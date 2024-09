Coltelli Puntati verso la Famiglia Biden…il Deep State Comincia a Scaricarli? Breitbart.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su Instagram da wearebreibart. Buona lettura e condivisione.

Il presidente Joe Biden @potus non è mai stato un membro serio dell’establishment di Washington, DC, come i Clinton, i Bush o gli Obama, o forse l’establishment semplicemente non aveva più bisogno di lui.

In ogni caso, i coltelli sembrano puntati contro la famiglia Biden dopo che Joe Biden si è ritirato dalle elezioni presidenziali del 2024. In tre fughe di notizie nell’ultimo mese, membri della classe politica permanente di Washington hanno divulgato informazioni dannose sulla famiglia Biden.

Uno: Hunter Biden ha accettato 3.101.258 dollari dal suo partner rumeno Gabriel Popoviciu per “influenzare le agenzie governative statunitensi” quando Joe Biden era vicepresidente, ha affermato il procuratore speciale David Weiss in un documento depositato in tribunale.

La documentazione non arriva ad accusare Hunter di essersi “coordinato in modo improprio con l’amministrazione Obama”, ma sottolinea come il Dipartimento di Giustizia (DOJ) di Biden non sia riuscito a incriminare Hunter per violazioni del Foreign Agents Registration Act (FARA) nel 2023, mentre Joe Biden era ancora in corsa per la presidenza.

Due: il Dipartimento di Stato ha pubblicato un documento che dimostra che Hunter Biden ha chiesto l’aiuto del governo degli Stati Uniti per Burisma Holdings, una società ucraina.

La fuga di notizie solleva ulteriori domande sul perché Hunter non si sia registrato come agente estero per il suo lavoro con Burisma Holdings, la società energetica ucraina che ha pagato Hunter 83.000 $ al mese, ovvero 1 milione di dollari all’anno, solo poche settimane dopo che suo padre era stato annunciato come “persona di riferimento” per la politica estera degli Stati Uniti con l’Ucraina. Hunter non aveva esperienza nel settore energetico o in Ucraina prima di diventare membro del consiglio di amministrazione della società e di chiedere aiuto al governo degli Stati Uniti.

Tre: il Dipartimento di Giustizia ha rivelato la scoperta di 117 pagine di discussioni trascritte tra Biden e il suo ghostwriter, secondo Fox News

