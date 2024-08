Vaiolo delle Scimmie come Copertura dei Danni da Siero? The Exposé.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Exposé, ch ringraziamo per la cortesia. per problemi tecnici del sito, per la consultazione dei grafici e delle mappe siamo obbligati a rimandarvi all’originale. Buona lettura e diffusione.

§§§

Il vaiolo delle scimmie è una copertura per i danni causati al sistema immunitario dalla vaccinazione contro il COVID, che provocano l’herpes zoster, la malattia autoimmune vescicolare e l’infezione da herpes.

Non trovate curioso come nell’arco di 50 anni il vaiolo delle scimmie non sia mai decollato al di fuori di un paio di paesi in Africa, ma poi, nel giro di due anni dalla presunta comparsa del Covid-19, il vaiolo delle scimmie sia improvvisamente presente in ogni nazione occidentale e venga enfatizzato dalle autorità sanitarie pubbliche, dai media tradizionali e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità?

Se non lo fai, non vorrai leggere questo perché potresti perderti l’ultimo episodio di BBC News alle 18:00. Ma se lo fai, potresti o meno sorprenderti nello scoprire che le prove suggeriscono che la presunta epidemia di vaiolo delle scimmie potrebbe in realtà essere il risultato del programma di vaccinazione contro il Covid-19.

Come?

Beh, ha a che fare con l’herpes, l’herpes zoster, la malattia autoimmune bollosa e il fatto che la vaccinazione contro il Covid-19 danneggia gravemente il sistema immunitario naturale.

Ecco una mappa che mostra i paesi in cui sono stati segnalati casi “confermati” di vaiolo delle scimmie all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) da metà maggio 2022:

Sto solo scherzando. Quella sopra è in realtà una mappa che mostra le principali distribuzioni del vaccino Pfizer.

Ecco la mappa effettiva che mostra i paesi in cui sono stati segnalati casi “confermati” di vaiolo delle scimmie all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) da metà maggio 2022:

Ecco entrambe le mappe insieme così puoi giocare a “trova le differenze” con loro:

A parte un paio di Paesi, non c’è molta differenza e ogni Paese che ha segnalato presunti casi di vaiolo delle scimmie da maggio 2022, dove la malattia non era già endemica, è un Paese che ha distribuito anche il vaccino Pfizer Covid-19.

Ora, questa potrebbe ovviamente essere solo un’altra coincidenza in una lunga serie di “coincidenze” che si sono verificate dall’inizio del 2020. Ma sfortunatamente, le prove suggeriscono il contrario.

Il vaiolo delle scimmie umano è stato identificato per la prima volta negli esseri umani nel 1970 nella Repubblica Democratica del Congo in un bambino di 9 anni. Da allora, casi umani di vaiolo delle scimmie sono stati segnalati in 11 paesi africani. Solo nel 2003 è stato registrato il primo focolaio di vaiolo delle scimmie al di fuori dell’Africa, negli Stati Uniti.

Secondo uno studio scientifico pubblicato nel 1988, tra il 1981 e il 1986, nello Zaire (oggi Repubblica Democratica del Congo) furono sottoposte a test di laboratorio 977 persone affette da eruzioni cutanee non diagnosticate clinicamente come vaiolo delle scimmie.

Gli scienziati che hanno condotto lo studio hanno affermato quanto segue:

Le difficoltà diagnostiche erano basate principalmente sulle caratteristiche cliniche caratteristiche della varicella: pleomorfismo regionale (nel 46% dei casi diagnosticati erroneamente), distribuzione corporea indefinita delle eruzioni cutanee (49%) e distribuzione centripeta delle lesioni cutanee (17%). L’ingrossamento dei linfonodi è stato osservato nel 76% dei pazienti diagnosticati erroneamente. In assenza di vaiolo, il principale problema diagnostico clinico è la differenziazione del vaiolo delle scimmie umane dalla varicella.

In parole povere, distinguere il vaiolo delle scimmie dalla varicella è estremamente difficile e la varicella è causata da un tipo di virus dell’herpes.

Il virus della varicella è tecnicamente noto come virus varicella-zoster e, proprio come il suo stretto parente, il virus herpes simplex, rimane nell’organismo per tutta la vita.

