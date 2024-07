Las raíces venenosas -y sobre todo falsas- del Gran Reinicio que la élite pretende imponernos. The Exposé

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este artículo publicado por The Exposé, a quien agradecemos por la cortesía.

§§§

Los oscuros orígenes del Gran Reinicio y el fraude que es Klaus Schwab

Es importante comprender que no hay ni una sola idea nueva u original en la llamada agenda del Gran Reinicio de Klaus Schwab para el mundo. Tampoco es suyo el programa de la Cuarta Revolución Industrial. Tampoco es producto de Schwab su afirmación de haber inventado la noción de Capitalismo de las Partes Interesadas.

Klaus Schwab es poco más que un astuto agente de relaciones públicas para una agenda tecnocrática global, una unidad corporativa del poder empresarial con los gobiernos, incluida Naciones Unidas, una agenda cuyos orígenes se remontan a los comienzos de la década de 1970, e incluso antes.

El Gran Reinicio de Davos es simplemente un proyecto actualizado para una dictadura distópica global bajo el control de la ONU que se ha estado desarrollando durante décadas. Los actores clave fueron David Rockefeller y su protegido Maurice Strong.

Los oscuros orígenes del gran reinicio de Davos

Por F. William Engdahl

A principios de la década de 1970, probablemente no había persona más influyente en la política mundial que el difunto David Rockefeller, entonces ampliamente conocido como presidente del Chase Manhattan Bank.

Creando el nuevo paradigma

A finales de los años sesenta y principios de los setenta, los círculos internacionales directamente vinculados a David Rockefeller pusieron en marcha una increíble serie de organizaciones de élite y grupos de reflexión. Entre ellos se encontraban el Club de Roma; el 1001: A Nature Trust, vinculado al Fondo Mundial para la Naturaleza (“WWF”); la conferencia del Día de la Tierra organizada por Naciones Unidas en Estocolmo; el estudio dirigido por el MIT, Los límites del crecimiento; y la Comisión Trilateral de David Rockefeller.

Club de Roma

En 1968 David Rockefeller fundó un grupo de reflexión neomalthusiano, el Club de Roma, junto con Aurelio Peccei y Alexander King. Aurelio Peccei era un alto ejecutivo del fabricante de automóviles Fiat, propiedad de la poderosa familia italiana Agnelli. Gianni Agnelli, de Fiat, era amigo íntimo de David Rockefeller y miembro del consejo asesor internacional del Chase Manhattan Bank de Rockefeller. Agnelli y David Rockefeller eran amigos íntimos desde 1957. Agnelli se convirtió en un miembro fundador de la Comisión Trilateral de David Rockefeller en 1973. Alexander King, director del Programa Científico de la OCDE, fue también asesor de la OTAN. Este fue el comienzo de lo que se convertiría en el movimiento neomalthusiano “las personas contaminan”.

En 1971 el Club de Roma publicó un informe profundamente erróneo, Los límites del crecimiento, en el que se predecía el fin de la civilización tal y como la conocíamos debido al rápido crecimiento de la población, combinado con recursos fijos como el petróleo. El informe concluía afirmando que sin cambios sustanciales en el consumo de recursos “el resultado más probable sería una disminución bastante repentina e incontrolable, tanto de la población como de la capacidad industrial”.

Este informe se basaba en falsas simulaciones informáticas realizadas por un grupo de informáticos del MIT. En él se afirmaba la audaz predicción: “Si las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, de la industrialización, de la contaminación, de la producción de alimentos y del agotamiento de los recursos continuaran invariables, los límites del crecimiento en este planeta se alcanzarán en algún momento en los próximos cien años”. Eso fue en 1971. En 1973 Klaus Schwab, en su tercera reunión anual de líderes empresariales en Davos, invitó a Peccei a Davos para presentar Los límites del crecimiento a los allí reunidos directores ejecutivos de empresas.

En 1974 el Club de Roma declaró audazmente: “La Tierra tiene cáncer y el cáncer es el Hombre”. Y añadió: “El mundo se enfrenta a una serie sin precedentes de problemas globales interconectados, como la superpoblación, la escasez de alimentos, el agotamiento de recursos no renovables [petróleo], la degradación medioambiental y la mala gobernanza”. Argumentaron que era necesaria una reestructuración “horizontal” del sistema mundial… cambios drásticos en el estrato normativo -es decir, en el sistema de valores y en los objetivos humanos- para resolver la crisis energética, alimentaria y otras crisis, es decir, se necesitan cambios sociales y en las actitudes individuales si se quiere llevar a cabo la transición hacia el crecimiento orgánico.

