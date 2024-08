Als jullie niet spreken, zullen de stenen schreeuwen’ Brief aan de kardinalen. Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato dal sito degli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo. Buona lettura e diffusione.

SMEEKBEDE: ‘Als jullie niet spreken, zullen de stenen schreeuwen’ Brief aan de kardinalen. Flash mob

Van Veronica Cireneo

Ach, hoe lang hebben we onder ons, bekende of onbekende Zonen van God, in ons geweten en in dat van anderen pijn en ontzetting meegemaakt over deze waanwereld die op zijn kop staat.

Van het profane tot het heilige, hoeveel absurditeiten, leugens, misbruiken!



We lijden in het bijzonder onder de verwarring van de Kerk, Moeder en Leraar, van het Eeuwige en Heldere Woord, geteisterd door de kanker van het progressivisme, waar alles, alles even goed is als zijn tegendeel.

Hoeveel onvrede wekt dit op tegenover Haar, deze comateuze staat van geloof, perfect waarneembaar bij hen die door het geloof radicale levenskeuzes zouden maken: de ingewijden.

Velen van hen improviseren zichzelf als clowns op het altaar, en wanneer men een broeder in crisis tegenkomt, die men ooit, met de zekerheid hem dichter bij de verlossing te brengen, zou uitnodigen bij een priester en een biechtstoel, kan men dat nu niet meer achteloos doen. In feite loop je het risico dat je een gewond lam rechtstreeks naar de bek van de wolf stuurt in plaats van naar een gespecialiseerde redder.

Kerken zijn leeggelopen. Er zijn op dit moment zoveel sekten ontstaan. Iedereen zegt: “God is hier. Hij is er niet. Ik heb hem!”

Maar: “Volg hen niet” zegt Jezus.

Extra ecclesiam, nulla salus

Velen geven Franciscus de schuld van dit debacle en velen zijn degenen die hem al jaren beschuldigen van ketterij, schisma, afvalligheid. En er zijn er nog veel meer die het derde gebod schenden door zelfs de feestelijke Mis te verlaten. Ze verwerpen het Sacrament van de Biecht en de Communie omdat ze een hekel hebben aan het uitspreken in de canon van de naam van de paus die zij als anti-paus beschouwen, wat volgens hen de reden is waarom bij de Consecratie van brood en wijn zelfs geen transsubstantiatie zou plaatsvinden.

Deze waanzin heeft zo’n hoogte bereikt dat velen van hen zo ver gaan dat ze stervende familieleden het viaticum onthouden, uit angst een doodzonde te begaan door een sacrament te ontvangen van iemand die in vereniging is met een ketter.

Hoeveel mensen hebben hun ziel niet aan het hiernamaals aangeboden zonder de troost en rechtvaardiging die ze van de biecht en de communie hebben gekregen, ook al hadden ze de wens om dat te doen!

Zelfs als een paus een ketter zou zijn, zou hij latae sententiae geëxcommuniceerd worden. Dat wil zeggen, er zou geen noodzaak zijn voor een regulier canoniek proces. Het enige wat nodig zou zijn is een officiële verklaring van degene die de macht heeft om dit te doen. Niet iedereen, maar alleen kardinalen hebben die bevoegdheid.

Het is om deze reden, en vanwege de ernst van de toestand waarin de Kerk, het geloof en de zielen zich bevinden, dat de ‘Bondgenoten van de Eucharistie en het Evangelie’, in samenwerking met de vereniging ‘Iustitia in Veritate’, nederig een kinderlijke smeekbede richten aan drie kardinalen van de Heilige Roomse Kerk, bekend om hun trouw aan de Waarheid, opdat zij de ketterijen, voor en na de verkiezing op de Petri-troon, waarvan de regerende paus wordt beschuldigd, kunnen vaststellen en officieel een definitief oordeel over hem kunnen vellen, zodat er weer enige orde en overeenstemming komt tussen de katholieke hiërarchie, de tweeduizend jarige gezonde leer van de Kerk en haar Stichter, Echtgenote, Vorst en Meester: Onze Heer Jezus Christus, en om eindelijk voortvarend verder te gaan op de weg van het Geloof van alle tijden, zonder twijfels en ontrouw. Wij danken hen bij voorbaat.

