confessione del figlio, la donna da loro violentata aveva “circa trent’anni” o “poco più di 30”, una fascia d’età che limita le possibili vittime a Tamar Kedem Siman Tov (35), Arbel Yehud (28), Shiri Bibas (32).

Tamar Kedem Siman Tov è stata uccisa nella sua stanza di sicurezza, insieme al marito, ai tre figli e alla suocera. Ciò non corrisponde alla confessione.

Arbel Yehud è detenuta a Gaza. I suoi genitori hanno dichiarato in un’intervista di aver ricevuto la prova della sua vita, quindi anche lei non rientra nella confessione.

Shiri Bibas e la sua famiglia sono stati ripresi in un video mentre erano ancora vivi a Gaza insieme ai loro rapitori, e quindi non corrispondono alla confessione.

Per puro processo di esclusione, si può concludere che Jamal non avrebbe potuto uccidere nessuna donna trentenne a Nir Oz il 7 ottobre.

Il rapimento di “Matan”

Secondo il nastro dell’interrogatorio di Jamal, questo è stato il loro ultimo crimine commesso il 7 ottobre. Ma il figlio, Abdallah, testimonia che la coppia ha poi preso parte al rapimento di un importante personaggio israeliano dopo la presunta aggressione.

Secondo i funzionari israeliani, l’uomo in questione era Matan Zangauker, rapito il 7 ottobre e che, a quanto si dice, è ancora detenuto da Hamas oggi. Il rapimento di Zangauker è l’unico crimine descritto nelle confessioni che può essere associato a una vittima specifica.

Nel video, Abdallah dice di aver “catturato” Matan dopo averlo trovato nascosto tra gli alberi nell’insediamento. Ma il figlio afferma di aver tentato di proteggere Zangauker dai maltrattamenti di altri palestinesi, a partire da suo zio e finendo con un gruppo di presunti agenti di Hamas.

Ma ancora una volta, la storia di Abdallah è completamente contraddetta dalle prove disponibili.

Durante una manifestazione del dicembre 2023 che chiedeva al governo israeliano di negoziare per il rilascio dei rapiti israeliani, la madre di Zangauker ha rivelato che suo “figlio, Matan, e la sua ragazza, Ilana, sono stati rapiti insieme dal Kibbutz Nir Oz, dalla camera da letto all’interno della stanza di sicurezza dove dormivano alla vigilia dello Shabbat”.

Le immagini pubblicate dai media statali israeliani, che mostrano gli ultimi messaggi di testo che Zangauker ha inviato alla madre il 7 ottobre, indicano anche che Matan non è stato catturato mentre si nascondeva da solo tra gli alberi, ma è stato in realtà prelevato da una stanza di sicurezza all’interno di una casa, insieme alla sua ragazza, Ilana Gritzewsky.

Nello screenshot qui sotto preso dal telefono della madre di Matan, si possono vedere i genitori di Matan che gli dicono di “chiudere la finestra”, al che Matan risponde: “È tutto chiuso”.

Alle 9:45, Zangauker risponde: “Aspetta. Ci sono persone qui. Tengo la porta. Non posso scrivere”. I suoi genitori lo esortano a dare il numero di telefono della sua ragazza, che è con lui nella stanza di sicurezza.

23 minuti dopo, alle 10:08, Matan scrive il suo messaggio finale: “Stanno cercando di entrare”.

Quando gli viene chiesto per quanto tempo sono rimasti nel kibbutz, Abdallah informa il suo interrogatore che “Siamo arrivati verso le 10 del mattino, [o] qualcosa del genere” e “siamo partiti alle 12:30”.

In definitiva, la cronologia dei messaggi di Matan e quella del suo rapimento, così come descritte nella confessione, semplicemente non coincidono.

Secondo i messaggi di testo, i gazawi che hanno rapito Matan erano già dentro casa sua alle 9:45 e stavano per rapirlo alle 10:08. Se combinata con la cronologia fornita dal padre, questa catena di eventi è impossibile. Ecco le parti della confessione del padre relative alla sequenza degli eventi e alla quantità di tempo impiegata per ogni crimine:

Interrogatore: Dimmi cosa è successo nella prima casa.

Padre: Nella prima casa sono stato sorpreso da una donna e suo marito e gli ho sparato. […] Dopo c’era un’altra casa. Hassan è entrato in una casa e io sono entrato in un’altra. […] Ho trovato una donna e sua figlia e le ho date ad Al-Qassam [ala militare di Hamas].

Interrogatore: Quando hai parlato con Hamas, dov’erano?

Padre: Stavano camminando intorno [al kibbutz].

Interrogatore: OK. E la terza casa?

Padre: La terza casa è una casa in cui vivono anche un uomo e sua moglie, sulla cinquantina, e li ho consegnati ad Al-Qassam.

