Sic et Non. Il Matto.

Marco Tosatti

§§§

SIC ET NON

*

«Dubitando quippe ad inquisitionem venimus,

inquirendo veritatem percipimus»

«Dubitando arriviamo alla ricerca,

e cercando percepiamo la verità».

Pietro Abelardo, Sic et non – Prologo

* * *

«Dubbio, uno dei nomi dell’intelligenza».

Jorge Luis Borges

* * *

«Si parla tanto del bello che è nella certezza; sembra che si ignori la bellezza più sottile che è nel dubbio. Credere è molto monotono, il dubbio è profondamente appassionante. Stare all’erta, ecco la vita; essere cullato nella tranquillità, ecco la morte».

Oscar Wilde

* * *

Ciò con cui siamo d’accordo ci rende inattivi, è la contraddizione che ci rende produttivi.

Johann Wolfgang von Goethe

* * *

La contraddizione non è un segno di falsità, né la mancanza di contraddizione un segno di verità.

Blaise Pascal

* * *

«Dio è una sfera infinita il cui centro è dappertutto

e la circonferenza in nessun luogo».

Libro dei XXIV filosofi

* * *

«La verità non ha gradi, né in più né in meno, e consiste in qualcosa di indivisibile; sicché ciò che non sia il vero stesso, non può misurarla con precisione, come il non-circolo non può misurare il circolo, la cui realtà è qualcosa di indivisibile. Perciò l’intelletto, che non è la verità, non riesce mai a comprenderla in maniera tanto precisa da non poterla comprendere in modo più preciso, all’infinito; ed ha con la verità un rapporto simile a quello del poligono col circolo: il poligono inscritto, quanti più angoli avrà, tanto più risulterà simile al circolo, ma non si renderà mai eguale ad esso, anche se moltiplicherà all’infinito i propri angoli, a meno che non si risolva in identità col circolo».

Nicola Cusano

* * * * * * * * * * * *

Il prologo dell’opera di Abelardo Sic et non conferma, almeno per quanto mi riguarda (ma, come si vede in esergo, non sono il solo), l’importanza del dubbio quale spinta vitale indispensabile alla ricerca della Verità-in-Sé, dell’Archè, che nella sua sintesi è inconcepibile e indicibile, ossia non può essere esaurita dalla pur necessaria Verità rivelata, cioè scritta, né dalle relative esegesi. La Verità-in-Sé, l’Archè, STA OLTRE. La formalizzazione della Verità, ossia la sua espressione in un linguaggio umano, seppur ispirato ma composito, è tanto indispensabile (sic) quanto (et) inesaustivo (non), ma anche, occorre dirlo, complicante piuttosto che semplificante. La Verità rivelata è un Volto della Verità-in-Sé, e tale Volto è una cristallizzazione musiva in parole. La Verità rivelata è la Parola Una di Dio espressa in molteplici parole come il cristallo di ghiaccio si diluisce in acqua, ovvero, per usare di altra immagine, le parole della Verità rivelata sono frammenti visibili e finiti dell’unico Diamante invisibile e infinito.

Il Volto del Cristo raffigurato nell’opera d’arte è un supporto prezioso alla contemplazione della Verità-in-Sé, dell’Archè irrappresentabile poiché infinitamente oltre l’immagine – ad opera umana e/o acheropita – che la circoscrive e si porge all’intuizione/ispirazione del contemplante: OLTRE l’Umanità definita nell’immagine del Cristo (la Forma-Nome) c’è l’indefinibile Divinità (il Senza forma-Senza nome).

Il Volto artistico del Cristo – dipinto o scolpito – è il sublime punto di convergenza dell’Eterno nel Tempo, dell’Immenso nella Misura (della forma), e ciò tenendo presente che Dio, secondo il Libro dei XXIV filosofofi, «è una sfera infinita il cui centro è dappertutto e la circonferenza in nessun luogo», ossia quanto di più irrappresentabile e irriducibile a qualsiasi forma, poiché inconcepibile e ancor meno razionabile, cioè misurabile, dato che ratio significa misura. Fermarsi all’immagine/forma significa precludersi l’accesso a Ciò DA CUI essa origina, all’OLTRE che il pensiero e la fede, per loro natura oggettivanti, non possono raggiungere.

