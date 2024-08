Lefébvre, Viganò: Cattolici Coraggiosi nella Tempesta Modernista. Un Commento di Catholicus.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un fedele amico del nostro sito, che si firma Catholicus, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla situazione attuale della Chiesa e due suoi protagonisti.

Mons. Marcèl Léfèbvre e Mons. Carlo Maria Viganò: due coraggiosi prelati cattolici nella tempesta modernista

Prendiamo spunto da un recente articolo di Una Vox che ha riproposto un’importante lettera del 1985 di mons. Léfèbvre a Giovanni Paolo II, allorquando quest’ultimo decise di indire un Sinodo straordinario affinché “il Concilio Vaticano II, concluso 20 anni fa, divenga una realtà sempre più vivente”. In tale occasione mons. Léfebvre (assieme a mons. De Castro Mayer) affermava “noi che del Concilio siamo stati parte attiva, Vi facciamo rispettosamente partecipe delle nostre apprensioni e dei nostri desideri, per il bene della Chiesa e la salvezza delle anime che a noi si affidano.” e, riferendosi alla Dichiarazione sulla Libertà Religiosa così proseguiva “Noi non abbiamo cessato di protestare durante e dopo il Concilio contro l’inconcepibile scandalo di questa falsa libertà religiosa, appoggiandoci sui più solenni documenti del Magistero della Chiesa…..per queste ragioni, se il prossimo Sinodo non tornasse al Magistero tradizionale della Chiesa in materia di libertà religiosa, ma confermasse questo grave errore, sorgente di eresie, noi avremo il diritto di pensare che i membri del Sinodo non professano più la Fede cattolica.” concludendo con un severo giudizio sull’azione pontificia del papa polacco “Se il Sinodo, sotto la Vostra autorità persevera in questo orientamento, Voi non sarete più il Buon Pastore.”

http://www.unavox.it/Documenti/Doc1591_Lettera_Mons-Lefebvre_Mons-deCastroMayer_a_Giovanni_Paolo_II_31.8.1985.html

in occasione della sua convocazione a comparire dinanzi al Prefetto del Sant’Uffizio (all’epoca il card. Seper) nel 1979 mons. Léfèbvre, non ebbe timore di affermare “…sono a casa mia, e che sono io, che voi chiamate “il tradizionalista”, che dovrei giudicarvi.”

Il papa ” santo subito” cercava il consenso delle masse oceaniche ( eretiche, atee, anticattoliche, ecc.) ma disdegnava il parere dei pochi, veri cattolici rimasti in circolazione, tant’è che poi scomunicò il benemerito vescovo Lefebvre; sorte analoga è toccata oggi all’ altrettanto benemerito arcivescovo Viganò; in entrambi i casi la scomunica non proveniva dalla vera Chiesa di Cristo, poiché essa sussisteva, e sussiste solo nel piccolo resto di evangelica memoria, di cui Mons. Lefebvre e Mons Viganò sono le figure più rappresentative : ricordiamoci il nefasto ” subsistit in” di Lumen Gentium 8/b, tirato furi come un coniglio dal cappello dal clero rivoluzionario (assieme ad Unitatis Reintegratio) per sdoganare le miriadi di sette protestanti ( cessando di invitarle a rientrare nella Chiesa Cattolica, di cui furono erroneamente dichiarate parte) e usato qui a buon fine, ad maiorem Dei gloriam et salus animarum, riconoscendo come Chiesa Cattolica il solo clero legato alla Tradizione bimillenaria e al magistero preconciliare, e considerando come entità abusiva ed apostata quella organizzazione umana che le si è sovrapposta da Roncalli in poi, continuando a spacciarsi per Chiesa Cattolica ma non essendolo più, avendone palesemente tradito il Suo Fondatore, Nostro Signore Gesù Cristo, per seguire lo spirito del mondo e del suo nefasto principe, il diavolo.

