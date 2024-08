Se Gesù Fosse Stato Convocato dal sant’Uffizio, ci Sarebbe Andato? Giorgio Rapanelli.

SE GESU’ FOSSE STATO CONVOCATO DAL SANT’UFFIZIO CI SAREBBE ANDATO?

Mentre ero nella Chiesa di Scientology, quando non conoscevo le tecniche del suo Fondatore L. Ron Hubbard per risolvere un problema, mi chiedevo, come facevano tutti gli altri Scientolgist nelle mie condizioni: “Cosa farebbe Ron, se fosse al mio posto?” E immediatamente trovavo la soluzione migliore per risolvere il problema. Comunque Scientology, che non si intromette nell’argomento dell’Essere Supremo, ma solo nell’argomento dell’Essere spirituale che è l’individuo, mi ha tirato fuori dal “materialismo storico” in cui ero, abortista e nemico di Dio e della sua Chiesa, ridandomi una spirituale dignità individuale. E quindi fuori dalle suggestioni che avvengono tramite l’inconscio. Per giungere, dopo anni di studi e di sperimentazioni soprattutto rosacruciane e teosofiche, al Cristianesimo esoterico, e quindi alla Chiesa Cattolica, proprio in virtù della conoscenza occulta dei suoi Sacramenti e Sacramentali, e pure per altro che non è scritto.

Quindi, proprio alcuni giorni fa, svegliandomi e guardando il Crocefisso “miracoloso” donato al mio bisnonno dalle Clarisse quando furono cacciate dal nuovo Regno d’Italia di Casa Savoia dal convento di fronte a casa nostra, una idea mi ha “illuminato” la mente… Mi è venuta spontanea la domanda: “Se il Maestro Gesù fosse stato convocato dal Sant’Uffizio, come si sarebbe comportato? Ci sarebbe andato? Oppure, non ci sarebbe andato?”

Non avendo risposta, mi sono affidato al ricordo dei Vangeli. Sappiamo che , dopo avere fatto esperienze con il corpo e la mente umana per 33 anni, il Cristo accettò pure la morte, come sacrificio offerto per la salvezza dei “molti” dell’umanità. Naturalmente non di “tutti”… Ossia di coloro che non vogliono essere salvati. Per cui si mettono dalla parte opposta alla via della salvezza, che sarebbe tra le Pecore alla parte Destra del Trono, mentre invece si pongono alla parte Sinistra del Trono, tra i Capri, ossia dalla parte della perdizione eterna…

Certo, a quel suo livello di consapevolezza, il Maestro Gesù, invece di farsi arrestare, portare al Sinedrio, poi da Ponzio Pilato e infine alla Crocifissione, avrebbe potuto, con gli straordinari poteri che aveva, sfuggire alle guardie. Come? Smaterializzandosi e scomparire, come aveva fatto in diverse circostanze precedentemente…

Perché, invece, il Maestro Gesù si lasciò catturare e portare al macello, quando si sarebbe potuto smaterializzare, scomparendo, oppure fuggire insieme ai discepoli? Il motivo è questo: perché doveva fare ciò che aveva deciso in quanto Figlio nel Seno del Padre, con cui era collegato. E quindi in dovere di accettare e rispettarne le decisioni per dare una ulteriore salvezza a quella parte di umanità che lo avrebbe riconosciuto per ciò che era. Ossia, come il Cristo. La Misericordia infinita va di pari passo con la Giustizia infinita.

Il Cristo doveva mantenere la promessa di essere con noi fino alla fine del mondo… Per cui, dallo “stato” dove Egli è costantemente, scende negli stati invisibili inferiori in cui è l’Individuo umano, il quale è già ad “immagine e somiglianza di Dio”, fino allo stato fisico, visibile del Pane e del Vino.