P S. De brief gericht aan de kardinalen, waarvan wij, gezien het belang van de zaak, hopen dat u deze in groten getale zult versturen en laten versturen, is hieronder integraal en in PDF-formaat weergegeven. Het is mogelijk om naar de adressen van uw Meest Eminente Eminenties te sturen, zelfs alleen de PDF voorafgegaan door de woorden: IK DEEL EN ONDERTEKEN de volgende missive, met vermelding van naam, woonplaats en datum van verzending.

In de onderwerpregel: Subsidiaire smeekbede.

Succes.

God sta ons bij en moge Zijn Wil geschieden.

Laudetur Jezus Christus

§§§

ALS JULLIE NIET SPREKEN, ZULLEN DE STENEN HET UITSCHREEUWEN”

Eminenties

Kardinalen L. R. Burke, G. L. Müller en R. Sarah,

Als schapen die zichzelf vergeven achten omdat ze nog steeds in het zadel zitten in het geloof, ondanks alles, voelen we ons vermoeid en bijna niet gebogen door voortdurende schandalen die geen teken van oplossing laten zien, maar in plaats daarvan op elk gebied in aantal en ernst worden vergroot, zonder dat iemand een einde maakt aan de geestelijke en morele ramp die ons belegert.

Daarom wenden wij ons tot u, wiens geloof, gevoeligheid en koppigheid in de verdediging van de Heilige Kerk van God en haar leer ons welbekend zijn, om te pleiten voor uw officiële tussenkomst met betrekking tot de ketterij van bepaalde uitspraken van de regerende paus, voor en na zijn verkiezing, die volgens de meesten in tegenspraak lijken te zijn met en zich verzetten tegen de Geopenbaarde Waarheid, waardoor het heil van onze zielen en vooral van de jongere generaties in gevaar wordt gebracht.

Wij wenden ons tot U, Prinsen van de Kerk, de enigen wier taak het is een officiële uitspraak te doen, waar het verwarde en gedesoriënteerde katholieke volk naar hunkert, omdat we Uw strijd kennen voor het bewaren van het geloof en het veiligstellen van de geestelijke orde die door de eeuwen heen is gevestigd, de ruggengraat en het merg van onze verlossing.

We kennen Uw eigen twijfels over de rechtmatigheid van bepaalde uitspraken die al zijn gedaan en officieel openbaar zijn gemaakt, over het onderwerp van het gezin, abortus, homoseksualiteit, synodaliteit, en Uw liefde voor het Evangelie, de Eucharistie en de afwijzing van alle ketterij.

We weten ook hoe uw en andere pogingen tot formele en kinderlijke correctie, gericht op het rechtzetten of intrekken van de meest schandalige hiërarchische uitspraken, aan dovemansoren zijn gericht.

Die uitspraken die ernstige twijfels oproepen over de trouw van het huidige pontificaat aan het authentieke katholieke geloof, die moeilijk te verzoenen zijn met zijn catechismus.

We verwijzen bijvoorbeeld naar deze artikelen: over Abu Dhabi, in Amoris laetitia beschuldigd van 7 ketterijen en in Fiducia Supplicans.

Artikelen die de aandacht vestigen op uitspraken die duidelijk in strijd zijn met het katholieke geloof en de geopenbaarde waarheid en die zoveel verwarring hebben gezaaid, dat ze de eenheid van de Kerk en het heil van de zielen in gevaar brengen.

De tijd is gekomen, Uwe Eminenties, dat deze ketterijen worden beoordeeld en veroordeeld en dat degenen die vaak aan de top en op strategische posities staan, worden verwijderd, alsof het de taak van de Kerk is zichzelf te vernietigen.

In feite worden op dit moment in de Kerk onbegrijpelijke excommunicaties en reducties tot de lekenstaat, vaak op schandalige wijze toegebracht, uitgedeeld aan ambtsdragers die trouw zijn aan de leer en de moraal, terwijl tegelijkertijd anderen worden gepromoveerd naar steeds hogere posities. Deze mensen lijken, net als mensen die geïnfiltreerd zijn in de Ene, Heilige, Katholieke, Apostolische en Roomse Kerk, deze op zijn kop te willen zetten, door middel van een langzame en onverbiddelijke metamorfose die de Kerk verandert van Eén in geen en honderdduizend, van Heilig in prostituee, van Katholiek in relatief en van Apostolisch in antichristelijk.

