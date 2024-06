Vosotros sois la Luz del Mundo. Cristianos Manipulados en Nombre de la Caridad…Don Francesco D’Erasmo.

“Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo”.

(Mt 5, 13-16)

La mejor manera de entender la Palabra de Dios es a través de la misma Palabra de Dios.

El mismo Jesús nos enseña, en otras parábolas, a entender lo que nos dice en esta parábola.

Jesús habla de administradores que reciben talentos (Mt 25,14-30), minas (Lc 19,11-27) o una viña (Mc 12,1-11), y deben administrar lo que han recibido. En el caso de la viña la referencia es obviamente más específica, pero en cualquier caso el hecho es que el Señor nos llama a nuestra responsabilidad sobre lo que se nos ha dado y no nos pertenece.

En otro lugar, el Señor se refiere a los hijos de un padre, que les pide que trabajen en la viña: uno dice que sí, pero no va, el otro dice que no, pero luego va. (Mt 21,28-32)

En otro lugar, Jesús vuelve a hablar de unos siervos, que conocen la voluntad del amo, y unos la cumplen, pero otros no (Lc 12,32-48).

En un mundo materialista, es fácil caer en la tentación de pensar que Jesús se refiere aquí a bienes materiales, realidades relacionadas con la vida antes de la muerte, que podemos administrar con egoísmo, o con miedo, o según la voluntad del dueño de esos bienes.

En realidad, de nuevo en parábolas, el Señor nos enseña a valorar la inconmensurable prioridad de los bienes eternos sobre los bienes pasajeros. Nos habla de tesoros y perlas que se encuentran en la tierra (Mt 13, 44-46), y luego, directamente sin parábolas, nos dice que quien salva los bienes de esta tierra, pero pierde la vida eterna, es un pobre hombre. (Lc 17, 26-37)

Más adelante, el Señor nos dice directamente que el verdadero y único bien es Él mismo: “Yo soy la luz del mundo” (Jn 8,12), “Yo soy el pan de vida” (Jn 6,24), “Yo soy la verdadera vid” (Jn 15), “Yo soy el pan vivo bajado del cielo” (Jn 6,35), “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14,6), “Yo soy la resurrección y la vida” (Jn 11,25-26), “Yo soy la puerta” (Jn 10,7).

Además, Jesús aclara estas expresiones explicitando sus implicaciones: “sin Mí, no podéis hacer nada” (Jn 15,5), “si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis Su sangre, no tendréis vida en vosotros” (Jn 6,53), “el que no entra por Mí es un ladrón y un salteador” (Jn 10,1), “nadie viene al Padre, si no es por Mí” (Jn 14,6).

Pero de forma más decisiva reúne todo esto al hablar de la fe en Él: “el que cree, tiene vida eterna” (Jn 3,36), “y Yo le resucitaré” (Jn 6,54), y en forma negativa: “el que no cree, ya ha sido condenado” (Jn 3,18), “el que no obedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él”. (Jn 3, 36)

Aquí vemos exactamente lo que nos dice el Señor en el Evangelio del domingo pasado: “En verdad os digo, que todo será perdonado a los hijos de los hombres, los pecados, y también todas las blasfemias que digan; pero a quien blasfeme contra el Espíritu Santo, nunca jamás tendrá perdón, sino que será reo de eterno delito. Porque decían: ‘Está poseído por un espíritu inmundo’”. (Mc 3, 28-29)

El que conoce la verdad, y la niega, peca contra el Espíritu Santo. Ese no puede ser perdonado, porque no se arrepiente.

La Santa Iglesia ha resumido este hecho en la especificación de uno de los seis pecados contra el Espíritu Santo: precisamente “negar la verdad conocida”.

Vemos, por lo tanto, que el Señor, en Su Palabra transmitida ininterrumpidamente por Su Iglesia, nos recuerda cómo debemos dar testimonio de la Verdad, sin incertezas, si no queremos ser excluidos de la Vida Eterna.

En estos tiempos vemos a menudo que los enemigos de la Iglesia intentan convencer a los cristianos de que decir la verdad en determinadas circunstancias sería malo, o que la verdad sólo puede decirse de determinadas maneras que no causen sufrimiento.

Estos son errores que niegan que el Bien y la Verdad y la Vida sean siempre el mismo y único Señor Jesucristo.

¡Sería como poner a Jesús contra Jesús!

La Verdad NUNCA es mala.

Ocultar la Verdad NUNCA es bueno.

Por supuesto: la Verdad no es sólo una parte de la Verdad, que oculte otra parte importante, o que desvíe la atención de algo fundamental, o que se manipule para generar malas reacciones.

La Verdad es la Verdad entera.

Pero la Verdad entera es siempre el único Bien, ¡porque es el mismo Jesús!

