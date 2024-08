¿Por qué el Papa impulsa la normalización de las relaciones homosexuales? LifeSiteNews, van den Aardweg

Marco Tosatti

Nota del editor : Gerard JM van den Aardweg, doctor en Filosofía, es católico y veterano de la práctica psicoterapéutica desde 1962. Tiene un máster en Psicología por la Universidad de Leiden (Países Bajos) y un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Ámsterdam, donde se especializó en la homosexualidad y la pedofilia homosexual como neurosis sexuales. El Dr. Aardweg ha investigado y escrito extensamente sobre la homosexualidad, con tres de sus libros traducidos al inglés: Homosexuality and Hope (1985), On the Origins and Treatment of Homosexuality (1986 ) y The Battle for Normality (1997).

(LifeSiteNews) — ¿Qué impulsa al Papa a imponer a la Iglesia católica el reconocimiento universal de las relaciones entre personas del mismo sexo?

Esta pregunta está en la mente de muchas personas confundidas y perplejas, católicos y no católicos por igual. Debe debatirse abiertamente, porque las personas tienen derecho a saber quiénes son sus líderes y qué puede esperarse de ellos. La respuesta también es importante de cara al próximo cónclave, ya que podría influir en la elección del sucesor de este Papa.

El punto de vista debatido en este artículo es que la respuesta más probable a la pregunta del título, la mejor explicación de la razón principal de la política y el comportamiento general del Papa en relación con la cuestión de la homosexualidad, es (1) que tiene un significativo interés personal en ella, es decir, que él mismo está afectado por una u otra forma de atracción hacia el mismo sexo, y (2) que ha llegado a identificarse sin restricciones con la ideología del movimiento homosexual y ha hecho de su misión introducir la «normalización y justificación» de las relaciones homosexuales en la Iglesia católica.

El primer punto es un diagnóstico psicológico, no una acusación. Las tendencias homosexuales son trastornos mentales y emocionales, trastornos de la personalidad, minusvalías graves (no enfermedades físicas). El segundo punto, sobre la normalización y justificación de las relaciones homosexuales como objetivo de la ideología «gay», es de otro orden: es una cuestión de moralidad y aquí tenemos el gran problema. En relación con la presión ejercida por el Parlamento de la Unión Europea para reconocer las uniones homosexuales, el papa Juan Pablo II ofreció un diagnóstico teológico de dicha normalización: es «una forma grave de violación de la ley de Dios», la operación de una insidiosa «nueva ideología del mal»[1].

Muchas observaciones bien documentadas sobre el comportamiento del Papa sugieren claramente que la respuesta a nuestra pregunta anterior puede organizarse en tres categorías: en primer lugar, las relativas al fervor incesante con el que promueve el reconocimiento de las relaciones homosexuales. Protege a los homosexuales sexualmente criminales; eleva las dudosas reivindicaciones de una pequeña minoría de la población[2] a una -quizás la– preocupación central de su pontificado, mientras descuida y perjudica groseramente las verdaderas necesidades de la familia amenazada y del matrimonio normal. En segundo lugar, están las observaciones sobre la forma en que lleva a cabo su política a favor de la homosexualidad; y están las observaciones sobre los rasgos sobresalientes de su personalidad. Es inconcebible que un hombre normalmente heterosexual pueda identificarse en todos estos aspectos tan completamente con la causa «gay», aun cuando un político heterosexual oportunista la promueve, no suprime su sentido común y su sentido moral tan radicalmente como aquéllos para quienes es una necesidad personal. Este artículo pretende aclarar estos puntos.

Aclaración de los términos

Homosexual y homosexualidad. Algunas aclaraciones para una mejor comprensión deben preceder a nuestro análisis. «Homosexual», «lesbiana», son sólo denominaciones vagas de las personas que se identifican como sexualmente diferentes o viven homosexualmente y de las que tienen inclinaciones o tentaciones homosexuales

Técnicamente, las palabras «homosexual» y «homosexualidad» deben referirse a hombres y mujeres que sienten una atracción más o menos crónica por miembros del mismo sexo después del final de la adolescencia/principio de la edad adulta, y cuyos sentimientos heterosexuales son muy rudimentarios o débiles e inmaduros. Nunca deben utilizarse en el sentido de que estas personas pertenecen a un tipo de seres humanos sexualmente «diferentes». No hay pruebas de que su naturaleza biológica o psíquica innata sea anormal. A pesar de un siglo de investigaciones, en gran parte llevadas a cabo por homosexuales declarados y activistas deseosos de demostrar una causalidad biológica o al menos cierta predisposición, no se ha encontrado nada.