En su informe de 1974, La humanidad en el punto de inflexión, el Club de Roma argumentó además que “la creciente interdependencia entre naciones y regiones debe traducirse, por tanto, en una disminución de la independencia. Las naciones no pueden ser interdependientes sin que cada una de ellas renuncie a parte de su independencia, o al menos reconozca los límites de su independencia. Ha llegado el momento de elaborar un plan maestro para el crecimiento orgánico sostenible y el desarrollo mundial basado en la asignación global de todos los recursos limitados y un nuevo sistema económico mundial”.

Esta fue la primera formulación de la Agenda 21 de la ONU, de la Agenda 2030 y del Gran Reinicio de Davos en 2020.

David Rockefeller y Maurice Strong

El organizador más influyente durante mucho tiempo de la agenda de “crecimiento cero” de Rockefeller a principios de la década de 1970 fue el viejo amigo de David Rockefeller, un petrolero multimillonario canadiense llamado Maurice Strong. Él fue uno de los principales promotores claves de la teoría científicamente fraudulenta de que las emisiones de CO2 producidas por el hombre, por los vehículos de transporte, por las centrales eléctricas a carbón y por la agricultura habían causado un aumento dramático y acelerado de la temperatura global que amenaza “al planeta”, el llamado Calentamiento Global.

Como presidente de la Conferencia del Día de la Tierra de la ONU celebrada en Estocolmo en 1972, Strong promovió una agenda de reducción de la población y de descenso del nivel de vida en todo el mundo para “salvar el medio ambiente”. Strong declaró su agenda ecologista radical: “¿No es quizás la única esperanza para el planeta el colapso de las civilizaciones industrializadas? ¿No es nuestra responsabilidad llevarlo a cabo?”. Esto es lo que está ocurriendo ahora al amparo de una muy publicitada pandemia mundial.

Strong fue una curiosa elección para dirigir una importante iniciativa de Naciones Unidas destinada a movilizar la acción en favor del medio ambiente, ya que su carrera y su considerable fortuna se habían forjado en la explotación petrolífera, al igual que un número inusitado de nuevos defensores de la “pureza ecológica”, como David Rockefeller, Robert O. Anderson, del Aspen Institute, o John Loudon, de Shell.

Strong había conocido a David Rockefeller en 1947 cuando era un joven canadiense que había abandonado la escuela secundaria a los dieciocho años y, desde ese momento su carrera quedó vinculada a la red de la familia Rockefeller. Gracias a su nueva amistad con David Rockefeller, a la edad de 18 años se le asignó a Strong un puesto clave en Naciones Unidas bajo las órdenes del Tesorero de la ONU, Noah Monod. Los fondos de la ONU fueron convenientemente administrados por el Chase Bank de Rockefeller. Esto fue lo típico del modelo de “asociación público-privada” implementado por Strong: beneficio privado desde el gobierno público.

En la década de 1960 Strong se convirtió en presidente del enorme conglomerado energético y petrolero de Montreal conocido como Power Corporation, entonces propiedad del influyente Paul Desmarais. Según la investigadora canadiense Elaine Dewar (Elaine Dewar, op cit. p. 269-271), la Power Corporation se habría utilizado también como fondo político negro para financiar campañas de políticos canadienses selectos como Pierre Trudeau, padre de Justin Trudeau, el protegido de Davos.

Cumbre de la Tierra I y Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro

En 1971 Strong fue nombrado Subsecretario de la ONU en Nueva York y Secretario General de la cercana conferencia del Día de la Tierra, la Conferencia Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Cumbre de la Tierra I) en Estocolmo, Suecia. Ese año también fue nombrado fideicomisario de la Fundación Rockefeller, que financió la puesta en marcha del proyecto del Día de la Tierra en Estocolmo (Elaine Dewar, op cit. p. 277). El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (“UNEP”) se estableció en Estocolmo con Strong a la cabeza.

En 1989 Strong fue nombrado por el Secretario General de la ONU como jefe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o UNCED de 1992 (“Cumbre de la Tierra de Río II”). Supervisó la redacción de los Objetivos de Naciones Unidas para un Medio Ambiente Sostenible, la Agenda 21 para el Desarrollo Sostenible que constituye la base del Great Reinicio de Klaus Schwab, así como la creación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (“IPCC”). Strong, que también era miembro de la junta directiva del FEM de Davos, había conseguido que Schwab actuara como asesor clave en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro.

Como Secretario General de la Conferencia de la ONU en Río de Janeiro, Strong encargó también un informe al Club de Roma, “La primera revolución global”, escrito por Alexander King, en el que se admitía que la afirmación sobre el calentamiento global por el CO2 era simplemente una estratagema inventada para forzar el cambio: “El enemigo común de la humanidad es el hombre. En la búsqueda de un nuevo enemigo que nos uniera, llegamos a la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, la hambruna y similares podrían satisfacer esa necesidad. Todos estos peligros son causados por la intervención humana, y sólo pueden superarse mediante un cambio de actitudes y comportamientos. Por tanto, el verdadero enemigo es la propia humanidad”.

