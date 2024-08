Europa, Bambini, Morti in Eccesso: 42 Volte in Più dopo il Siero a mRNA. The Exposé.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo di The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. Chi voglia prendere visione di tutte le tabelle statistiche vada all’originale. Buona lettura e condivisione.

Aumento di 42 volte dei decessi in eccesso tra i bambini in Europa registrati da quando il vaccino COVID è stato “approvato” per i bambini rispetto ai livelli pre-iniezione

Di The Exposé

I decessi in eccesso tra i bambini in tutta Europa, esclusa l’Ucraina, sono aumentati del 335% da quando l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha concesso l’autorizzazione all’uso di emergenza dei vaccini Covid per l’uso nei bambini nella ventunesima settimana del 2021, rispetto al numero di decessi in eccesso registrati nello stesso periodo di tempo prima che l’EMA concedesse “l’autorizzazione” al vaccino Covid per i bambini.

Nella torrida estate del 2021, una decisione epocale ha travolto l’Europa, scatenando un turbine di emozioni tra i genitori, caduti nella trappola della propaganda 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che attendevano con ansia un barlume di speranza per i loro figli.

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha finalmente concesso l’autorizzazione all’uso di emergenza per l’impiego del vaccino Pfizer contro il COVID-19 nei bambini di età compresa tra 12 e 15 anni.

Sollievo ed esultanza riempirono i cuori di innumerevoli genitori ingenui che videro in questo un faro di protezione contro la presunta pandemia.

Eppure, i venti della fortuna hanno preso una piega inaspettata quando è iniziata la distribuzione del vaccino per i bambini. Sono emersi resoconti sorprendenti, che hanno rivelato un’impennata angosciante di decessi in eccesso tra i più giovani in tutto il continente.

Il senso di ottimismo è rapidamente svanito tra le migliaia di famiglie colpite, ed è stato sostituito da una triste realtà che ha gettato un’ombra sulle speranze di molti.

Tragicamente, le statistiche dipingono un quadro inquietante, con un’impennata del 362% nei decessi in eccesso tra i bambini di età compresa tra 0 e 14 anni entro la trentaquattresima settimana del 2024. Questi numeri sussurrano una storia agghiacciante di conseguenze che erano state previste da molte voci messe a tacere e pesantemente censurate.

Nel 2020, mentre l’establishment cercava disperatamente di accelerare l’uso della tecnologia mRNA camuffata da vaccino contro la presunta pandemia, le iniezioni per il COVID-19 erano ancora nelle fasi embrionali di sviluppo, percorrendo un percorso precario verso l’approvazione normativa.

Per accelerarne la disponibilità, le agenzie di regolamentazione come l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e la Food and Drug Administration (FDA) statunitense hanno richiesto autorizzazioni all’uso di emergenza (EUA), concedendo un’ancora di salvezza temporanea a questi nuovi e pericolosi vaccini.

Queste autorizzazioni all’uso di emergenza (EUA) fungevano da meccanismi normativi, consentendo l’uso di prodotti medici in circostanze estreme, come una pandemia, anche prima che completassero il rigoroso percorso della piena approvazione normativa.

Si è trattato di una misura senza precedenti, presa di fronte a una crisi senza precedenti.

Ma la presunta pandemia di Covid-19 non si è dimostrata una minaccia per i bambini, rendendo le decisioni future di questi enti regolatori estremamente discutibili e potenzialmente criminali.

Uno dei motivi principali per cui i vaccini a mRNA non erano stati ampiamente utilizzati nella popolazione generale fino a dicembre 2020 era lo spettro dell’anticorpo-dipendente potenziamento (ADE).

Questo fenomeno ha infestato i corridoi del dibattito scientifico, sollevando preoccupazioni sul fatto che la vaccinazione con vaccini a mRNA avrebbe potuto potenzialmente esacerbare la malattia, rendendo i soggetti vaccinati più vulnerabili alle sue grinfie.