El eslogan central y muy eficaz de la ideología “gay”, según la cual se “nace así”, no tiene ningún fundamento científico [3] . Por otra parte, existe una sólida base de pruebas procedentes de la investigación psicológica que demuestran que las inclinaciones homosexuales crónicas son manifestaciones de una neurosis sexual y que dos factores infantiles/juveniles suelen predisponer a los individuos a padecerlas, a saber, modelos específicos de relaciones progenitor-hijo y una masculinidad (feminidad) subdesarrollada y una inadaptación a la comunidad homosexual de su ambiente social[4].

Las personas atraídas por personas del mismo sexo sufren un «complejo» de inferioridad de género, originado en la preadolescencia o en la adolescencia. Se sentían inferiores en masculinidad (feminidad), no pertenecían al mundo de la virilidad (feminidad), deseaban ardientemente amistades masculinas (femeninas) y afecto sexualizado. Están atrapados con sentimientos, hábitos, opiniones y relaciones adolescentes que estaban vinculadas a sus experiencias traumáticas de no pertenencia al mundo de los compañeros del mismo sexo y, a menudo, de los progenitores del mismo sexo.

Limitándonos aquí al sexo masculino: los jóvenes atraídos por personas del mismo sexo desarrollan una fascinación, una admiración y una adoración por lo que ven como masculinidad o virilidad en otros jóvenes y hombres jóvenes como reacción a lo que sienten que desean en sí mismos, y ansían su amistad y afecto. Este deseo, parte de un complejo de inferioridad de género, es neurótico, es decir, obsesivo, crea dependencia y, si se ejerce en fantasías o contactos solitarios, es insaciable. Los romances y enamoramientos de la pubertad acaban pronto en pura adicción al sexo, como beber agua salada.

Buscar la amistad entre personas del mismo sexo es perseguir una ilusión imposible. Esta fijación en la personalidad herida y anhelante del «adolescente del pasado», con todos sus hábitos y relaciones con los padres, los compañeros del mismo sexo y el sexo opuesto, y con su egocentrismo y egoísmo inmaduros, inhibe la maduración psicosexual y la capacidad de amar genuinamente a los demás. La búsqueda del «amor» homosexual es una adicción al amor propio puberal; implica una visión de sí mismo y un hábito de autocompasión y autovictimización, los hábitos de queja, ira y descontento que son típicos de los complejos de inferioridad en general.

Relaciones con los progenitores

Relaciones padre-hijo y aislamiento entre iguales. Una combinación de relaciones madre-hijo y padre-hijo bastante específicas da como resultado una masculinidad y una niñez poco desarrolladas o reprimidas, lo que a su vez predispone a dicho niño al aislamiento entre sus iguales.

Ejemplos de estas relaciones incluyen una madre con un fuerte impacto desmasculinizador, o un padre con un impacto masculinizador muy escaso (a veces de otras mujeres u hombres significativos). El apego excesivo del niño a su madre y viceversa también puede tener este efecto en ausencia del buen vínculo padre-hijo que hace que un niño tenga un sentido de pertenencia al mundo de la masculinidad y que se le valora como hombre. Una madre autoritaria podría haber sido sobreprotectora, exigente, imperiosa, fría, invasiva, restrictiva; o excesivamente tierna, demasiado ansiosa, adoradora, excesivamente indulgente, consentidora.