Nooit eerder heeft de Heilige Kerk zich moeten losmaken van de dubbelzinnigheden, de verwarring en de morele decadentie die het geweten van de hele wereld in zijn greep houdt, verdooft en verdooft, waardoor de zielen in gunstige omstandigheden voor de eeuwige ondergang worden geplaatst.

Hoeveel ongeldige en heiligschennende belijdenissen en communies worden er niet gedaan op basis van onjuiste uitspraken, uitgesproken tegen de katholieke leer en moraal, zelfs gemeld in de bovengenoemde documenten “Amoris Laetitia” en “Fiducia Supplicans”?

Het is duidelijk dat een gezaghebbende officiële uitspraak van U over de ketterijen die zich tijdens het huidige pontificaat verspreiden en die de Paus buiten de Kerk zouden kunnen plaatsen, onschatbare vruchten zou dragen in termen van eenheid en het heil van zielen.

We weten dat Canon 1404 van het Wetboek van Canoniek Recht uitdrukkelijk stelt dat: “De Eerste Stoel wordt door niemand beoordeeld”.

Maar het is ook waar dat de heilige Robert Bellarmine, Doctor van de Kerk, in zijn verhandeling over de Romeinse Pontif, in het licht hiervan beweerde dat: “Een paus die een duidelijke ketter is, houdt automatisch op paus te zijn en te bevelen, net zoals hij automatisch ophoudt christen en lid van de Kerk te zijn. Daarom kan hij door de Kerk worden veroordeeld en gestraft. Dit is de leer van alle oude vaders die leren dat manifeste ketters onmiddellijk alle bevoegdheid verliezen’.

Beschuldigingen van ketterij komen uit vele hoeken, maar alleen jullie Kardinalen hebben de macht om een duidelijk en definitief woord te spreken over de eeuwenoude vraag van de waardigheid en waardigheid van het huidige pontificaat.

We wachten op uw dringende uitspraak, beste Eminenties, terwijl we smeken om krachtige goddelijke interventie.

Wij zijn de Church Militant en wij willen onze bijdrage leveren door alles te doen wat in onze macht ligt om het Geloof en de Waarheid te verdedigen tegen de antichristelijke krachten die het willen desintegreren.

Ieder van ons zal ter verantwoording worden geroepen.

We smeken niet om Uw tussenkomst namens ons, want we willen alles ondergaan wat Onze Heer Jezus Christus voor ons wenst.

Maar we smeken U uit liefde voor Zijn Naam, uit liefde voor Zijn Bruid, voor de redding van onze zielen en voor de zielen van de nieuwe generaties, die overal gecatechiseerd worden door de wereld, door de Boze en door het vlees.

De nieuwe generaties zijn in groot gevaar, Uwe Eminenties! Op hen en op de kleintjes rust het zwaarste kruis, onvrijwillig op zich genomen als een erfenis die al beroofd is van liefde, de vrucht van eeuwen en eeuwen van fouten en verschrikkingen waarvoor alleen wij verantwoordelijk zijn.

Hoe zullen deze jongeren gered worden uit de wanhoop en de klauwen van de boze, in de droevige en beproefde tijden waarin ze verloren ronddolen, zonder het authentieke Evangelie en Gods Liefde voor hen te kennen? Wie zal hen helpen?

Uwe Eminenties, naar Gods voorbeeld, de Kerk en onze zielen zijn in uw handen. Wij geven eer aan de Heer en aan Maria Allerheiligste, onze Koningin en Voorspreekster, opdat zij altijd geprezen mogen worden en ons mogen zegenen, bevestigen, beschermen en redden. Het zij zo.

Met kinderlijke dankbaarheid, in de maand van het Kostbaar Bloed van Christus

De Bondgenoten van de Eucharistie en het Evangelie in samenwerking met Iustitia in Veritate

Zaterdag 13 juli 2024

(Verjaardag van de Derde Verschijning van Fatima)

