Elementi Fondamentali di Economia che la Politica “Woke” non Capisce. Gotti Tedeschi.

Marco Tosatti

offriamo alla vostra attenzione questo articolo del prof. Ettore Gotti Tedeschi, che ringraziamo di cuore, apparso ieri su La Verità.

Economia e civiltà occidentale

ELEMENTI ELEMENTARI DI ECONOMIA CHE SEMBRANO ESSERE NON POLITICAMENTE CAPITI

La Verità titola oggi (venerdi 28 giugno) in prima pagina una considerazione che dovrebbe fare riflettere. Dice <il Green fa fallire le aziende>. Ma non era questo il prodotto del nuovo Capitalismo Sostenibile che doveva salvare l’economia occidentale?

Il fatto è che l’impatto dell’utilizzo dell’economia sulla civiltà occidentale negli ultimi tempi è profondamente cambiato, si direbbe che taluni elementi elementari di economia non siano politicamente intesi. L’economia è il tipico esempio di “strumento sfuggito di mano all’uomo, prendendo una forma di autonomia morale”. (secondo due Papi: San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI).

Poiché l’economia non è una scienza, si è sempre più abituata a operare secondo prassi, piuttosto che riferirsi a dottrine. La prassi permette di inventare utopie, più facilmente adattabili ai problemi che si vogliono risolvere. Ma l’economia è anche qualcosa di più di un mezzo, di uno strumento per soddisfare nel modo migliore i bisogni dell’uomo. L’economia è diventata anche un mezzo per “influenzare” il comportamento umano (si pensi a consumismo-materialismo). Infatti ultimamente abbiamo scoperto che l’economia,grazie alla prassi, può essere utilizzata per condizionare aspirazioni e comportamenti ben più della politica, filosofia, sociologia, (persino a certe condizioni, della salute), perché fa “prender paura”. Paura di perdere ciò che si ha e si possiede, dal risparmio al lavoro.

Nel globale soprattutto, si riconosce che l’economia è regolata soprattutto dal “mercato”. Cioè dalla concorrenza. La concorrenza di mercato presuppone vantaggi e svantaggi competitivi, sempre meno facilmente comprensibili e gestibili, grazie ai nuovi vincoli imposti dal mercato globale (certo costi di produzione, di mano d’opera, ma sempre più disponibilità di materie prime non più sostituibili, ciò grazie alla interdipendenza dei mercati ed alla concentrazione di risorse strategiche). Ciò lascia supporre che nel mercato non vinca “il migliore”,ma spesso il “peggiore” (per es. nei vantaggi di costo di mano d’opera), cui i “migliori” devono conformarsi per sopravvivere competitivamente, almeno a breve . Ma quando questo modello competitivo è insostenibile si deve cambiare modello, o si deve accelerare l’uso di un fattore competitivo che era stato rallentato in passato (per es. la IA). Quale reazione strategica dell’occidente, qualche anno fa viene proposto-imposto il nuovo Capitalismo Inclusivo e Sostenibile (che magari non attua esattamente ciò che sembra promettere…). Che non è “roba da poco” o solo una definizione. Il lockdown per il Covid, ha accelerato l’utilizzo del “digitale” di più di un decennio, la guerra in corso ha accelerato la transizione energetica di altrettanto. E quindi l’accelerazione dell’uso della IA.

Per giustificare talune scelte (digitale e IA, per esempio) si è “stabilito” che il buon vecchio ed amato “libero arbitrio” era responsabile di tutti gli errori fatti dall’uomo in precedenza, perché soggettivo e irrazionale. Diventa necessario sostituirlo con una forma di “determinismo scientifico”.L’algoritmo?

Per giustificare altre scelte (transizione energetica, per esempio) si è imposto l’ambientalismo, motore dogmatico di una infinità di scelte conseguenti. Che curiosamente però appoggia la sua credibilità sul fatto che il problema ambientale è dovuto soprattutto all’uomo, alla sua avidità, egoismo, ecc. Uomo che ha dovuto perdere pertanto un po’ della sua dignità originale, “ricordandosi” di essere solo un bacillo sfuggito alla evoluzione… ma cancro della natura, dannoso all’ambiente e pertanto da autoridursi come numero. Insomma abbiamo scoperto che l’uomo è dannoso e usa un modello decisionale (libero arbitrio) errato, che causa danni e soprattutto lui stesso è un danno. E come si rimedia a tale danno? (con l’algoritmo per il primo danno e l’ autoeliminazione, con ogni forma immaginabile, per il secondo danno?)

Friedrich Nietzsche lo aveva ben, anzi perfettamente profetizzato, quando faceva prevedere da Zarathustra che il peccato verso Dio si sarebbe convertito in peccato verso la Terra e che la civiltà cristiana (“valle di lacrime”) sarebbe stata finalmente sostituita da una civiltà scientifico-tecnologica, che avrebbe permesso di realizzare il “superuomo” (transumanista).

Ma nulla di nuovo sotto il sole. L’uso dell’economia, come descritto, ha solo permesso di tornare alla Genesi, poiché, se ben riflettiamo, la IA è solo la nuova “conoscenza” con cui l’uomo viene “tentato”, per potenziarsi …Continuando a dimenticarci che l’uomo è sì corpo e intelletto, ma è anche anima, con valori e aspirazioni, ancora non ben considerati nella concezione dell’algoritmo famoso. Destinati però a impedire questo processo. Così anche l’economia tornerà ad essere solo strumento per il benessere integrale dell’uomo, dopo che la civiltà tornerà a comprendere quali sono i “ bisogni dell’uomo”. Cosa che oggi è un po’ complesso condividere.