A menudo hay debilidades de carácter o problemas emocionales que llevan a una madre a atar a un niño a sí misma. Su amor podría haber sido demasiado egocéntrico. A menudo hubo desavenencias conyugales, un divorcio o una madre abandonada por su marido o un amigo. Muchos hombres homosexuales estuvieron demasiado en el centro de atención de una madre y tratados como «especiales», lo que produjo en ellos una visión de superioridad, con hábitos como la arrogancia, el comportamiento tiránico, la exigencia, el narcisismo; compartir los intereses femeninos de una madre o ser tratado como una niña condujo a rasgos afeminados; ser el niño bueno de la madre le hizo dependiente de ella y no un marimacho dócil y bien educado. Imitaba las ideas y los modales de ella, no los de su padre, ya que éste no contrarrestaba la influencia de su impronta. Sin la educación suficiente para desarrollar una firmeza varonil, fue tierno consigo mismo[5]. Muchos padres de hombres homosexuales se mostraban distantes con ellos, poco implicados en sus vidas, una minoría de ellos fueron hipercríticos, llegando incluso a rechazar a sus hijos, y los y los padres amistosos representaban a menudo modelos masculinos débiles.

No sólo los factores paterno-filiales pueden haber socavado el desarrollo de la naturaleza masculina del niño. Otros factores importantes incluyen la relación con sus hermanos, el enfrentamiento con un hermano más masculino, las burlas y el acoso, el aislamiento social y una imagen corporal negativa con respecto a la masculinidad, pensando en sí mismo como débil, enfermizo, poco musculoso, pequeño, feo, imberbe y cosas por el estilo.

La principal característica de la falta de firmeza masculina del niño promedio pre homosexual medio fue la falta de combatividad infantil y de audacia física[6].

Autonormalización, autojustificación y el Papa

El poder del deseo dramático de buscar afecto masculino, su atracción, es abrumador, convirtiéndose en «el significado de mi vida» para la persona que sufre atracción por el mismo sexo, y antes que renunciar a ello la persona dependiente renunciaría a todo lo demás. Esto puede ocurrir aún más cuando dicha persona ha experimentado el contacto físico, diciéndose a sí misma que «esta es mi naturaleza». No, es esclavitud, más fuerte que la razón y que la débil fuerza de voluntad. Seguramente hay un elemento demoníaco en esto[7].

La ideología gay propaga justificaciones para la falacia de «mi naturaleza» con sus eslóganes directos e indirectos de «nací así» mientras denuncia la antinaturalidad de la «homofobia»: los sentimientos de malestar hacia las inclinaciones y el comportamiento homosexuales provendrían de prejuicios culturales y religiosos discriminatorios. En realidad, ese malestar se deriva del sentido común y del sentido moral innatos.

Al normalizar los sentimientos homosexuales y justificar moralmente el comportamiento homosexual, uno empieza a representar un rol, adoptando un falso «yo». Es como mentirse a uno mismo, reprimir el sentido moral y la propia conciencia que siempre son conscientes, quizás en lo más profundo, de la distinción entre pureza e impureza sexual. Esta represión produce la necesidad de relativizar o negar la normalidad de la heterosexualidad, del matrimonio normal y de la familia normal, de ahí el deseo de convertir al mundo entero para que acepte la igualdad de la sexualidad homosexual[8].

Esta es la ideología que el Papa ha abrazado desde el comienzo en Roma, como puede quedar claro ahora, y con un celo semejante al de cualquier defensor de los homosexuales. Lo que ya escribió u ordenó escribir en 2014 en el Informe Provisional del Sínodo de los Obispos destinado a la familia era precisamente el lenguaje de la propaganda gay: «Los homosexuales tienen dones y cualidades que ofrecer a la comunidad cristiana»; «¿Nuestras comunidades son capaces de… aceptar y valorar su orientación sexual?»; «[se necesita] una reflexión seria sobre cómo idear… acercamientos al crecimiento afectivo de [“los homosexuales”] y a su maduración en el Evangelio, integrando al mismo tiempo el aspecto sexual»[9]. [Énfasis añadido].

Y sobre las «uniones homosexuales»: «Sin negar los problemas morales que conllevan, hay casos en los que la ayuda mutua hasta el sacrificio es un apoyo valioso en la vida de estas personas». No se trata de cristianos que intentan vivir castamente, sino de autonormalizar a los practicantes «homosexuales». Se procura no mencionar nunca esta distinción fundamental. Las homo-uniones pueden prosperar en el amor sacrificial mutuo, y la culpa del escándalo de no «acogerlos» en la Iglesia recae en los fieles despiadados.

