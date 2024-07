Bianca Jagger, Kiri Te Kanawa y muchos nombres ilustres en Times: Salven la Misa en latín. Como Agatha Christie…

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este artículo publicado por Messa in Latino, a quien agradecemos por la cortesía. Y reflexionando sobre el tema, me asombra la tranquilidad con la que clérigos y Papas han puesto sus manos sobre una construcción tan preciosa como la Misa antigua. Una peculiaridad de todos los cristianos, empezando por los protestantes. Ciertamente es algo que no ha ocurrido en el judaísmo, el budismo y el islam… Buena lectura y difusión.

En The Times una carta en defensa de la Misa tradicional en latín – #TLM #MTL #salviamolaMTL #savetheTLM

A través del blog Rorate Caeli, nos enteramos de esta extraordinaria noticia informada por Damian Thompson, quien en su cuenta de Twitter/X se refiere a una carta abierta dirigida al director del The Times, publicada hoy -3 de julio de 2024 en la página 22 del periódico inglés (foto del periódico tomada por Una Voce Sevilla). A continuación presentamos nuestra traducción.

Nombres ilustres han firmado la petición para implorar a la Santa Sede que preserve y mantenga la MTL (es decir, la Misa Tradicional en Latín). Entre ellos están: Bianca Jagger (esposa del legendario Mick Jagger, de los Rolling Stones), Lloyd-Webber (productor de célebres musicales como Jesucristo Superstar, Cats, Evita, El fantasma de la ópera), Kiri Te Kanawa (soprano también estimada por la Reina), la princesa Michael de Kent, el diseñador de moda Paul Smith, el ex ministro Michael Gove (para otros nombres, véase la lista más abajo).

La sentida carta (publicada casi al mismo tiempo que otra carta -también firmada por Agatha Christie- fue publicada en The Times en 1971 -entonces era 6 de julio- para pedir a Pablo VI que no prohibiera la MTL en Inglaterra y Gales), pide a la Santa Sede que no imponga más restricciones “inútiles e insensibles” a la MTL, “una joya que debe ser custodiada celosamente”. En 1971 el llamamiento obtuvo un indulto del Papa que salvó la MTL en Inglaterra (ver otros posts de MiL, aquí y aquí).

La que apareció en las columnas del autorizado periódico inglés es una extraordinaria demostración de apoyo a la antigua Misa tradicional por parte no sólo de artistas y simples fieles, sino también de destacados miembros de la clase dirigente británica: Tristram Hunt, director del V&A, Nicholas Coleridge, presidente de Historic Royal Palaces, Lord Stirrup, antiguo jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Texto completo (arriba) de la carta del Times en apoyo de la TLM con su sorprendente lista de firmantes (abajo).

Nuestra traducción:

“Estimado señor Director,

El 6 de julio de 1971 The Times publicó un llamamiento al papa Pablo VI en defensa de la Misa en latín, firmado por escritores y artistas católicos y no católicos, entre ellos Agatha Christie, Graham Green, Barbara Hepworth y Yehudi Menuhin. Este llamamiento se conoció como la “carta de Agatha Christie”, porque se dice que fue su nombre el que indujo al Papa a emitir un indulto, o permiso, para la celebración de la Misa Tradicional en latín en Inglaterra y Gales. La carta afirmaba que “el rito en cuestión, en su magnífico texto en latín, ha inspirado también obras invalorables… de poetas, filósofos, músicos, arquitectos, pintores y escultores de todos los países y épocas. En consecuencia, pertenece a la cultura universal”.

Recientemente han llegado de Roma noticias preocupantes de que la Misa en latín será prohibida en casi todas las iglesias católicas. Se trata de una perspectiva dolorosa y desorientadora, especialmente para el creciente número de jóvenes católicos cuya fe se ha nutrido de ella.

La liturgia tradicional es una “catedral” de textos y gestos que se ha desarrollado a lo largo de muchos siglos, al igual que estos venerables edificios. No todos aprecian su valor, y eso está bien; pero destruirlo parece un acto inútil e insensible en un mundo en el que la historia puede escabullirse y olvidarse con demasiada facilidad. La capacidad del rito antiguo para fomentar el silencio y la contemplación es un tesoro difícil de reproducir y -una vez desaparecido- es imposible de reconstruir.

Este llamamiento, al igual que el anterior, es “totalmente ecuménico y apolítico”. Entre los firmantes hay católicos y no católicos, creyentes y no creyentes.

Imploramos a la Santa Sede que reconsidere cualquier nueva restricción al acceso a este magnífico patrimonio espiritual y cultural”.

Publicado en Italiano por Marco Tosatti el 4 de julio de 2024, en 4 https://www.marcotosatti.com/ 2024/07/04/bianca-jagger-kiri- te-kanawa-e-molti-nomi- illustri-al-times-salvate-la- messa-in-latino-come-agatha- christie/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