«Io sono la Porta»: DOVE IMMETTE?

Pertanto, come si vedrà anche appresso, intendo il dubbio in un senso più estremo di quello abelardiano, ovvero in un senso apofatico, poiché laddove Abelardo propone la logica come mezzo dubitativo per risolvere le contraddizioni (solo apparenti?) della Sacra Scrittura e dei suoi interpreti, io, da Matto, sostengo che anche la ricomposizione logica delle contraddizioni, necessariamente elaborata ed espressa in parole, cioè in sillogismi, non esce dal recinto della mente razionale, cioè misurante: l’inter-pretazione, cioè la costruzione logica soggettiva che si pone inter, cioè di mezzo, per dirimere una contraddizione resta pur sempre nell’ambito della formulazione, quindi della definizione, e definire significa limitare. Un solo esempio: la Scrittura e, per quanto dotte, le spiegazioni circa il Regno dei Cieli, non fanno entrare ipso facto nel Medesimo, restando esse nell’ambito della fede e della ragione, ossia del “credere a” e dell’inter-pretazione, ciò che mantiene la distanza dal creduto e ragionato. Il meditare intorno al Regno dei Cieli è un necessario ma propedeutico e periferico muoversi della mente che senza il salto sovra-logico dell’intuizione/illuminazione mai può giungere al Centro, sebbene, è da aggiungere, la meditazione serva a mantenere il necessario orientamento verso il Centro medesimo.

Dice vertiginosamente Pascal:

«Ma alla fine, cos’è un uomo nella natura? Un nulla davanti all’infinito, un tutto davanti al nulla, qualcosa di mezzo tra il nulla e il tutto, infinitamente lontano dal comprendere gli estremi. Il fine e il principio delle cose gli sono inesorabilmente nascosti da un segreto impenetrabile».

Per quanto matta e modesta, una mia intuizione/illuminazione – e l’intuizione/illuminazione è sovra-razionale – mi fa equiparare la Verità all’Infinito, quindi al Non definibile, il quale, verosimilmente, ingloba in Sé «il fine e il principio delle cose», il «segreto impenetrabile» dell’Omega e dell’Alfa. Ma la comunicazione di un’intuizione/illuminazione ha da valersi anch’essa di una formulazione/definizione che richiede nel ricevente la medesima intuizione/illuminazione, se non deve restare soltanto un’espressione allusiva all’intuìto.

Mi riferisco quindi al dubbio non nei riguardi della Verità rivelata, cioè formulata, definita, bensì, al contrario, nei miei riguardi in merito alla profondità di comprensione e di superamento nell’Arché che riesco ad avere della medesima, per la quale non mi è sufficiente la fede che, pure, è il primo e indispensabile passo. Credere nella Verità rivelata non è com-prenderla, ossia prenderla-con-sé, o, meglio, farsi prendere da Essa per un intimo abbraccio assimilante al Rivelante, al quale alludono le esegesi indugiandovi intorno, ragion per cui il dogma che è definente (come qualsiasi altra espressione in parole) non può essere esaustivo, poiché, lo si ribadisce, de-finire è de-limitare, ciò valendo ancor di più per un sistema dogmatico: una galassia fa parte sì dell’Universo, ma mai può esaurirlo. Si pensi ad esempio – e si veda qualche immagine – ad Antares nella costellazione dello Scorpione, che dista circa seicento anni luce dal sistema solare ed ha un raggio che è pari a circa 850 volte quello del Sole: qualcosa di estrema potenza e tuttavia quasi un nulla rispetto all’Universo.

Allo stesso modo, una serie di dogmi – di qualsiasi religione o filosofia – mai può esaurire la Verità-in-Sé, l’Archè nella sua universalità, cioè nella sua sintesi immensamente grande e immensamente piccola. Nessun sillogismo o sistema di sillogismi può cogliere la Relazione Universale, (la Sfera Infinita) tessuta dall’Infinito Unico Spirito.

