Ghigliottina, G7 e Intelligenza Artificiale. Una Realtà Distopica Anticristica da Combattere. Massimo Viglione.

Ghigliottina, G7 e Intelligenza Artificiale

Un incontro svoltosi nella Sala Riunioni della Società Operaia il 2 giugno scorso a Martina Franca, cittadina pugliese in provincia di Taranto.

Ha preso la parola il prof. Massimo Viglione, docente, storico, saggista, ricercatore, nonché presidente della Confederazione dei Triarii, di cui è fondatore e che si propone – così come si legge nel suo Statuto – di «difendere, diffondere e promuovere i valori tradizionali della fede cattolica e della cultura italica nel momento in cui essi si trovano a essere minacciati da azioni, di diverso segno, che tendono a far scomparire, o corrompere, un patrimonio culturale e spirituale radicato nei secoli e meritevole di essere preservato a beneficio delle attuali generazioni e di quelle future» (https://www. confederazionetriarii.it/home/ statuto-e-codice-dei-valori-e- degli-obbiettivi.htm)

Professore, esiste veramente un filo che unisce “Ghigliottina, G7 e Intelligenza Artificiale”? E in che senso?

Per comprendere il senso – profondo e reale – di questa “provocazione” intellettiva, occorre avere consapevolezza del processo storico (le varie tappe di sviluppo nel corso dei secoli) e metastorico del fenomeno della Rivoluzione. La R maiuscola è d’obbligo, nel senso che non stiamo parlando di uno specifico evento storico (rivoluzione francese, o inglese, o americana, o russa, ecc.), ma del fenomeno nella sua dinamica plurisecolare e anche preternaturale. Ovvero, di un piano di sovversione del creato, dell’umano, della legge naturale e morale, così come si sta verificando attualmente.

Il filo conduttore è in senso metaforico. La ghigliottina è il frutto della Rivoluzione Francese, repubblicana, laicista, anticattolica, antireligiosa: Robespierre arrivò a inventare il culto della “dea natura” (parallelo a quello illuministico della “dea ragione”), ovvero una religione naturale razionale, che possiamo definire anti-umana. Infatti, nella triade dialettica “Libertà, Uguaglianza, Fraternità”, ritroviamo gli esiti sconvolgenti della dissoluzione odierna: il liberalismo, che vuole distruggere la legge naturale, l’ordine morale così come è sempre esistito; l’egualitarismo social-comunista, con tutta la caterva di mali, di morte e di miseria che lo ha accompagnato; l’anarchismo falsamente umanitario, (la “Fraternità”), si va attuando nel globalismo odierno come sintesi dei due momenti precedenti.

Infatti, il globalismo è al contempo liberalismo nella finanza apolide che lo gestisce e impone e comunismo in quanto, oltre a renderci sempre più poveri con un fiscalismo progressivamente totalitario e incontrollato, ci vuole espropriare del diritto stesso alla proprietà privata (“Non avrete nulla e sarete felici”, motto ufficiale del mondo di Davos); perfino dello stesso denaro contante, che dovrà essere sostituito con la moneta elettronica, in modo che i poteri immensi del globalismo tecnocratico possano esercitare un controllo totale su ciascuno di noi, al fine di renderci completamente schiavi e ricattabili. Non stiamo affatto esagerando: basti guardare cosa già accade in Canada e in Cina.

Abbiamo visto inoltre come vogliano privarci della carne e del cibo naturale e coltivato per farci mangiare insetti (ciò avveniva durante il comunismo per non morire di fame) e carne sintetica. O per imporci tutti i vaccini che vorranno alfine di renderci esseri telecomandati da remoto. Non dimentichiamo che l’allora ministro Cingolani, nel 2021, ebbe a dire pubblicamente alla Sapienza a Roma: “Vi cureremo da remoto”, il che è possibile solo se nel nostro corpo vengono iniettati metalli utili allo scopo. E che ci renderanno eliminabili da remoto a loro piacere. O magari per annientare in ciascuno di noi ogni mascolinità e femminilità naturali, come prevede l’ideologia gender.

Il globalismo, esito ultimo della Rivoluzione, è una vera e propria sintesi di liberalismo e comunismo, che conduce da un lato all’anarchia, al disordine, al tribalismo (il trans-ecologismo antiumano); e dall’altro ad una tirannide esercitata da poche famiglie strapotenti che tessono le fila del rovesciamento di ogni valore naturale e dell’uomo stesso.