La storia aveva già assistito a un episodio agghiacciante di ADE durante lo sviluppo di un vaccino contro la febbre dengue. Le sperimentazioni iniziali indicavano risultati promettenti, mostrando protezione contro il virus per coloro che erano rimasti indenni da infezioni precedenti.

Purtroppo, nei soggetti che avevano già contratto in precedenza un ceppo diverso del virus, il vaccino sembrava amplificare il rischio di malattia grave, una triste testimonianza della natura insidiosa dell’ADE.

Storie simili sono emerse da numerosi studi sugli animali, in cui potenziali “vaccini” hanno provocato infiammazioni polmonari e altri effetti avversi in seguito alla successiva esposizione al virus. La risposta immunitaria indotta dal vaccino, anziché neutralizzare il virus, ha causato danni al tessuto polmonare, lasciando una scia di conseguenze indesiderate.

Inoltre, durante le sperimentazioni sui vaccini contro i virus respiratori, compresi quelli contro i coronavirus, incombeva lo spettro minaccioso della VAED (Vaccine-Associated Enhanced Disease).

Ad esempio, le sperimentazioni su un vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (RSV) hanno evidenziato un modello sconcertante: i neonati vaccinati erano esposti a un rischio maggiore di ospedalizzazione e di malattie respiratorie più gravi dopo aver contratto il virus.

La risposta immunitaria innescata dal vaccino, anziché proteggere dal virus, sembrava scatenare una reazione eccessiva del sistema immunitario, esacerbando i sintomi della malattia.

I virus respiratori, come i coronavirus e il virus respiratorio sinciziale, erano da tempo riconosciuti come gravi minacce per le popolazioni vulnerabili, in particolare i neonati e gli anziani.

Tuttavia, il presunto virus SARS-CoV-2, presumibilmente responsabile della pandemia di COVID-19, sembra aver risparmiato le generazioni più giovani, sollevando sconcertanti interrogativi sull’estensione dell’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA) per i vaccini anti-Covid-19 ai bambini.

L’assenza di una minaccia imminente per i bambini ha complicato ulteriormente il processo decisionale.

L’obiettivo finale non poteva essere il contenimento, poiché i dati del mondo reale hanno rivelato un colpo di scena ironico: la popolazione vaccinata contro il Covid-19 sembrava mostrare una maggiore probabilità di infezione e trasmissione rispetto alle controparti non vaccinate.

Lo scudo stesso che avrebbe dovuto proteggere dal virus sembrava vacillare nella sua missione.

Il grafico illuminante, che comprende il periodo dal 3 gennaio al 27 marzo 2022, ha svelato il numero totale di casi di Covid-19 categorizzati in base allo stato vaccinale e alla fascia d’età in Inghilterra. I dati, estratti dai report della UK Health Security Agency (UKHSA) della settimana 5 (pagina 43) , della settimana 9 (pagina 41) e della settimana 13 (pagina 41) sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19 , hanno dipinto un quadro vivido della sconcertante realtà.

Allo stesso modo, un altro grafico rivelatore ha illuminato i tassi di casi ogni 100.000 persone, di nuovo segregati per stato vaccinale e fascia d’età in Inghilterra. È emersa la disparità allarmante: i tassi di casi sono saliti alle stelle tra la popolazione triplamente vaccinata in ogni fascia d’età, lasciando un abisso tra loro e i non vaccinati.

Con il passare del tempo il divario non fece che aumentare.

I numeri parlavano chiaro, rivelando che i destinatari del vaccino Covid-19 affrontavano un rischio di infezione più elevato rispetto alla popolazione non vaccinata. Le prove richiedevano un esame più approfondito.

Ma tale analisi non è ancora stata condotta e, purtroppo, in una recente analisi EuroMOMO, un’organizzazione a cui sono affidati i dati statistici ufficiali dei paesi europei, ha pubblicato dati che hanno rivelato una sconfortante correlazione tra l’approvazione del vaccino Pfizer contro il COVID-19 per i bambini e un aumento dei decessi tra i più giovani.