El delegado del presidente Clinton en Río, Tim Wirth, admitió lo mismo al declarar que “tenemos que abordar el problema del calentamiento global. Aunque la teoría del calentamiento global es errónea, haremos lo correcto en términos de política económica y medioambiental” (Elaine Dewar, Cloak of Green, The Connections Between Major Environmental Groups, Government and Big Business, Toronto, James Lorimer & Co., 1995, pp. 259-265).

En Río de Janeiro, Strong introdujo por primera vez la idea manipuladora de una “sociedad sostenible” definida en relación con este objetivo arbitrario de eliminar el CO2 y otros gases denominados de efecto invernadero. La Agenda 21 se convirtió en la Agenda 2030 en septiembre de 2015 en Roma, con la bendición del Papa, con 17 objetivos “sostenibles”. Entre otras cosas, declaraba que “debido a su naturaleza única y al rol crucial que desempeña en los asentamientos humanos, la Tierra no puede ser tratada como una mercancía ordinaria, controlada por particulares y sujeta a las presiones e ineficiencias del mercado. La propiedad privada de la tierra es también un instrumento principal de acumulación y concentración de riqueza y, en consecuencia, contribuye a la injusticia social… La justicia social, la renovación y el desarrollo urbanos, la provisión de viviendas decentes y condiciones saludables para las personas sólo pueden lograrse si se utiliza la Tierra considerando los intereses de la sociedad en su conjunto”.

En resumen, la propiedad privada de la tierra debe socializarse para “la sociedad en su conjunto”, una idea bien conocida en los días de la Unión Soviética y parte fundamental del Gran Reinicio de Davos.

En Río de Janeiro, en 1992, siendo Presidente y Secretario General, Strong declaró: “Está claro que los actuales estilos de vida y los modelos de consumo de la clase media acomodada -que incluyen un elevado consumo de carne, el consumo de grandes cantidades de alimentos congelados y precocinados, el uso de combustibles fósiles, electrodomésticos, aire acondicionado en el hogar y en el lugar de trabajo y en las viviendas suburbanas– son insostenibles” [énfasis añadido].

Strong no escuchó su propio llamamiento. Lo que Strong no dijo a sus aliados ecologistas en Río era que había hecho también una enorme compra de la Colorado Land and Cattle Company, del traficante de armas saudí y activo de la CIA, Adnan Khashoggi.

En esa época Strong estaba en el centro mismo de la transformación de Naciones Unidas en el vehículo para imponer encubiertamente un nuevo fascismo tecnocrático global, utilizando las funestas advertencias sobre la extinción planetaria y el calentamiento global, fusionando las agencias gubernamentales con el poder corporativo en un control no elegido de prácticamente todo, bajo la fraudulenta tapadera de la “sostenibilidad”. En 1997 Strong supervisó la creación del plan de acción posterior a la Cumbre de la Tierra, “La Evaluación de la Diversidad Global”, un proyecto para la implantación de una Cuarta Revolución Industrial, un inventario de todos los recursos del planeta, cómo se lo controlaría y cómo se llevaría a cabo esta revolución.

En esa época Strong era copresidente del Foro Económico Mundial de Davos, de Klaus Schwab. En 2015, luego de la muerte de Strong, el fundador de Davos, Klaus Schwab, escribió: “Fue mi mentor desde la creación del Foro: un gran amigo, un consejero indispensable; y, durante muchos años, miembro de nuestra Junta de la Fundación”.

Antes de verse obligado a abandonar la ONU en desgracia a causa del escándalo de corrupción de Alimentos por Petróleo en Irak, Strong fue miembro del Club de Roma, fideicomisario del Instituto Aspen, fideicomisario de la Fundación Rockefeller y de la Fundación Rothschild. Strong fue también director del ocultista Lucifer Trust’s Temple of Understanding (también conocido como Lucis Trust) con sede en la Catedral de San Juan el Divino, en Nueva York, “donde los rituales paganos incluyen el escoltar ovejas y bovinos hasta el altar para su bendición. Aquí, el vicepresidente Al Gore pronunció un sermón mientras los fieles marchaban hacia el altar con cuencos de abono y lombrices…”.

Este es el oscuro origen de la agenda del Gran Reinicio de Schwab, según la cual deberíamos comer gusanos y no tener propiedad privada para “salvar el planeta”. La agenda es oscura, distópica y pretende eliminar a miles de millones de “seres humanos comunes”.

Respecto al autor

F. William Engdahl es un analista geopolítico galardonado muchas veces, consultor de riesgos estratégicos, autor, profesor y conferencista. Desde hace más de treinta años investiga y escribe sobre la escena política mundial.

Publicado en Italiano por Marco Tosatti el 11 de julio de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/07/11/le-radici-velenose- e-soprattutto-false-del-great- reset-lelite-cerca-di-imporci- the-expose/

Traducción al español de la edición original en inglés por: José Arturo Quarracino

§§§

