L’AIFA Ammette che il Siero non Previene l’Infezione. Scandaloso Ritardo, il Parere del CIEB.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stiilum Curiae, offriamo alla vostra attenzzione questo Parere del Comitato Internazionale per l’Etica della Biomedicina (CIEB), dopo la scandalosa affermazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco relativa ai cosiddetti vaccini anti-Covid. Non dimentichiamoci quello che i governi a guida Conte e Draghi hanno fatto, limitando le libertà personali, obbligando persone che non avrebbero voluto farlo a sottoporsi alla vaccinazione, con conseguenze talvolta e più che talvolta pericolose e letali, il tutto con la benedizione di Bwergoglio e di quello che dovrebbe essere il custode della Costituzione. Buona lettura e condivisione.

§§§

Comitato Internazionale per l’Etica della Biomedicina (CIEB)

Parere (n. 24) sull’ammissione da parte dell’AIFA della inefficacia del cosiddetto vaccino anti-Covid

In questi giorni molti italiani hanno preso atto con stupore delle affermazioni con cui l’AIFA ha ammesso

pubblicamente che “allo stato attuale, nessun vaccino COVID-19 approvato presenta l’indicazione “prevenzione

della trasmissione dell’infezione dall’agente Sars cov-2”.

Tale stupore, in realtà, non appare giustificato, anzitutto perché già nell’ottobre 2022 i vertici della Pfizer avevano

ammesso, di fronte al Parlamento europeo, di non aver mai testato la capacità del cosiddetto vaccino anti-Covid

di arrestare la trasmissione del virus Sars-Cov-2; e in secondo luogo perché, fin dall’inizio di questa vicenda, e

dunque prima delle pubbliche ammissioni della Pfizer, è universalmente noto che l’immissione in commercio del

vaccino in questione è stata autorizzata in forza dell’art. 4 del regolamento della Commissione europea n.

507/2006, secondo cui un medicinale per uso umano può essere introdotto sul mercato “malgrado non sia stati

forniti dati clinici completi in merito alla sicurezza e all’efficacia del medicinale” medesimo e dunque in condizioni

di assoluta incertezza scientifica in merito alle proprietà del medicinale per il quale l’autorizzazione è concessa1

.

Le affermazioni dell’AIFA appaiono, quindi, più che stupefacenti, scontate e tardive. Realmente stupefacente

sarebbe semmai ricordare chi o cosa ha convinto a suo tempo milioni di italiani a credere nelle proprietà salvifiche

di un medicinale i cui effetti erano, in realtà, sconosciuti ab origine: che siano state, forse, le dichiarazioni del

Presidente del Consiglio che ha introdotto l’obbligo vaccinale (“non ti vaccini, ti ammali, muori, oppure fai morire”)

o le dichiarazioni del Presidente della Repubblica che ha sanzionato quell’obbligo (“invocare la libertà di non

vaccinarsi è in realtà una richiesta di licenza di mettere in pericolo la salute e la vita altrui”)?

In ogni caso, le ammissioni dell’AIFA hanno almeno il merito di chiarire una volta per tutte, e definitivamente, che

la campagna pseudo-vaccinale altro non è stata che una gigantesca sperimentazione di massa di un farmaco

dagli effetti sconosciuti, sperimentazione alla quale i cittadini sono stati in parte spinti gentilmente e in parte

obbligati a partecipare e ai quali è stato estorto un “consenso” che, per definizione, non poteva essere “informato”,

attesa l’impossibilità, da parte di chiunque e in particolare da parte dei medici-vaccinatori, di conoscere

previamente i rischi e i benefici del farmaco in questione e, quindi, di comunicarli in anticipo ai partecipanti alla

sperimentazione medesima.

È tuttavia evidente che le responsabilità dei mandanti e degli esecutori materiali di questa sperimentazione di

massa non si fermano alla violazione del principio di consenso informato – come codificato dal Codice di

Norimberga del 1947, dall’art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e dall’art. 5 della

Convenzione di Oviedo del 1997 – avendo gli uni e gli altri calpestato scientemente, sistematicamente e, finora,

impunemente anche gli altri principi generali di bioetica e di biodiritto: dal principio di precauzione al principio di

beneficenza al principio di non maleficenza, solo per ricordarne alcuni.

Ma tutto ciò ancora non basta, perché la gestione del Covid ha permesso di pianificare, per la prima volta su scala

planetaria, strategie biopolitiche fondate sull’imposizione di strumenti di controllo sociale, quali il Green Pass,

che di fatto hanno trasformato i diritti fondamentali dei cittadini in mere concessioni governative. La portata di

questo attentato alle fondamenta stesse dello Stato di diritto va ben oltre l’imposizione dell’obbligo vaccinale,

essendo ormai evidente che il concetto di premialità sotteso al Green Pass resterà ancorato alle decisioni

politiche e alle scelte normative che saranno imposte anche in altri contesti (sostenibilità ecologica, energetica,

alimentare, ecc.) da classi dirigenti ormai organiche, e non più solo funzionali, alle élites finanziarie transnazionali

e ai diktat da esse elaborati a livello globale.

A questo punto resta da chiedersi perché l’AIFA ammetta oggi, con tanto candore, ciò che il CIEB, unitamente a

una piccola parte della comunità scientifica, sostiene con i suoi Pareri fin dal 2021.

Delle due l’una: o ciò è stato fatto per saggiare il grado di arrendevole autocommiserazione degli italiani e la

possibilità di continuare indisturbati l’opera di demolizione dello Stato di diritto; o è stato fatto per provocare una

1 Cfr. l’art. 4 del regolamento della Commissione europea n. 507/2004, in GUCE n. L92 del 20 marzo 2006, pag. 6.

Al riguardo, si veda anche il Parere n. 1 del CIEB del 20 dicembre 2021.

reazione che dovrebbe spingersi, coerentemente, fino a chiedere a tutti i promotori della campagna vaccinale, e

in particolare alle più alte cariche dello Stato, di assumersi le responsabilità del proprio operato.

Chissà se la seconda, ipotetica reazione sarebbe tollerata dai poteri che si celano dietro il velo della sovranità

statale e che hanno tutto l’interesse a creare le condizioni in grado di giustificare l’introduzione di misure restrittive

delle libertà personali ancora più stringenti di quelle ricordate finora, esattamente come sta accadendo in

Inghilterra in questi giorni: e cioè, in altre parole, a creare un nuovo ordine attraverso il caos.

CIEB, 14 agosto 2024

Il testo originale del Parere è pubblicato sul sito: www.ecsel.org/cieb

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Categoria: Generale