I dati, raccolti da 26 paesi partecipanti in tutta Europa ( esclusa l’Ucraina), dipingono un quadro fosco che non può essere ignorato.

Le cifre agghiaccianti, che si estendono fino alla 34a settimana del 2024, cattureranno sicuramente l’attenzione degli animi preoccupati.

Vale anche la pena notare che i dati coprono solo 26 dei 44 paesi in Europa, esclusa l’Ucraina. Ciò significa che qualsiasi affermazione che attribuisca i risultati alla guerra in corso può essere immediatamente respinta.

Nella 21a settimana del 2021, l’Agenzia europea per i medicinali ha esteso l’autorizzazione all’uso di emergenza del vaccino Pfizer contro il COVID-19, prima ai bambini di età compresa tra 12 e 15 anni e successivamente alla fascia di età compresa tra 5 e 11 anni.

Tuttavia, nelle settimane successive all’approvazione si è assistito a un aumento sconvolgente dei decessi tra i bambini, una tendenza al rialzo che non ha accennato a diminuire.

Tra la settimana 21 del 2021 e la settimana 52 del 2021, un allarmante conteggio di 310 decessi in eccesso tra i bambini da 0 a 14 anni avrebbe dovuto creare onde d’urto nel continente. Ma i dati sono stati soppressi.

Il contrasto non avrebbe potuto essere più netto: nel periodo compreso tra la prima e la ventunesima settimana del 2021 si sono verificati 515 decessi in meno del previsto.

E il fatto che l’aumento dei decessi sia in linea con l’approvazione da parte dell’EMA del vaccino Pfizer contro il COVID-19 per i bambini dai 12 ai 15 anni non può essere semplicemente liquidato come una coincidenza.

Questa preoccupante tendenza è proseguita per tutto il 2022, con un totale di 1.639 decessi in eccesso tra i bambini di età compresa tra 0 e 14 anni nei 26 paesi europei, dipingendo una triste realtà che non può essere ignorata.

Fortunatamente, il 2023 è stato leggermente migliore, con 138 decessi in più registrati tra i bambini.

Ma purtroppo abbiamo assistito di nuovo a un enorme aumento nel 2024, con 442 decessi in eccesso registrati tra i bambini in tutta Europa alla 34a settimana del 2024.

Le fosche cifre parlano di un aumento senza precedenti del 335%/42 volte dei decessi in eccesso da quando l’Agenzia europea per i medicinali ha esteso l’autorizzazione all’uso di emergenza del vaccino Covid-19 ai bambini di età compresa tra 12 e 15 anni.

Il contrasto con il periodo precedente non potrebbe essere più netto.

Dalla settimana 44 del 2018 alla settimana 21 del 2021, si sono verificati 735 decessi in meno tra i bambini di età compresa tra 0 e 14 anni rispetto al previsto.

L’aumento impressionante dei decessi tra i bambini di età compresa tra 0 e 14 anni in 26 paesi europei, tra cui Regno Unito, Francia, Spagna, Italia e Germania, dipinge un quadro desolante: un sorprendente aumento del 335% da quando l’Agenzia europea per i medicinali ha esteso l’autorizzazione all’uso di emergenza del vaccino Pfizer contro il COVID-19 ai bambini di età compresa tra 12 e 15 anni.

Questa angosciante realtà solleva serie preoccupazioni, considerando la natura sperimentale delle iniezioni e il loro precedente rifiuto a causa dei rischi di potenziamento dipendente da anticorpi (ADE) e di malattia potenziata associata al vaccino (VAED).

Inoltre, la somministrazione del vaccino ai bambini, che non erano esposti a rischi significativi a causa del presunto virus Covid-19, sembra sconcertante alla luce degli 873 decessi in meno registrati tra i bambini di età compresa tra 0 e 14 anni in tutta Europa nel 2020, dall’inizio della presunta pandemia fino alla fine dell’anno.