De hecho, la misma Palabra de Dios nos exhorta: “Te ruego ante Dios y Cristo Jesús, que vendrá a juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y su reino: proclama la Palabra, insiste en toda ocasión oportuna e inoportuna, amonesta, reprende, exhorta con toda magnanimidad y doctrina. Porque llegará el día, en que ya no se soportará la sana doctrina, sino que, por el prurito de oír algo, los hombres se rodearán de maestros según sus propias concupiscencias, negándose a escuchar la verdad y volviéndose a las fábulas. Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta las persecuciones, cumple con tu trabajo de proclamador del Evangelio, cumple con tu ministerio”. (2 Tim 4:1-5)

A menudo se manipula a los buenos cristianos de hoy, para que crean que, si la Verdad causa sufrimiento, ellos deben procurar no causar ese dolor. “Por caridad”, dicen: contraponiendo así la Verdad, que es Jesús, a la caridad.

¡Como si Jesús no fuera plena Caridad, Amor en Sí mismo, además de Verdad!

Ahora bien, Jesús nos muestra que no debemos tener miedo de perder hasta la vida misma, con tal de quedarnos con Él, que es la Verdad.

“No penséis que he venido a traer paz a la tierra; no he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a separar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre serán los de su casa.

El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien guarde su vida para sí, la perderá; y quien pierda su vida por Mí, la encontrará”. (Mt 10, 34-39)

El verdadero engaño que golpea a los fieles manipulados de hoy, es que creen que el sufrimiento es malo, y que lo bueno es evitar el sufrimiento. Evidentemente esto se opone frontalmente a nuestra fe, ya que Jesús nos advierte desde el princípio: ‘el que no toma su cruz cada día, y me sigue, no es digno de Mí’.

El miedo a hacer sufrir al prójimo, es el truco diabólico con el que la Verdad, incluso dentro de la Iglesia católica, está perseguida por los “falsos profetas”, “lobos vestidos de corderos” (Mt 7,15ss) venidos a “robar, matar y destruir” (Jn 10,10).

En este tiempo después de Pascua, estamos inmersos en una cascada de fiestas de santos mártires: los mártires se llaman así precisamente porque dieron testimonio de la fe hasta el derramamiento de la sangre, algunos de manera particularmente impresionante, como san Ignacio de Antioquía, o san Carlos Lwanga.

Este último, además, es particularmente relevante, porque por la fe escapó al pecado de unión contra natura, en una situación cultural en la que tal pecado se consideraba incluso un acto de religión y lealtad al rey.

Esta es la verdadera inculturación de la fe católica, ¡vivir la fe en cualquier cultura!

No la falsa, la que enseñan hoy muchos teólogos y obispos, que pretenden doblegar la fe al mundo.

Vemos, pues, cómo la verdadera Iglesia católica, en su testimonio a través de la Sagrada Liturgia (incluso en su versión reformada), nos reitera con fuerza inequívoca el deber de dar testimonio de la Verdad sin ningún tipo de vacilación o respeto humano, so pena de perder la Vida Eterna.

“¿Qué podría dar un hombre a cambio de su alma? El que se avergüence de mí y de mis palabras ante esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles”. (Mc 8, 37-38)

“Vosotros sois la sal de la tierra”, dice Jesús a la gente sencilla, la mayoría de la cual no tenía en aquel tiempo ninguna tarea oficial en la vida de fe. “Vosotros sois la luz del mundo”, insiste aquel Jesús, al que llamaban rabino, pero al que los jefes del pueblo se negaban a reconocer como profeta.

Estas palabras nos hacen caer en la cuenta de que no podemos engañarnos, pensando que los que tienen una posición jerárquica en la Iglesia nos señalan automáticamente la verdad; o incluso que podemos renunciar a la Verdad que conocemos para conformarnos con la media verdad, o la mentira, que dicen los que vienen a nosotros afirmando venir en nombre de Jesús.

Si los que conocen la Verdad la ocultan, ¿cómo se conocerá?

Es como el que pone la moneda en el pañuelo debajo de la tierra, o el que no lleva el talento al banco, o el que pone la lámpara debajo de la cama.

Jesús no ordenó a los apóstoles, y menos que todo a Pedro, ni a sus sucesores, que cambiaran la Verdad, sino que enseñaran todo lo que Él les enseñó. (Mt 28:20)

Si un creyente, el más pequeño de la tierra, ve que alguien, incluso revestido de autoridad jerárquica en la Iglesia, va contra la Verdad, tiene el DEBER, no sólo el derecho, de defender la Verdad: incluso contra lo que diga esa persona revestida de autoridad. ¡Incluso aquellos que se presentaran como el sucesor de Pedro!