Quanto a mons. Viganò, all’atto della sua convocazione a processo, il 20 giugno 2024, sull’esempio di Mons. Léfèbvre, anch’egli così si espresse “non riconosco l’autorità né del tribunale che pretende di giudicarmi, né del suo Prefetto, né di chi lo ha nominato.” denunciando “l’azione sotterranea e organizzatissima di ecclesiastici e laici legati alle sette massoniche, volta a sovvertire lentamente ma inesorabilmente la struttura di governo e di magistero della Chiesa per demolirla dall’interno” e ricordando come “a partire dal Concilio la Chiesa si è dunque fatta portatrice dei principi rivoluzionari del 1789, come hanno ammesso alcuni tra i fautori del Vaticano II”, ciò che , soggiunge il prelato cattolico, ha causato “l’abisso che separa la Chiesa Cattolica da quella che le si è sostituita con il Concilio Vaticano II”. Lapidaria, infine, la condanna senza appello emessa da mons. Viganò a carico della chiesa sinodale vaticansecondista attualmente capeggiata da Bergoglio “Come avrebbero agito, oggi, i Pontefici degli ultimi secoli? Mi giudicherebbero colpevole di scisma, o piuttosto condannerebbero colui che si spaccia per loro Successore? Assieme a me il sinedrio modernista giudica e condanna tutti i Papi cattolici, perché la Fede che essi difesero è la mia; e gli errori che difende Bergoglio sono quelli che essi, nessuno escluso, condannarono.”

http://chiesaepostconcilio.blogspot.com/2024/06/jaccuse-dichiarazione-di-se-mons-carlo.html

Successivamente, una volta comminatagli la scomunica, il Nostro non ha risparmiato altre pesanti accuse alla gerarchia bergogliana :

“Ma come possiamo anche solo pensare che sia la vera Chiesa a colpire i suoi figli e i suoi Ministri, e allo stesso tempo ad accogliere i suoi nemici e a far propri i loro errori?

Questa chiesa, che si denomina “conciliare e sinodale”, è una contraffazione, una contro-chiesa,……nella decisione di denunciare l’apostasia della Gerarchia modernista e globalista ho ritrovato il senso del mio Episcopato, dell’essere un Successore degli Apostoli, testimone di Cristo e Pastore nella Sua Chiesa….. Noi non abbiamo un Pontefice che possa giudicarci e scomunicarci. Se ci fosse un Papa non sarei nemmeno processato, né scomunicato o dichiarato scismatico, perché entrambi professeremmo la medesima Fede.

Se oggi Bergoglio mi processa per condannarmi e scomunicarmi, è proprio perché costui fa pubblica professione di appartenere ad un’altra religione e di presiedere un’altra chiesa, la sua chiesa, la chiesa sinodale dalla quale io vengo “cacciato” in quanto Cattolico e, appunto, estraneo ad essa.”

http://www.unavox.it/ArtDiversi/DIV6011_Vigano_Omelia_Per_il_Preziosissimo_Sangue_7_luglio_2024.html

Riteniamo quasi superfluo affermare che concordiamo pienamente con le affermazioni di questi due grandi eroi di quel movimento che ci piace definire la Resistenza Cattolica Antimodernista, due personaggi di spicco, di primo piano, due vere e proprie guide dell’evangelico “piccolo resto” incaricato di salvare il seme della fede cattolica bimillenaria per portarlo a frutto nelle generazioni successive, un volta sconfitti definitivamente i chierici modernisti, ribelli e rivoluzionari, che attualmente occupano tutte le sedi un tempo cattoliche nel vano tentativo di distruggere l’opera della Redenzione di Nostro Signor Gesù Cristo.

Concludendo, in piena libertà di coscienza (quella libertà tanto cara ai prelati modernisti, purché venga sempre e solo esercitata nel senso a loro gradito, e mai controcorrente) riteniamo di poter avanzare l’ipotesi che le scomuniche comminate ai due coraggiosi prelati cattolici siano da ritenersi nulle, come non emanate, poiché provenienti da una entità che non era e non è quella di cui ha mantenuto abusivamente il nome, usurpandone le sedi e le funzioni, per usare queste ultime al fine della distruzione dell’opera del Redentore; si ricordi in proposito la visione di Papa Leone XIII ed i famosi 100 anni chiesti da Satana a Cristo per dimostrarGli di essere in grado di distruggere la Chiesa Cattolica: ci sta riuscendo?, potremmo domandarci, retoricamente; a simil domanda la risposta non può che essere negativa, poiché sappiamo e crediamo, per fede, che ”portae Inferi non praevalebunt” , confermati in ciò anche dalle parole della Madonna di Fatima, che disse a Suor Lucia “quando tutto sembrerà perduto, allora Io sarò con voi…alla fine il Mio Cuore Immacolato trionferà”. Quindi Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat ! Laudetur Jesus Christus !