A questo si aggiunge ora la pseudo intelligenza artificiale, che creerà un mondo virtuale senza più alcuna certezza oggettiva, perfino sull’esistenza stessa di un essere umano. La I.A. inoltre sostituirà l’uomo sul piano lavorativo, fino a farlo diventare del tutto inutile, superfluo, e quindi un peso da eliminare, per la società.

Il piano diabolico dell’élite che comanda in cima alla piramide è venuto alla luce in questi ultimi anni. A quando risale?

Possiamo dire che inizi verso la fine del XIII – inizio del XIV secolo, ossia nel tardo Medioevo, periodo in cui l’Europa era interamente cristiana. In quei tempi non si parlava ovviamente di gender o intelligenza artificiale o di trans-ecologismo, tuttavia si stava già pianificando il sovvertimento della Res Publica Christiana per dare origine, nel tempo, ad una società dapprima umanistica, poi protestantica, in seguito razionalista, illuminista, liberale, socialista, totalitaria, sessantottina, fino a giungere alla follia di quello che viviamo oggi.

Il Sessantotto ha segnato profondamente la società. Possiamo definirlo una vera rivoluzione che in realtà è stata voluta come tutte le altre dai poteri forti per forgiare a proprio piacimento l’essere umano, affinché fosse pronto ad accettare passivamente e senza spirito critico l’ibrido uomo-macchina servendosi dell’Intelligenza Artificiale?

Il Sessantotto può essere considerato la quarta fase di questo processo unico che è la Rivoluzione. Il Protestantesimo ha rappresentato la prima fase spezzando l’unità spirituale-religiosa dell’Europa e della Cristianità medievale, preceduto dalla rivoluzione culturale umanistico-rinascimentale; la seconda fase è la Rivoluzione francese e ha riguardato la politica (liberalismo, giacobinismo egualitario, ghigliottinamento della Monarchia sacrale, Napoleone, ecc.), ma anche la religione, in quanto preparata dalla rivoluzione culturale razionalistico-illuminista e per la strage di preti e suore effettuata senza pietà; la terza fase (dopo la religiosa e politica) è quella social-economica, ovvero il Comunismo, elaborata dal marxismo-leninismo, ovvero dal materialismo dialettico di stampo hegeliano.

La quarta fase (dopo quella religiosa, quella politica e quella socio-economica) è quella familiare e morale, ovvero il Sessantotto, sintesi tra capitalismo e socialismo, che promuove la distruzione della famiglia e di ogni morale naturale. Con il Sessantotto si sono affermati il divorzio, l’abortismo di massa, la droga di massa, la pornografia di massa, il sodomismo.

Tutto questo ci porta alla quinta fase della Rivoluzione, quella specificamente anti-umana, che è quella che stiamo vivendo oggi con il genderismo androgino del post-umanesimo, con il trans-ecologismo odiatore dell’essere umano in quanto tale e con il trans-umanesimo che si delinea all’orizzonte, violatore della stessa natura umana.

I mass media fanno la loro parte nell’ingannare e manipolare le menti, talvolta ricorrendo alla strategia della paura, come è accaduto nella recente “pandemia”?

La recente pandemia ha attuato un piano d’inoculazione di un siero genico in centinaia di milioni di persone nel mondo intero, ma anzitutto in Occidente, i cui esiti nefasti stanno incominciando a vedersi e si vedranno sempre più nei decenni. Ora assistiamo ad un numero enorme di morti improvvise quotidiane, a danni fisici riportati da una quantità ancora maggiore di persone. Tutto ciò ha anche rappresentato un esperimento sociale di controllo delle masse per verificare fino a che punto fossero manipolabili, influenzabili attraverso il terrorismo mediatico. È servito a capire quanti sono capaci di ragionare e di reagire al distanziamento sociale e al totalitarismo del controllo da remoto imposto, e a tutte quelle norme obbligatorie inutili imposte come salvezza, facendoci diventare gli uni nemici degli altri. Il sapere quanti hanno conservato la propria libertà purtroppo contribuirà a preparare meglio quanto dovrà ancora accadere.

Ricordiamo che il Vaticano indusse i cittadini a vaccinarsi contro il Covid 19 facendogli credere che ciò fosse un atto d’amore, ben sapendo oltretutto come alcune delle soluzioni immunizzanti fatte passare per efficaci e sicure, fossero terapia genica, e altre fossero testate e/o prodotte con cellule provenienti da feti volontariamente abortiti. Come è potuta accadere una empietà simile?