[…]

Interrogatore: OK. Sei andato alla quarta casa e cosa è successo?

Padre: No, abbiamo trovato un gruppo di coloni, tra 10 e 12 persone, uomini, bambini e donne. Li abbiamo circondati e consegnati ad Al-Qassam. […] Dopo di che, mentre camminavo ho visto cinque ragazzi, ragazzi e ragazze, che hanno cercato di scappare e gli abbiamo sparato. […] e poi sono andato a casa dove c’era la donna. […] L’ho portata nella stanza accanto e l’ho […] violentata. […] Mi sono sdraiato sopra di lei, l’ho baciata e sono entrato dentro di lei, e sono venuto. Ci sono voluti circa 15 minuti.

[…]

Interrogatore: E tu dici che [tuo figlio] Abdallah e [tuo fratello] Ahmad sono rimasti in casa. […] Quanto tempo sono rimasti in casa? .

Padre: Tra i 10 e i 15 minuti. […] Abbiamo finito [di violentarla], siamo usciti e siamo tornati a casa.

Contraddizioni tra le confessioni

La prima incongruenza che emerge è che il padre non fa menzione di aver trovato un uomo da solo o di averlo rapito. Secondo Jamal, dopo il presunto stupro, sono tornati a casa. Ciò contrasta radicalmente con la storia raccontata dal figlio, che ha detto al suo interrogatore che “Quando sono uscito [da casa] ho visto un colono nascosto tra gli alberi, così l’ho catturato”, e ha osservato che “Questo è successo quando Hasan e mio padre sono arrivati”.

Anche se si ignora questa estrema discrepanza, la cronologia non torna. Secondo il padre, hanno sparato a una coppia nella prima casa, poi si sono divisi e sono andati in altre due case, hanno rapito 5 persone e le hanno consegnate ad Al-Qassam. Poi sono andati in un’altra casa, hanno rapito altre due persone e le hanno consegnate ad Al-Qassam. Poi hanno trovato un gruppo di 10-12 persone, le hanno rapite e le hanno consegnate ad Al-Qassam. Poi, mentre camminavano, hanno visto un gruppo di 5 persone che sono scappate da loro, a cui hanno sparato e ucciso. Poi, e solo allora, sono arrivati alla casa dove hanno violentato la donna per circa 30 minuti, dopodiché, secondo la confessione del figlio, hanno trovato Matan nascosto tra gli alberi.

Quindi l’intera catena di eventi, che comporta molteplici aggressioni alle case, decine di rapimenti e omicidi e tre atti di stupro che presumibilmente hanno richiesto più di 30 minuti, deve essere avvenuta tra il loro orario di arrivo “circa le 10” e le 10:08, che è quando Matan ha scritto, “stanno cercando di entrare”. Un simile scenario è semplicemente impossibile.

I tentativi di conciliare la cronologia con la confessione del figlio si rivelano ugualmente infruttuosi. Secondo Abdallah, ha ucciso due persone, violentato due donne (una delle quali è stata lo stupro di 30 minuti con il padre) e fatto irruzione in cinque case, da cui hanno rapito delle persone. Di nuovo, tutto questo deve essere accaduto tra il loro orario di arrivo “circa le 10” e le 10:08. Anche questo è palesemente falso.

Dov’è il video?

Ulteriori dubbi sull’autenticità delle confessioni sono sollevati dalla mancanza di prove video della presunta serie di crimini commessi dal padre e dal figlio nel kibbutz.

Il governo israeliano ha centinaia di ore di video che documentano gli attacchi del 7 ottobre e si è dimostrato perfettamente disposto a pubblicarli quando politicamente utile, come nel caso di una confessione registrata di due membri di Hamas, pubblicata dall’agenzia di intelligence israeliana Shin Bet dopo aver aggiunto i filmati delle telecamere di sicurezza del kibbutz Alumim.

Sebbene Israele abbia avuto due mesi per indagare sulle confessioni e possieda una documentazione video completa del 7 ottobre nel kibbutz Nir Oz, nessun video del genere è stato presentato.

A meno che Israele non sia in grado di fornire ulteriori spiegazioni o prove, ci sono tutte le ragioni per concludere che queste confessioni erano false e forzate tramite tortura. Come per le bufale propagandistiche già smentite e diffuse dall’apparato di propaganda internazionale di Israele, come le affermazioni di bambini decapitati e bruciati nei forni da Hamas, i raccapriccianti resoconti dei media occidentali sulla serie di omicidi e stupri di gruppo di un padre e un figlio palestinesi sembrano essere stati orchestrati da un servizio di intelligence noto per il suo uso dell’inganno per generare ulteriori giustificazioni per la decimazione di Gaza.