Come l’altro suo cugino, l’herpes genitale, la varicella può rimanere silente per molti anni, nascondendosi all’interno delle cellule nervose, per poi riattivarsi in seguito, provocando il caos sotto forma di una dolorosa malattia della pelle, l’herpes zoster, un’eruzione cutanea con vesciche e bruciore.

Sfortunatamente o fortunatamente, a seconda che si scelga o meno di sottoporsi all’iniezione di Covid-19, i dati ufficiali del governo e i documenti riservati della Pfizer suggeriscono fortemente che l’iniezione di Covid-19 potrebbe riattivare il virus dormiente della varicella o il virus dell’herpes a causa dei danni spaventosi che provoca al sistema immunitario.

Ciò significa che potremmo non essere testimoni di un’epidemia mondiale di vaiolo delle scimmie, ma piuttosto di un enorme insabbiamento delle conseguenze della somministrazione di un’iniezione sperimentale a milioni di persone.

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha tentato di ritardare la pubblicazione dei dati sulla sicurezza del vaccino Pfizer contro il COVID-19 per 75 anni, nonostante abbia approvato l’iniezione dopo soli 108 giorni di revisione della sicurezza, l’11 dicembre 2020.

Ma all’inizio di gennaio 2022, il giudice federale Mark Pittman ha ordinato loro di pubblicare 55.000 pagine al mese. Hanno pubblicato 12.000 pagine entro la fine di gennaio.

Da allora, PHMPT ha pubblicato tutti i documenti sul suo sito web. L’ultimo drop è avvenuto il 1° giugno 2022.

Uno dei documenti contenuti nel data dump è ‘reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf’. Pagina 21 del documento riservato contiene dati su eventi avversi di particolare interesse, uno dei quali riguarda specificamente le infezioni virali da herpes.

Secondo il documento, alla fine di febbraio 2021, appena 2 mesi dopo che il vaccino Pfizer aveva ottenuto l’autorizzazione all’uso di emergenza sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, Pfizer aveva ricevuto 8.152 segnalazioni relative all’infezione da herpes e 18 di queste avevano già causato una sindrome da disfunzione multiorgano.

La sindrome da disfunzione multiorgano (MODS) è una risposta infiammatoria sistemica e disfunzionale che richiede una lunga degenza in terapia intensiva (ICU). È caratterizzata da un alto tasso di mortalità a seconda del numero di organi coinvolti. Può essere causata da un’infezione da herpes, come dimostra questo studio scientifico trovato qui.

Ulteriori prove pubblicate dal governo degli Stati Uniti, ma più specificatamente dai Centers for Disease Control, dimostrano che i casi di herpes, fuoco di Sant’Antonio e sindrome da disfunzione multiorgano sono realmente esplosi negli Stati Uniti dopo la somministrazione dell’iniezione di Covid-19.

Il grafico seguente mostra il numero di infezioni/complicazioni da herpes che sono state segnalate al VAERS come reazioni avverse a tutti i vaccini (inclusi i vaccini Covid-19) per anno segnalato e solo ai vaccini Covid-19 per anno segnalato –

Il grafico seguente mostra gli eventi avversi alle iniezioni di Covid-19 segnalati al CDC in relazione a herpes, fuoco di Sant’Antonio e sindrome da disfunzione multiorgano fino al 13 maggio 2022.

Mostra anche il numero di eventi avversi segnalati contro i vaccini antinfluenzali, tutti i vaccini combinati (escluse le iniezioni Covid-19) e i vaccini HPV/vaiolo tra il 2008 e il 2020 –

Come potete vedere, le iniezioni di Covid-19 hanno causato la maggior parte delle infezioni correlate all’herpes, e questo nell’arco di 17 mesi. Confrontando questi dati con il numero di recidive segnalate contro i vaccini HPV/vaiolo in 13 anni, questi numeri sono estremamente preoccupanti.

Questo non è dovuto al fatto che così tante persone abbiano ricevuto un’iniezione di Covid-19. I numeri ufficiali del CDC mostrano in realtà che tra il 2008 e il 2020 sono state somministrate solo 1,7 miliardi di dosi di vaccino antinfluenzale. Mentre, al 6 maggio 2022, negli USA erano state somministrate 580 milioni di dosi di vaccino Covid-19.