Un sistema dogmatico (sistema = aggregato di parti) costituisce pur sempre un’inquadratura concettuale-razionale, una sorta di mosaico ben definito, prezioso e utile ma inesaustivo proprio perché de-finito. Non si può de-finire l’Infinito, l’Archè. Così la Dottrina è una chiave d’accesso all’Archè che però infinitamente la supera. La Dottrina, per riprendere l’immagine del Cusano, è un poligono che per quanti lati possa avere mai potrà coincidere con il cerchio dell’Archè, «a meno che non si risolva in identità col circolo», e quindi cessi di esistere nella superiore Sintesi della Verità-in-Sé, la quale, dice ancora il Cusano, «consiste in qualcosa di indivisibile; sicché ciò che non sia il vero stesso, non può misurarla con precisione».

Attenzione: dice che la Verità è indivisibile, cioè Una, e non può essere colta che dal vero stesso, cioè da Se medesima! Dunque non dalle molteplici definizioni umane!

In altri termini, non si può capire (dal latino càpere prendere e comprendere) una volta per tutte e fattivamente la Verità rivelata in quanto essa allude – e non può che alludere – all’infinitamente di più di quanto è scritto, cioè formulato, definito, ed all’infinitamente di più di quanto le esegesi, pur nel loro moltiplicarsi (e ripetersi, peraltro non coincidenti in tutto e per tutto), ne spiegano, anzi, occorre dire, tentano di spiegarne. La Verità rivelata è, a ben vedere, un’auto-allusione della Verità-in-Sé, dell’Archè, che non può essere definitivamente capìta, cioè presa e compresa, posto che la capienza-capacità (derivazione di capire) umana è limitata. Ossia: la Verità rivelata è la Verità-in-Sé, cioè l’Archè che si auto-rivela e però, come già osservato, si diluisce nelle espressioni degli ispirati e dei loro molteplici interpreti, e, a rigore, per essere intesa richiede in chi la legge e la medita lo stesso stato d’animo dei medesimi, ciò che non è per nulla scontato.

Il “credere a”, lo si ribadisce, testimonia l’alterità del creduto rispetto al credente, perciò la non avvenuta assunzione/assimilazione del credente nella Verità-in-Sé, nell’Archè, cioè nell’Infinito, nell’Alfa/Omega, evento che può darsi soltanto oltre il pensiero che è oggettivante, perciò oltre la formula che è oggettivante, oltre la definizione che è oggettivante, oltre il discorso che è oggettivante, oltre la logica che è oggettivante, oltre l’intelletto che è oggettivante, oltre la fede che è oggettivante ed esaurentesi soltanto nell’assunzione/assimilazione, perciò oltre la Rivelazione, la quale, essendo formulata e perciò autoalludente, non è la Verità-in-Sé, non è l’Archè. Volendo essere abelardianamente più precisi: la Verità rivelata è la Verità-in-Sé sic et non.

La Verità rivelata, cioè formulata, descritta, definente, ri-definita dai dogmi e interpretata attraverso sillogismi, è la montagna da scalare, mentre la Verità-in-Sé, l’Archè, è la vetta, e sulla vetta la montagna finisce perché inizia il cielo, cioè l’infinito, in cui la fede “rapita” dal e nell’infinito, non necessita più del suo oggetto e perciò si estingue nella teosi. Chi giunge a conoscere non ha più necessità di credere. Ed il conoscere esige un continuo (ed inesaustivo) ripetersi di intuizioni/illuminazioni.

L’immagine che introduce il presente articolo propone il funambolo, l’ambulante in bilico sulla fune che separa (e anche unisce) il giorno e la notte, come anche la terra ed il cielo. Quindi il dubbio è l’energia che spinge ad avanzare sulla fune: un procedere che non permette soste paralizzanti su ciò che si è “già capito”, la Verità-in-Sé, l’Archè, trovandosi là dove finisce la fune, cioè la formulazione, la definizione, OLTRE il capire dell’intelletto e quindi teorico, come anche OLTRE la fede e la ragione. La Verità-in-Sé, l’Archè, è OLTRE la contraddizione, o quella che sembra una contraddizione: cielo e terra, giorno e notte, caldo e freddo, maschio e femmina: sono contraddittori o complementari indicanti una superiore sintesi? La Verità-in-Sé, l’Archè, è laddove non c’e più nulla da “capire” poiché c’è solo Luce poiché l’ombra del da capire è dissipata.