El informe repite las dos principales falsedades de la ideología de la normalización: las personas simplemente «tienen» esta orientación y es moralmente aceptable; y son víctimas de discriminación (repudiadas, no «acogidas»). El lenguaje del informe es típicamente gay en el sentido de que es astuto, no directo, ofrece una imagen engañosa de las relaciones entre personas del mismo sexo y solicita compasión para las víctimas de la injusticia. Sin embargo, es el Papa quien predica aquí el sermón gay-ideológico y en forma demasiado impecable. El sermón también arroja una luz lateral sobre sus habituales condenas de la «rigidez» de los defensores de la moral sexual cristiana.

El consejo del papa Francesco para las personas que se sienten atraídas por el mismo sexo

Se sabe que el Papa le dijo a un joven, Juan Carlos Cruz: «Que seas gay no importa. Dios te creó así y así quiere que seas y a mí no me importa… Tienes que ser feliz con lo que eres”[10].

Este es el consejo más «gay» que un anciano en una posición de máxima autoridad moral podría dar a un joven amigo aparentemente inseguro, y el más irresponsable. «Tú eres», “Dios te creó”, sugiere causalidad biológica, que es una tontería científica; “Dios quiere que seas gay” es un absurdo (blasfemia) tanto para los cristianos serios como para los que no lo son. Este consejo papal muestra mucha más devoción por las falsedades de la ideología gay sobre el estilo de vida gay que por la fe en el Dios cristiano. Adapta su religión a sus sentimientos como muchos homosexuales cristianos que se autonormalizan.

Al escuchar sus palabras dirigidas a este Juan Carlos, uno puede entender lo que el Papa quiso decir cuando afirmó que en sus decisiones confía en su «instinto y en el Espíritu Santo» y no se basa en la Escritura, la Tradición y el Magisterio[11].

«Tienes que ser feliz por ser lo que eres». Esta exhortación procede de la ceguera ideológica ante la deplorable realidad de los estilos de vida homosexuales, no de una preocupación genuina por el bienestar de un joven. En lugar de un paternal «No te dejes engañar, resiste estas inclinaciones, yo te ayudaré», el consejo papal se reduce a «Sigue cuesta abajo, arruina tu vida y sé feliz»[12]. Más bien, debería apoyar a los jóvenes que experimentan atracción por el mismo sexo con el conocimiento compartido por este experimentado hombre gay de mediana edad: «Mirando hacia atrás, no logro imaginar por qué pensaba que la vida gay era tan condenadamente atractiva. Es un mundo duro y no se lo desearía ni a mi peor enemigo»[13].

¿Y qué decir del «matrimonio gay» y de las «uniones católicas» con «asistencia mutua hasta el sacrificio», presentadas como el digno ideal del Papa? La conclusión del experto Ronald Lee es: «El movimiento gay cristiano se basa en una artimaña que es tan audaz como deshonesta». Su «éxito depende de camuflar la verdad, que está oculta a plena vista todo el tiempo»[14].

Sentido moral

La negación del sentido moral innato respecto a la homosexualidad forma parte de la negación gay-ideológica de la realidad que el Papa demuestra haber asimilado a través de declaraciones despectivas como aquella según la cual los que se oponen a sus controvertidas bendiciones de las uniones homosexuales «pertenecen a pequeños grupos ideológicos» y que la Iglesia de África es «un caso especial», porque «para ellos la homosexualidad es algo “feo” desde el punto de vista cultural; no la toleran»[15].

Sin embargo, los «pequeños grupos ideológicos» constituyen la inmensa mayoría de la humanidad, pasada y presente. Al utilizar el término «ideológico», el orador proyecta su propia mentalidad sobre la inmensa mayoría que no puede compartir su identificación extrema con la ideología gay, razón por la cual no logra comprender sus sentimientos de resistencia y de sentirse como ellos. Es la actitud de quien suprime su sentido moral, volviéndose hostil a la ley moral natural que no quiere reconocer ni respetar en el África católica.