Faccio un paragone improbabile: è come se dai cieli incontaminati al di sopra dell’Himalaya, mentre l’inconsapevole sacerdote pronuncia le formula della Consacrazione Eucaristica, il Cristo si proiettasse giù in una fogna puzzolente di New York, dove noi siamo, per essere di nuovo crocefisso in forma incruenta…

Mi chiedo: merito personalmente questo Sacrificio? E cosa faccio per meritarlo? Sarei pronto a morire per Lui, quando tanti sconosciuti come me stanno oggi morendo, o sono morti, per rendergli testimonianza – oggi come ieri – in ogni parte del pianeta? Non lo so. Si ricordano i martiri e i santi. Ma, quanti cristiani bruciavano l’incenso davanti alla statua dell’imperatore, o si mettono oggi a fare “politica” insieme agli anticristiani di oggi?

La domanda che invece mi si poneva davanti al Crocefisso delle Clarisse era questa: se mi avesse ordinato il Sant’Uffizio – di oggi – di comparire dinnanzi ad esso, cosa avrei fatto? Rispondo serenamente: ci sarei andato… Sì, ci sarei andato.

Perché il Sant’Uffizio fa parte della organizzazione gerarchica della Chiesa Cattolica e se noi crediamo nella Gerarchia, come ci credeva Carlo Magno nella necessità dell’ordine spirituale del suo impero mediante una Gerarchia con a capo il Papa, a cui dette difesa e aiuto proprio da qui, nel Piceno, dove era la sua capitale Aquisgrana. Quindi, un unico potere religioso imposto nel suo Sacro Romano Impero, che ha permesso alla Chiesa di creare quella Civiltà Giudaico – Cristiana, durata fino ad oggi, e che i Nemici del Cristo vogliono distruggere in Europa e in Italia. Perciò, dobbiamo rispettare le regole della Gerarchia cattolica attuale per intero se vogliamo salvarci.

Non andando dal Sant’Uffizio sarebbe non solo una ribellione alle regole della Chiesa, ma pure un atto di superbia. Non rispettare la figura del Papa – ad esempio – è come disconoscere la decisione di scelta dello Spirito Santo; sarebbe come criticare lo Spirito Santo per la dabbenaggine di avere scelto un individuo, a nostro parere incapace di rispettare e fare rispettare la struttura dogmatica della Chiesa. Probabilmente tutto avviene forse per sottoporci ad una prova, come avvenne, ad esempio, con Giobbe, per testare la sua completa fede in Dio.

Non saremo noi a salvare la Chiesa. Noi siamo solo strumenti usati da Dio per fargli compiere i suoi sconosciuti disegni. Magari per dividere il grano buono dalla gramigna, il giorno apocalittico della resa dei conti con Lucifero e Arimane.

Nei tempi della evoluzione umana verso il compimento definitivo siamo a metà del cammino. Ricorda perfino il Corano, che “l’evoluzione continua”… Noi siamo a metà del cammino: abbiamo ancora un corpo fisico di materia con tutte le sue esigenze, insieme ad uno Spirito immortale, che lo rende vivente. Abbiamo di fronte a noi l’altra metà del cammino da compiere in forme più evolute, di cui non sappiamo. Ciò avverrà per coloro che camminano sulla Via della Mano Destra. Per coloro che camminano sulla via della Mano Sinistra, l’evoluzione si ferma e ritorneranno indietro, all’inizio della evoluzione, da cui ripartire verso i nuovi inizi evolutivi, tra “sofferenze di cui è meglio non parlare”. Come ci ricordano i teosofi chiaroveggenti. L’inferno è in effetti questo…

Per cui, con umiltà e fede, come membra del Corpo Mistico del Cristo, stringiamoci attorno alla Gerarchia: al Papa, ai vescovi, ai parroci, ai presbiteri, ai diaconi, lungi dai giudizi mentali personali verso di essi, pregando per essi – come chiedono – e pure amandoli… Come? Come li avrebbe amati il nostro Maestro Gesù.

Giorgio Rapanelli