Ho coordinato a questo riguardo un libro, edito nel 2021 (quindi ancor prima del disastro sierico) di grande diffusione: Mors tua Vita mea (Edizioni Maniero del Mirto), a cui hanno collaborato famosi studiosi, medici, giuristi, storici, bioeticisti, anche a livello internazionale, oltre che due vescovi della Chiesa. Condivido in pieno il contenuto della domanda. È potuto accadere a causa della crisi della Chiesa, della Rivoluzione entrata anche nella Chiesa. Ufficialmente dal Concilio Vaticano II in poi e più apertamente, in maniera dirompente, con Bergoglio, raggiungendo vette di dissoluzione e corruzione inimmaginabili nel passato.

Ormai le gerarchie ecclesiastiche sono in gran parte vendute ai poteri che governano questo mondo e sono anche psicologicamente prone a questi poteri. È difficile capire fino a che punto ciascuno nel proprio animo sia venduto, sia più succube o lo faccia per carriera o per convinzione. Tuttavia il risultato finale è che queste gerarchie sono del tutto in mano alle potenze nemiche della Chiesa. È una realtà tremenda. Chiamare “atto d’amore” l’inoculazione di un siero genico nel corpo è quanto di più diabolico si possa immaginare.

Potere temporale e potere spirituale si dimostrano sempre più uniti nel portare avanti l’Agenda 2030 ?

La maggior parte della gerarchia ecclesiastica, come già evidenziato, è prona al potere temporale, basti pensare alla chiusura delle chiese in tempo di pseudo-pandemia e come i preti passivamente abbiano accettato ciò. Una vergogna inaudita e indimenticabile.

Possiamo definire la vaccinazione , un battesimo laico?

Possiamo chiamarlo così se vogliamo: è una tragedia che finanche le migliori menti o presunte tali non riescono a capire. Chi ha rifiutato il siero genico rimane col Battesimo cattolico, l’unico vero Battesimo possibile e immaginabile.

È servita anche per testare la nuova tecnologia mRna al fine di prendere possesso del corpo umano e passare al transumanesimo introducendo nel corpo nanoparticelle in grado di veicolare farmaci da remoto?

Non essendo medico posso solo affermare, in base alla mia esperienza in qualità di storico e intellettuale libero da ogni condizionamento, che tutto ciò può essere molto verosimile. Insomma, la prova in tasca non ce l’ho, ma penso che sia così. Del resto, fior di medici, anche di fama internazionale, lo sostengono chiaramente.

Digitalizzazione, depopolazione, sostituzione dell’uomo con la macchina, eliminazione di diverse figure professionali, riduzione del resto degli umani a schiavi (“non avrai niente e sarai felice”). Di questo e altro si parla a Davos, città della Svizzera in cui si riuniscono due volte all’anno i potenti del mondo?

Davos è il centro ufficiale di questo piano anticristico, ma è solo la facciata, di sicuro ne esistono altri. Così come gli stessi Harari, Gates, Soros, Schwab sono solo una facciata di chi dirige oggi il mondo. Davos è il centro economico che agisce sui governi mondiali e soprattutto sulla pubblicità massmediale riguardante grandi industrie, tra le quali quelle che impongono l’auto elettrica (che sta fallendo miseramente ma che vogliono imporre a tutti i costi) a scapito di quella col motore a scoppio, a benzina, a gas.

Il fine è il controllo dei politicanti, tutti schiavetti da quattro soldi come quelli che abbiamo in Italia, dei governanti, eterodiretti sotto minaccia, dei giornalisti e del clero che conta. È come una piramide che dal vertice scende fino alla base: non è un caso che il simbolo di queste società sia la Piramide con l’occhio veggente (che si trova anche sul dollaro), il quale non rappresenta altro che il controllo da remoto di tutta l’umanità e di ciascuno di noi.

Andremo incontro alle smart city come già stanno procedendo in alcune città italiane, vedi Venezia militarizzata e ipersorvegliata? Si vuole seguire il modello cinese?