Vivirían bajo prejuicios homófobos «culturalmente determinados» que les impedirían ver la belleza de la «homosexualidad». Para un hombre con sentimientos normales hacia el sexo opuesto sería demasiado esperar que utilizara este curioso argumento para apoyar el reconocimiento de las relaciones homosexuales[16]. El “sexo” homosexual, inevitable en ellos, se percibe en todas las culturas como anormal y moralmente incorrecto o, al menos, dudoso[17].

La conservación por parte de los africanos de un sentido moral espontáneo sobre la sexualidad humana avergüenza a la decadencia occidental. Sobre la moral sexual de las tribus subsaharianas, monseñor Cormac Burke escribió: «La moral sexual tradicional africana se derivaba del sentido de la sacralidad de la función procreadora. El sexo era una cuestión tabú; por lo tanto, “jugar” con él se consideraba merecedor de una maldición… La virginidad se tenía en gran estima. Naturalmente, los pecados sexuales fueron comunes en el África tradicional como en otras sociedades. Pero también es cierto que el africano ha conservado y conserva un agudo sentido del pecado, especialmente en un área considerada sagrada como el sexo[18].

Imponer la ideología gay

Los métodos papales para imponer el reconocimiento de la homosexualidad son similares a los del movimiento homosexual en el mundo secular, entre ellos: el nombramiento de personas homosexuales (o al menos pro-gays) en todos los puestos clave de la administración de ciudades, naciones y organizaciones internacionales, partidos políticos, universidades, medios de comunicación, etc.; la supresión de la publicidad sobre hechos de investigación no deseados y evitar debates públicos honestos; la promulgación de un adoctrinamiento engañoso e incesante con mentiras y “educación”; intimidación y abuso de poder; finalmente, la elevación de la ideología gay al nivel de religión estatal secular con castigo para los disidentes[19].

El Papa no organizó un estudio exhaustivo del tema, ningún debate abierto y honesto; no anunció honestamente lo que estaba haciendo. Sus documentos sobre la cuestión de la homosexualidad son de bajo nivel intelectual, sus eslóganes son demagogia barata. Se niega a responder a las preguntas críticas de los cardenales de los Dubia, hombres eruditos y de gran integridad. La cuestión es que no tiene respuesta. Nombra a homosexuales y pro homosexuales en puestos clave, no tolera ninguna crítica y despide a los disidentes.

La compasión selectiva que predica está estrechamente relacionada con el elemento «gay» de la auto victimización, y va de la mano de la indignación y la ira de los defensores de la verdadera moralidad. La compasión por los homosexuales y algunos otros desvalidos de la Iglesia encabeza la lista de sufrimientos, mientras que las enormes necesidades en el campo del matrimonio y de la familia reciben poco más que una ocasional nota a pie de página: las necesidades emocionales y espirituales de las personas casadas; una educación sexual sana; las recaídas del creciente número de divorcios; los hijos de los divorciados; el odioso abuso infantil moderno de la paternidad homosexual y de la adopción; las necesidades del 40-50% de los niños nacidos fuera del matrimonio; la lacra del aborto y del suicidio asistido.

Esto apunta al hecho de que para muchos homosexuales activos no existe un tema tan interesante e importante como la «homosexualidad». Y el movimiento homosexual es fuertemente anti matrimonio, anti familia y proaborto[20].

Rasgos de la personalidad

Un Papa que apoya la aceptación de las homo uniones está engañando a las personas que quieren confiar en él, ingenuamente o no, si, en el espíritu de McNeill, esconde su interés personal en el asunto. Sus rasgos de personalidad más destacados no ayudan mucho a disipar esa sospecha.

Hay consenso sobre el predominio de su ansia de poder y de sus hábitos tiránicos. Este rasgo significa egoísmo, es decir, amor propio y orgullo desmesurados, y la consiguiente inhibición de la capacidad de la persona para amar y servir en forma madura (a los demás, incluido Dios). Además, implica la ya mencionada auto percepción de superioridad que le hace confiar en su «instinto» y en el «Espíritu Santo» y prescindir de la Tradición, la Escritura y el Magisterio; pero eso le aísla de los demás, de los amigos y de los compañeros.