Il grafico seguente mostra il tasso per 1 milione di dosi somministrate di eventi avversi correlati a herpes, herpes zoster e sindrome multiorgano –

Il tasso di infezioni correlate all’herpes segnalate come reazioni avverse alle punture antinfluenzali è di 0,75 eventi avversi per 1 milione di dosi somministrate. Ma il tasso di infezioni correlate all’herpes segnalate come reazioni avverse alle iniezioni di Covid-19 è di 31,31 eventi avversi per 1 milione di dosi somministrate.

Si tratta di una differenza del 4.075%, indicativa di un problema molto serio. Un problema serio causato dal fatto che le iniezioni di Covid-19 decimano il sistema immunitario.

Il grafico seguente mostra l’efficacia del vaccino Covid-19 tra la popolazione triplamente vaccinata in Inghilterra nei rapporti di sorveglianza vaccinale della settimana 3, settimana 7 e settimana 13 dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito del 2022 –

I dati mostrano che l’efficacia del vaccino è diminuita di mese in mese, con l’efficacia più bassa registrata tra i 60-69enni con uno scioccante -391%. Questa fascia d’età ha anche registrato il calo più netto, scendendo dal -104,69% della settimana 3.

Ma uno dei cali più preoccupanti nell’efficacia del vaccino è stato registrato tra i 18 e i 29 anni, scendendo a -231% entro la settimana 12 del 2022 dal +10,19% della settimana 3.

Un’efficacia negativa del vaccino indica un danno al sistema immunitario perché l’efficacia del vaccino non è realmente una misura dell’efficacia di un vaccino. È una misura della prestazione del sistema immunitario di un ricevente del vaccino rispetto alla prestazione del sistema immunitario di una persona non vaccinata.

L’iniezione di Covid-19 istruisce specificamente le cellule a produrre la presunta proteina spike (S) del SARS-CoV-2. Il sistema immunitario dovrebbe prendersi cura del resto e poi ricordarsi di farlo di nuovo se mai incontrasse il virus SARS-CoV-2. Quindi, quando le autorità affermano che l’efficacia dei vaccini si indebolisce nel tempo, ciò che intendono realmente è che le prestazioni del tuo sistema immunitario si indeboliscono nel tempo.

Il grafico seguente mostra i tassi di mortalità da Covid-19 ogni 100.000 abitanti in base allo stato vaccinale in Inghilterra a marzo 2022 in base ai dati pubblicati dall’UKHSA –

Come puoi vedere, la maggior parte delle fasce di età vaccinate ha un tasso di mortalità per Covid-19 più alto rispetto alle fasce di età non vaccinate. Questo non è indicativo di un vaccino efficace, è indicativo del danno arrecato al sistema immunitario dal vaccino Covid. In quale altro modo puoi spiegare il fatto che i vaccinati hanno più probabilità di morire di Covid-19 rispetto ai non vaccinati?

Stiamo assistendo alla stessa situazione anche per quanto riguarda i decessi non dovuti al Covid-19, e i dati suggeriscono che ci vogliono circa cinque mesi prima che l’iniezione di Covid-19 arrechi danni sufficienti al sistema immunitario, tanto da aumentare le probabilità di morte del ricevente.

Il 17 maggio, l’Office for National Statistics (ONS) ha pubblicato il suo ultimo set di dati sui decessi in base allo stato vaccinale in Inghilterra, rivelando una serie di risultati sconvolgenti.

La tabella 1 del dataset ONS contiene cifre sui tassi di mortalità mensili standardizzati per età in base allo stato vaccinale per i decessi tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022. La prima iniezione di Covid-19 è stata somministrata in Inghilterra l’8 dicembre 2021, e qui ci sono le cifre sui tassi di mortalità in base allo stato vaccinale nei 4 mesi successivi:

Sia a gennaio che a febbraio 2021, i soggetti non vaccinati avevano una probabilità notevolmente maggiore di morire per cause diverse dal Covid-19 rispetto alla popolazione vaccinata, prima che i tassi sembrassero normalizzarsi entro la fine di aprile.