Se ci si sofferma sul precetto «Siate perfetti com’è perfetto il Padre vostro che è nei cieli», non si può non restare attoniti, quindi dubbiosi, di fronte alla parola “perfezione”, che indica la prerogativa del Padre. Il Padre è perfetto, cioè «compiuto, intero, senza alcun mancamento, essere supremo che non ha difetti» (etimo.it); ma, anche avendo ben introiettato questa definizione, la perfezione resta un detto e non un fatto. Ora, se l’essere umano è chiamato alla perfezione divina, cioè ad ESSERE COME DIO È! non gli deve sorgere il dubbio sull’aver davvero “capito” cos’è la perfezione – aver “capito” Dio! – e ancor più sulla sua realizzazione? Che significa davvero essere «compiuti, senza alcun mancamento»? Come si fa a saperlo prima di esserlo? E la soluzione di questo enigma lascia davvero il tempo per qualsiasi altro “interesse”? O per i teologico-giuridici spaccamenti del capello in quattro?

Sic et non: sì e no, capire e non capire, dato che il capito è sopravanzato infinitamente dall’ancora da capire che però non è soltanto da “capire”, in un dubbioso evolversi sempre più umile ed etereo che non conosce requie, in un’ascesa della montagna che conduce alla vetta, il punto né soltanto terrestre né soltanto celeste (non aut aut), bensì terrestre e celeste (et et), ove la fede e la logica, il credere e il capire teorico-intellettuale, si estinguono per realizzarsi in sintetica, assoluta purezza con la Verità-in-Sé, con l’Archè, e quindi rigenerarsi. La palingenesi si dà quando e laddove non c’è più nulla da “capire”, quando la catarsi è compiuta, ovvero quando il coacervo psichico sostanziato di pensieri e passioni decanta e tace poiché non ha più l’oggetto intorno a cui affaticarsi e di cui fare oggetto di contese.

Oltre la montagna, si può adottare come altro simbolo la porta, secondo quanto afferma, si direbbe quasi zenisticamente, Christian Bobin:

«scrivere è disegnare una porta su un muro invalicabile, e poi aprirla».

Chi se la sente, si cimenti con l’impossibilità di “capire” con l’intelletto e con la ragione un simile koan.

Ora, una porta c’è per immettere in un luogo che è OLTRE essa. Quindi Cristo è la Porta che ha da aprirsi (e non solo a cui bussare) cui ci si trova davanti nel Vangelo con il suo pannello esterno, cioè la Scrittura, ma è anche la Verità-in-Sé, l’Archè, che infinitamente sta oltre la soglia, oltre il pannello interno, e che non può essere scritta, cioè formulata, definita, qui trovandosi, osserviamo di passaggio, la coincidenza con: «il Tao di cui si può parlare non è il Tao». E Tao significa Via: «Io sono la Via». E allora, la Verità di cui si può parlare non è la Verità-in-sé, e dunque il Cristo “di cui” si può parlare, seppur con fede, non è il Cristo-in-Sé.

Quindi alla cima della montagna corrisponde la porta da far aprire bussando, la cui soglia, una volta varcata, introduce alla Verità-in-Sé, all’Archè, nella realizzazione trascendente della Verità scritta e delle sue spiegazioni-interpretazioni.

Infine, si può ricorrere al faro, quale simbolo della Verità-in-Sé circondata dal mare della Verità rivelata e delle esegesi, le cui correnti (non di rado agitate!) si muovono con moto circolare spiraloide intorno al faro, ove, di nuovo, la fede e la ragione, il credere e il capire intellettuale, pian piano si attenuano – si apofatizzano – fino ad approdare alla Verità-in-Sé, all’Arché.

Pertanto: non più vedere la cima dalla valle ma la valle dalla cima; non più vedere la porta dal davanti ma dal retro; non più vedere il faro dal mare ma il mare dal faro, per un’INVERSIONE RADICALE del punto di osservazione che da periferico si fa centrale. E senza che la cima annulli la montagna, senza che dall’interno della porta s’annulli ciò che è all’esterno di essa, senza che il faro annulli il mare. Al riguardo, il Vangelo di Tommaso, probabilmente scritto prima dei Canonici, presenta un precetto di straordinario interesse pratico apofatico:

«Allorché di due farete uno […] allora entrerete nel Regno».

Ma fino a quel momento sponsale: SIC ET NON.

§§§

