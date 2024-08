Non Potete Venderci Olio di Serpente! Marian Eleganti e le Olimpiadi di Parigi.

Cari amicie nemici di Stilum Curiae, mons. Marian Eleganti, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulle Olimpiadi di Parigi. Le pubblichiamo solo ora, che Stilum Curiae, torna a essere attivo. Buona lettura e diffusione.

Non potete venderci olio di serpente!

Un commento del vescovo ausiliare emeritodott. Marian Eleganti osb

Chiarimenti 6

Sono stato molto restio a commentare la rappresentazione blasfema dell’Ultima Cena nella purtroppo già nota auto-rappresentazione LGBTQ, che danneggia anche queste stesse persone. In primo luogo, persone e istituzioni di altissimo profilo e notorietà, che dovrebbero essere prese molto sul serio, hanno condannato con forza questa provocazione e questo insulto al cristianesimo, in particolare alla persona assolutamente singolare e incomparabile di Gesù Cristo, e questo uso improprio dei Giochi Olimpici e della loro idea. E hanno ragione, libertà artistica o meno. Invocarla fa parte del poco convincente rituale di difesa che segue ogni scandalo voluto. E coloro che capiscono l’arte, gli illuminati e i liberali, i tolleranti, non possono capire che qualcuno si senta provocato o confonda un pasto degli dei con la serissima Ultima Cena: deve esserci qualcosa di sbagliato nella vostra percezione a causa della vostraa mentalità fondamentalista. Forse troverrete lo psicologo giusto. Ma non siamo così stupidi e malati come voi pensate.

Sono sempre felice quando viene detta la verità, indipendentemente da chi la dice. Per me è sufficiente che la gente capisca il messaggio. Non parlo solo per farmi un nome. Questo vale anche per questa affermazione. Ma col tempo ho avuto l’impressione che la gente potesse accusarmi di essere silenzioso come vescovo. Ecco quindi la mia dichiarazione:

Le critiche alla cerimonia di apertura sono giustificate. Siamo tutti a favore della libertà di espressione, e non vogliamo che la politica parli in nome di Dio o che punisca le manifestazioni artistiche e culturali. Questo non significa che la libertà concessa giustifichi ogni immoralità e offesa. A queste persone va ricordato che un giorno moriranno con l’ombra lunga delle loro malefatte e non potranno superare Dio. Naturalmente, sperano che non esista. Ma chi lo sa. Per questo dobbiamo pregare per loro e per noi, che non siamo migliori. Il nostro sì alla parità di trattamento laico di tutte le persone religiose e non religiose non significa nemmeno che Macron e le altre autorità non siano in parte responsabili di questo scandalo, perché sapevano esattamente chi avevano scelto con l’omosessuale Thomas Jolly. Non sono qui per onorare il suo risultato artistico. I responsabili sono stati regolarmente informati su come sarebbe stato questo spettacolo. Ciò che era prevedibile si è verificato.

Mi sono anche chiesto con costernazione: cosa ci faceva un bambino che ballava con un uomo nella scena? Tutti conosciamo il coinvolgimento pedofilo dell’élite. Ricordo lo scandalo irrisolto di Epstein, ecc. Gli addetti ai lavori e i dissidenti dell’industria cinematografica e culturale e degli ambienti politici ed elitari ne parlano sicuramente. Non stiamo discutendo dei peccati della Chiesa, che pure esistono. Ma non è questo il punto.

Che ipocrisia da parte di Macron, che si è unito all’orrore per l’incendio di Notre Dame e ha promesso di ricostruire al più presto questo monumentale santuario cristiano, la cui distruzione è stata in grado di commuovere il mondo intero, ma che ora ha tollerato – e approvato – l’alienazione dell’Ultima Cena: “C’est la France!”, ha detto. Davvero?

Sì, era chiaramente il Cenacolo di Leonardo a fungere da modello, ipocriti e bugiardi, e non il banchetto dionisiaco degli dei del pittore olandese Jan van Bijlert, il cui dipinto (1635-1640; Musée Magnin di Digione) si ispirava già a Da Vinci (altrettanto provocatoriamente), anche per i profani. Inoltre, gli stessi interpreti hanno testimoniato che si trattava dell’Ultima Cena.

Non tacerò sulla cinica rappresentazione di Maria Antonietta decapitata che canta la canzone rivoluzionaria “ça ira”, un’altra incomprensibilità di questo laicismo repubblicano, che ancora celebra il criminale, spregiudicato e orribile massacro di migliaia e migliaia di persone, tra cui innumerevoli e fermi sacerdoti, compresa la mutilazione e il dileggio dei loro cadaveri (parti), come un evento culturale senza tempo dell’Illuminismo e come una manifestazione di libertà, uguaglianza e fraternità. La cerimonia di apertura ha aggiunto la “diversità” alla triade. Allo stesso tempo, la gente è inorridita dagli attuali teatri di guerra dove accadono le stesse cose e dimentica la propria storia.

Domanda: come si concilia il riconoscimento di Notre-Dame come monumento dell’arte e del passato culturale cristiano della Francia con questa degradazione dell’Ultima Cena attraverso l’ostentazione della queerness nella stessa città e nello stesso momento?

Per quanto tempo ancora dovremo sopportare questo ossessivo attivismo omo, trans e queer che – per quanto tolleranti – ci viene costantemente e spietatamente imposto ovunque e in ogni occasione si presenti? Dobbiamo approvarlo? No, non dobbiamo.

Siamo arrivati al punto in cui siamo costretti a negare il nostro senso quotidiano e il buon senso, anzi l’evidenza inconfutabile delle cose, per accettare una persona con genitali e fisico maschili come “donna” (trans) e vedere una vera donna che non riesce a comprenderlo sconfitta sul ring. Per due volte la sua guardia alla testa si è staccata a causa dei duri pugni del suo avversario. Chi è sorpreso dalla sua vittoria? Benvenuti alle Olimpiadi del 2024 a Parigi! Gli eccezionali atleti di tutte le discipline meritavano di più. Meritavano che si parlasse di loro per i risultati ottenuti e non per gli scandaletti di contorno. Purtroppo le cose sono andate diversamente. Qualche ora prima o dopo la cerimonia (non sono riuscito a scoprirlo) è saltata la corrente in tutta Parigi. La città era al buio. Solo l’altro simbolo di Parigi, la Basilica del Sacro Cuore, rimase illuminata, solitaria sulla collina. Non era previsto.