Ma guarda cosa è successo da maggio 2021 in poi:

All’improvviso, la popolazione vaccinata nel suo complesso aveva più probabilità di morire rispetto ai non vaccinati per qualsiasi causa diversa dal Covid-19, e questa tendenza è continuata mese dopo mese da allora. Si scopre anche che questa tendenza coincide con coloro che hanno ricevuto per primi le iniezioni di Covid-19, con le persone in Inghilterra vaccinate in base all’età.

I dati dell’ONS indicano che le iniezioni di Covid-19 impiegano circa 5 mesi per decimare completamente il sistema immunitario al punto che le probabilità di una persona di morire per qualsiasi causa aumentano significativamente, oppure indicano che le iniezioni di Covid-19 stanno uccidendo direttamente migliaia di persone con una morte lenta e dolorosa che richiede in media 5 mesi per concludersi.

Quindi ormai dovreste essere al corrente del fatto che le iniezioni di Covid-19 danneggiano decisamente il sistema immunitario naturale. In tal caso è perfettamente plausibile che i virus dormienti dell’herpes e della varicella-zoster vengano riattivati, dando origine a un’epidemia senza precedenti di infezioni da herpes e herpes zoster.

Ma c’è un’altra condizione che le autorità potrebbero falsamente sostenere essere il vaiolo delle scimmie, e per scoprirla dobbiamo tornare ai documenti riservati della Pfizer.

La condizione è nascosta nell’elenco di 9 pagine di eventi avversi di particolare interesse alla fine del documento reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf di Pfizer.

Malattia bollosa autoimmune.

La malattia autoimmune vescicante causa vesciche sulla pelle e sulle mucose in tutto il corpo. Può colpire bocca, naso, gola, occhi e genitali.

Non è del tutto chiaro, ma gli “esperti” credono che si scateni quando una persona con una predisposizione genetica a contrarre questa condizione entra in contatto con un fattore scatenante ambientale. Potrebbe trattarsi di una sostanza chimica o di un medicinale. Come l’iniezione Pfizer Covid-19?

Ecco qua, un’intera serie di prove che suggeriscono che le autorità potrebbero facilmente nascondere le conseguenze della vaccinazione contro il Covid-19 con una finta pandemia di vaiolo delle scimmie. Ma se la nostra esposizione di prove non è sufficiente a convincervi di ciò, allora forse questo studio scientifico pubblicato nell’ottobre 2021 è…

Ma anche se l’intero dramma del vaiolo delle scimmie potrebbe essere un’altra farsa, non fatevi ingannare pensando che le autorità non siano disposte a spingersi oltre i due anni miserabili a cui hanno costretto il mondo a soffrire in nome del Covid-19.

Nel Regno Unito, la UK Health Security Agency ha appena reso il vaiolo delle scimmie una malattia soggetta a notifica, il che significa che tutti i dottori e i medici di base devono segnalare qualsiasi caso scoprano alla UKHSA. Questa decisione si aggiunge al precedente consiglio di isolarsi a casa per tre settimane se si è in stretto contatto con qualcuno con sospetto vaiolo delle scimmie.

Nel frattempo negli Stati Uniti il CDC ha appena annunciato che l’uso delle mascherine è nuovamente raccomandato per “prevenire la trasmissione del vaiolo delle scimmie nella comunità”.

Dubitiamo che il CDC riceverà mai il promemoria che le mascherine semplicemente non funzionano, ma facciamo finta che lo facciano e che ci sia davvero un’epidemia di vaiolo delle scimmie. Il CDC non sa che il virus del vaiolo delle scimmie non è trasmesso per via aerea e solo tramite contatto fisico, e solitamente intimo?

E ora abbiamo il dottor Tedros, il capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che avverte che il vaiolo delle scimmie è ora un rischio reale, e l’OMS è estremamente preoccupata per la sicurezza dei bambini e delle donne incinte. In una nuova dichiarazione, ha concluso affermando che l’OMS pubblicherà una serie di linee guida e consigli che i paesi dovranno seguire immediatamente…

Ora capisci dove vogliamo arrivare, vero?

§§§