In alcune città italiane si sta procedendo già. Da ottobre a Milano non si potrà più circolare con auto a diesel, nemmeno a euro 6. Anche Roma sta andando in questa direzione. Le città di 15 minuti saranno campi di concentramento da cui si dovrà chiedere il permesso per poter uscire. Sarà messo a disposizione un certo numero di permessi all’anno, si parla di circa 300, che andranno poi scemando gradualmente. Chi ne avrà di più chi di meno, il numero cambierà a seconda di come ci si comporterà, ovvero di quanto si sarà obbedienti a tutto questo inferno. Lo stesso avverrà con la moneta digitale. Lo scopo è l’inferno sulla terra e la cinesizzazione dell’umanità. La Cina è la meta finale a cui vogliono arrivare. Si vuole fare un Mondo Nuovo e un Uomo Nuovo diverso da quello che ha fatto il Creatore. E in gran parte lo si vuole eliminare.

Una nuova era (cosiddetta New Age), una sola religione, una sola moneta, una sola razza. Si punta a realizzare una “Repubblica Universale”, una Chiesa del tutto umana pronta ad accogliere l’Anticristo che parlerà di pace e sicurezza?

Tutto questo era già previsto nei piani della Massoneria del Settecento, ma in realtà anche nei gruppi eversivi dei secoli precedenti, come in alcuni filosofi e utopisti. È, come dicevamo all’inizio, il piano di questa forza metastorica – la Rivoluzione gnostica, liberale ed egualitaria – che odia Dio, il Creato e l’uomo, e vuole sovvertire tutto per preparare il regno dell’Anticristo. Chi non ha capito questo o ride di questo, non ha capito nulla di nulla.

Quanto profetizzato nel libro dell’Apocalisse si sta realizzando puntualmente dinanzi ai nostri occhi. Basti pensare alla celebre sentenza: «Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome» (Ap. 13, 16-18): per diciannove secoli è stato difficile immaginare come ciò sarebbe mai potuto avvenire nel concreto; ma, oggi, è perfettamente chiaro. Si concretizza con l’immissione nel corpo degli uomini del marchio, si chiama: “controllo da remoto” e si effettuerà tramite la moneta elettronica o l’ I.A.

Una sola razza e questo spiega l’immigrazionismo forzato; una nuova moneta elettronica, una sola religione a cui tutti stanno collaborando a partire da chi siede a Roma in Vaticano. Basti pensare alla Pachamama, la dea della terra, Gaia, che deve sostituire il culto di Maria Madre di Dio; alla guerra in corso contro i Sacramenti e contro la S. Messa in Rito Romano antico apostolico, contro la legge naturale e all’accettazione di ogni regola di questo mondo che poi è l’anti-regola. Per chi ragiona liberamente, è evidente che stiamo assistendo alla preparazione di una umanità che dovrà accogliere e adorare l’Anticristo.

Non scordiamoci anche del trans-ecologismo, che serve a tribalizzarci, schiavizzarci e a renderci odiati e odiosi gli uni verso gli altri e anche ad eliminarci, a farci vivere come bestie (che mangiano insetti e si drogano, vivendo nudi e accoppiandosi come bestie senza alcuna distinzione sessuale) egualitarie a servizio di pochi potenti.

«La nostra battaglia non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti» (Ef 6,12). Quindi dobbiamo rimanere ancorati alla fede il vero Katéchon che impedisce all’anticristo di manifestarsi?

Dobbiamo rimanere ancorati alla vera fede, alla Tradizione e alla Controrivoluzione, della quale faccio parte da sempre e con la quale mi batto da sempre, anche con la Confederazione dei Triari. La Controrivoluzione è il contrario della Rivoluzione, e ha come scopo il combattere con ogni mezzo e fino alla fine la Rivoluzione in atto.

Teniamo presente che i nostri nemici hanno dietro le spalle colui che deve arrivare, l’Anticristo; noi invece abbiamo alle spalle, se rimaniamo fedeli e agiamo rettamente, Colui che ha creato colui che deve arrivare, che gli permetterà di arrivare nel mondo, ma che sconfiggerà per sempre nell’eternità.

Abbiamo Dio stesso, Nostro Signore Gesù Cristo, la Madonna Sua Madre, San Michele Arcangelo, gli Angeli, i Santi che pregano per noi e quindi non dobbiamo scoraggiarci, perché la vittoria finale è nostra.

Chi ride di tutto questo… piangerà amaramente fra non molto. Tutto è evidente dinanzi ai nostri occhi, e pertanto chi irride e rifiuta non sarà scusabile.

Stiamo per vivere la più importante, determinante, epocale, svolta della storia umana, almeno dal Diluvio. Sarà durissima, e i prodromi ci sono tutti. E ognuno deve compiere la propria scelta di campo definitiva, sapendo che chi non sceglie ha già scelto («Chi non è con me, è contro di me», Mt. 12,30).

