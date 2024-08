L’AIFA Avrebbe Continuato a Tacere sul Siero che non Immunizza. Possibile Dolo? Vincenzo Fedele.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Vincenzo Fedele, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul documento con cui l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ammette – tre anni dopo – che nessuno dei cosiddetti vaccini anti-Covid impediva l’infezione. Ancora una volta purtroppo dobbiamo rilevare che questa notizia, e i suoi addentellati, trovano ben poco spazio nei grandi giornali e nei media mainstream, complici occultatori, e traditori di quella che dovrebbe essere la loro professione. Buona lettura e diffusione.

§§§

Il vaxxino non immunizza?

Hanno suscitato meraviglia le dichiarazioni dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) che il siero a base di mRna, impropriamente identificato come vaxxino, NON IMMUNIZZA dal Virus del COVID.

Io e tanti altri lo avevamo intuito già da diversi anni, ma non mi voglio perdere in discussioni che altri fanno molto meglio di me.

Io avrei una sola domanda da fare, anzi due, una conseguenza dell’altra, visto che sono trascorsi diversi anni dai fatti:

QUALE NUOVO DOCUMENTO O AVVENIMENTO HA PORTATO A QUESTA DICHIARAZIONE?

Visto che la dichiarazione AIFA del 19 luglio 2024 è una risposta ad una istanza di “Arbitrium – Pronto Soccorso Giuridico per la Tutela dei Diritti Inviolabili”, la domanda conseguente è questa:

SE NON CI FOSSE STATA QUESTA ISTANZA, AIFA AVREBE CONTINUATO A TACERE ?

Stiamo parlando dell’Agenzia Italiana del Farmaco, che ha il dovere di informare nel merito noi cittadini, ma anche chi deve fare le scelte che poi coinvolgono noi. Mica sono quattro amici che si incontrano al bar per bersi una birra e come corollario fanno qualche dichiarazione per far passare il tempo. Deve esserci qualche novità prima sconosciuta se prima questo aspetto è stato taciuto o, se comunicato, non è stato preso in considerazione stravolgendo la vita di una Nazione con provvedimenti anticostituzionali giustificati dall’emergenza e dalla necessità di essere sierati per non infettare gli altri.

Loro sono uomini d’onore che operano, dicono e sentenziano in base a discorsi e documenti oggettivi.

Sarebbero da approfondire anche altri aspetti, visto che la risposta è di 9 pagine che toccano ben 9 punti differenti e l’aspetto che stiamo prendendo in considerazione è solo il nono, cioè l’ultimo, e la risposta è di una riga e mezza:

“Nessun vaccino COVID-19 approvato presenta l’indicazione “prevenzione della trasmissione dell’infezione dall’agente SARS CV-2”

Se fino a ieri questa dichiarazione non c’era, gli aifazzisti (o aifaziani – non lo so) potrebbero chiarire se avevano documenti che non solo sconsigliavano tali dichiarazioni, ma consigliavano di imporre l’esatto opposto. Oppure NO.

Ci sarebbero anche altre domande da fare o altre spiegazioni da dare, sul tipo: se non serve a prevenire la trasmissione dell’infezione Sars COV-2, ci potrebbero spiegare a cosa serve. E’ stato approvato ed è stato imposto proprio per questo. Su questo si sono costruiti improbabili passaporti verdi che facevano la differenza tra libertà ed arresti domiciliari. Lavoro o licenziamento. Accettazione pubblica o lebbrosario.

Su questo si sono costruite narrazioni improbabili unanimemente accettate:

“Non ti vaccini, ti ammali , muori e fai morire ( copyright Mario Draghi). Il Presidente Mattarella ci spiegava che le libertà costituzionali si fermano davanti a tanta evidenza. Dal soglio pietrino ci arrivava l’indicazione del siero magico come estremo atto d’amore.

Se ci hanno relegati a casa e muniti di passaporto verde, ci sarà stato un motivo che adesso (orizzonti della scienza e della tecnica), è stato superato da qualche novità che io non conosco.

Se il risultato è la dichiarazione attuale di AIFA, e se non ci sono state variazioni dal principio ad ora, sarebbe buona cosa sapere su cosa si basavano le scelte anticostituzionali che abbiamo subìto. La ristretta cerchia di scienziati che supportavano le scelte politiche forse dicevano ai politici delle cose diverse ed anche su questo sarebbe opportuno sapere perchè e su quali basi.

Sono tutti uomini d’onore, e quindi mica parlano a nostro danno.

Ecco. Deve essere accaduto qualcosa per contraddire tanta brava gente che si era spesa a nostro vantaggio, continuando a darci Speranza quando tutto sembrava perduto e continuando a darcelo anche quando ne avremmo fatto volentieri a meno.

Per tutto c’è un motivo. Ce ne sarà uno anche per questo. Il punto è sapere quale.

La domanda non è retorica e non riguarda solo la limitazione anticostituzionale delle nostre libertà individuali.

Pensiamo anche solo alle azioni legali per richieste danni. Se non ci fossero nuovi documenti, nuovi studi o ricerche, scoperte o che so io, è la dimostrazione che le cose si sapevano da tempo. Allora non c’è solo l’ignoranza della novità oppure l’emergenza. C’è anche, e soprattutto, il dolo.

Le domande sono semplici e avrebbero seguiti infiniti in altri aspetti che sono stati accantonati per privileggiare il siero che, come certificato, non serve allo scopo:

L’idrossiclorochina era una buona cura, con il solo limite che costava poco ed era disponibile subito;

Idem per l’Invermectina;

Il sangue iperimmune era una soluzione ottima e a buon mercato.

Di contro si conoscevano da tempo gli effetti avversi del siero che non sono stati considerati e ancora oggi vengono taciuti.

Chiaritemi l’arcano, così saremo anche pronti per la prossima infezione, visto che il pianeta delle scimmie lo abbiamo già mentre la pandemia del nuovo vaiolo di corredo è pronta sulla rampa di lancio.

Vincenzo Fedele

§§§