Arraigada en la adolescencia, como reacción a la frustración afectiva y el desequilibrio[21], alimentar esta autosuficiencia mantiene el egocentrismo y el egoísmo puberal, y la falta de interés y sentimientos por los demás. Frente a sus iguales y al mundo muestra el peculiar desapego rebelde del «adolescente del pasado» que se siente superior.

Una ex directora mexicana de un portal de medios de comunicación católicos en español, que colaboró con el Papa en varias ocasiones durante la primera década del siglo, ilustró esta característica en una Carta abierta al Papa al comienzo de su pontificado[22]: « Cuando te conocí por primera vez, siendo el cardenal Bergoglio, y durante esas convivencias cercanas, me llamaba la atención y me desconcertaba que nunca hacías las cosas como los demás cardenales y obispos. Por poner algunos ejemplos: eras el único entre ellos que no hacía la genuflexión frente al sagrario ni durante la Consagración; si todos los obispos se presentaban con su sotana o traje talar, porque así lo requerían las normas de la reunión, tú te presentabas con traje de calle y alzacuellos. Si todos se sentaban en los lugares reservados para los obispos y cardenales, tú dejabas vacío el sitio del cardenal Bergoglio y te sentabas hasta atrás, diciendo “aquí estoy bien, así me siento más a gusto”. Si los demás llegaban en un coche correspondiente a la dignidad de un obispo, tú llegabas, más tarde que los demás, ajetreado y presuroso, contando en voz alta tus encuentros en el transporte público que habías elegido para llegar a la reunión.

Al ver esas cosas, ¡qué vergüenza contártelo!, yo decía para mis adentros: “Uf… ¡qué ganas de llamar la atención! ¿por qué no, si quiere ser de verdad humilde y sencillo, mejor se comporta como los demás obispos para pasar desapercibido?”»[23].

Su ostentación de ser «diferente» -«especial»- insulta a sus iguales, a sus «iguales», de los que se mantiene desafiantemente alejado[24]. La misma insensibilidad que muestra, por ejemplo, en sus comentarios ofensivos e irrespetuosos hacia visitantes bienintencionados, llamando «solteronas» a las mujeres solteras, «coneja» a una mujer valiente que, a pesar de las difíciles cesáreas, dio a luz a muchos niños, «fanáticos y obsesivos» a los activistas provida desinteresados, etc. Y sin vergüenza ni disculpas.

En estos momentos, su segundo rasgo destacado, la falta de fiabilidad, se ha hecho evidente. Numerosas personas han sido engañadas por sus palabras y por sus gestos ortodoxos, pero por la verdadera traición a la fe y a la moral. La mentira y la doblez son crónicas en él. Es significativo que sido capaz de traicionar a dos de sus sacerdotes en Argentina para complacer a las autoridades militares, mientras abandonaba a un buen médico que había salvado a una madre y a su bebé del aborto; que protegiera a un sacerdote que divulgó material pornográfico y castigara al sacerdote que le había advertido[25].

En el perfil de los homosexuales activos y que se autonormalizan, la falta de fiabilidad y la mentira son rasgos comunes. Muchos se mienten a sí mismos y a los demás con palabras y comportamientos todo el tiempo; el «amor» gay y el mundo gay (subcultura) están impregnados de mentiras y traiciones, porque no prosperan en el amor sino en la dependencia del amor propio, y la mentira es una manifestación de ello.

Aquí no está en discusión la evolución del Papa desde la piedad ortodoxa hasta donde se encuentra ahora. Sólo dos observaciones: su sed de poder sugiere que la dependencia del egoísmo inmaduro ya estaba desarrollada mucho antes de que empezara abiertamente a distorsionar su religión; y su falta de sinceridad y sus mentiras denotan una falta de la valentía viril que no evita la confrontación directa. En general, a juzgar por su comportamiento declarado, la imagen de su personalidad coincide con la de los activistas políticos «gays» que se autonormalizan, así como con el perfil de los sacerdotes homosexuales que se autonormalizan y se autojustifican[26].

La explicación anterior del celo del Papa por legalizar las uniones entre personas del mismo sexo se apoya en una serie de observaciones de la categoría de pruebas circunstanciales. Tomadas en su totalidad, llevan a la conclusión de que la existencia de pruebas más directas es bastante probable.