¡Son Jesús y el propio Pedro quienes se lo piden! ¿Podría un sucesor de Pedro, vicario de Cristo, pedir alguna vez otra cosa distinta de la Verdad? ¡Se mostraría como un impostor!

“Pedro y Juan respondieron: ‘Si es justo, a los ojos de Dios, obedeceros a vosotros antes que a Él, juzgadlo vosotros mismos; nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído’”. (Hechos 4:19-20)

Y Jesús a Nicodemo: “En verdad, en verdad te digo: que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto; pero vosotros no recibís nuestro testimonio”. (Jn 3,11)

Es hermoso que el pasaje del Evangelio de Marcos, al relatar la advertencia de Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, nos muestre cómo ésta se produce en el momento en que algunos de los familiares de Jesús, tratando incluso de utilizar la autoridad de María Santísima, quieren disuadir a Jesús de hablar, porque creen que su indiferencia ante las consecuencias es signo de pérdida de la noción de la realidad: “está fuera de sí”. (Mc 3)

Por supuesto: con su predicación ya ni siquiera tenía tiempo para comer, y lo que es más, arriesgaba su propia vida.

Pero Jesús responde en las bienaventuranzas: “Bienaventurados seréis cuando os insulten, os persigan y, mintiendo, digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque grande es vuestra recompensa en el cielo. Porque así persiguieron a los profetas antes que a vosotros”. (Mt 5, 11-12)

Y luego explica la razón de las persecuciones: “Si el mundo os odia, sabed que a mí me odió antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es suyo; pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso os odia el mundo. Recordad la palabra que os dije: ‘El siervo no es mayor que su señor’. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han reprochado mi palabra, también reprocharán la vuestra. Pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado.Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa para su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que nadie ha hecho jamás, no tendrían pecado; pero ahora las han visto y me odian: a mí y a mi Padre. Pero esto, para que se cumpla la palabra que está escrita en su Ley: Me odiaron sin razón.” (Jn 15,18-25)

Esto es lo que indica la blasfemia contra el Espíritu Santo: la negación de la Verdad conocida.

En verdad, el tiempo que vivimos en la Iglesia no es un rayo caído del cielo sereno, sino que ha sido profetizado por Jesús desde su primera evangelización. No debemos sorprendernos, debemos pedir la luz del Espíritu Santo para comprender que éste es sólo un tiempo de prueba, para que nuestra fe sea glorificada. Jesús dice a Pedro: “Simón, Simón, Satanás te ha buscado para zarandearte como al trigo. Pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos” (Lc 22,31-32).

El Catecismo de la Iglesia Católica nos da la versión oficial más actualizada de la interpretación de estos textos proféticos de la Palabra de Dios, siguiendo la interpretación de la Tradición continuada de la Iglesia. En el párrafo 675 y siguientes. indicando claramente la prueba final de la Iglesia como una “apostasía de la Verdad”, y señalando explícitamente que no debemos esperar la “realización del Reino” de Dios “a través de un triunfo histórico de la Iglesia, sino a través de una victoria de Dios sobre el desencadenamiento final del mal”.

En el Apocalipsis de San Juan, el Señor profetizó precisamente sobre este tiempo: “Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que le habían dado. Y clamaron a gran voz:

“Hasta cuándo, Soberano,

santo y verdadero

no vas a juzgar

y vengar nuestra sangre

sobre los habitantes de la tierra?”

Entonces se les dio una túnica blanca a cada uno de ellos, y se les dijo que tuvieran paciencia un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser muertos como ellos.” (Ap 6:9-11)

Y el Señor también revela a Juan la forma exacta en que esto terminará: “Cuando el Cordero abrió el sexto sello, vi que hubo un violento terremoto. El sol se puso negro como tela de saco, la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como cuando una higuera, azotada por la tempestad, deja caer sus higos. El cielo se recogió como un libro que se enrolla, y todas las montañas e islas fueron sacudidas de su lugar. Entonces los reyes de la tierra y los grandes, los capitanes, los ricos y los poderosos, y en fin todo hombre, esclavo o libre, todos se escondieron en las cuevas y entre los peñascos de los montes; y decían a los montes y a los peñascos: Caed sobre nosotros y escondednos de la faz del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá resistirlo?” (Ap 6, 12-17).

Por eso, ante esto, Jesús nos exhorta a perseverar en la Verdad: “‘Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí; y vosotros también dais testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio.

Os he dicho estas cosas para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas; en efecto, llega la hora en que quien os mate creerá que está dando culto a Dios. Y harán esto, porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero yo os he dicho estas cosas para que, cuando llegue su hora, os acordéis de ellas, porque yo os las he dicho.” (Jn 15,24 – 16,4)

Don Francesco d’Erasmo, sacerdote católico

Tarquinia, 11 de junio de 2024, San Bernabé Apóstol.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35