Reconocer legalmente al concebido. Basta de hipocresías anticientífica. Toni Brandi

Marco Tosatti

Estimados StilumCuriales, recibimos esta noticia de nuestros amigos de Pro Vita & Famiglia, la cual ofrecemos a vuestra atención. Feliz lectura y difusión.

§§§

Toni Brandi en 40 Days for Life: «La propaganda abortista va contra la ciencia y la opinión de los italianos. La vida comienza desde la concepción»

«Hace más de 45 años una ley, la 194, anuló en Italia los derechos de los no nacidos y la propaganda sobre el aborto, apoyada por los grandes medios de comunicación, fue tan fuerte que incluso la primera parte de la misma ley -que habla del “valor social de maternidad y de las iniciativas necesarias para prevenir el aborto”- es constantemente ignorada. Pero no sólo eso, después de todos estos años los resultados son dramáticos: 5 mil millones de euros gastados en más de 6 millones de niños no nacidos y la plaga de los abortos clandestinos que continúa sin cesar, entre 15 mil y 20 mil cada año». Así lo afirma Toni Brandi, presidenta de Pro Vita & Famiglia onlus, en su discurso durante el evento de los lideres internacionalespro vida de la red “40 Days for Life” que se lleva a cabo estos días en Roma

PEDIMOS EL RECONOCIMIENTO JURIDICO DEL CONCEBIDO – FIRMA AQUÍ LA PETICION!

“Hoy en Italia –continuó Brandi– está cada vez más liberalizada la píldora abortiva, definida como “pesticida humano” por Jérôme Lejeune, y, según noticias recientes de Estados Unidos, provoca que al menos 1 de cada 25 mujeres acabe en urgencias”. Una propaganda, la proaborto, que «también es ciega frente la ciencia y a las opiniones de los ciudadanos. En Italia, de hecho -explicó Brandi- el 75% de los médicos son objetores porque saben que interrumpir un embarazo es un verdadero asesinato de un ser humano y el 96% de biólogos de 1058 instituciones académicas de todo el mundo está de acuerdo en que una vida es tal desde la concepción. Además, el 81% de los italianos considera que el Estado debería invertir mucho más para evitar los abortos y el 64% es favorable al reconocimiento de los derechos inviolables del hombre también para los no nacidos».

Por eso, continuo Brandi, «debemos llevar la batalla que, como organización sin fines de lucro, emprendimos hace muchos años. No sólo en 2018 con 90 camiones veleros con imágenes contra el aborto en toda Italia, sino también actualmente con la última iniciativa para reconocer la humanidad del concebido y la Manifestación Nacional anual que se lleva a cabo en Roma con decenas de miles de personas. Defender la vida por nacer es fundamental, hay millones de vidas humanas en juego. El derecho universal a la vida –concluyó Brandi– pertenece a todos y sobre todo al más débil e indefenso de los seres humanos, el niño en el vientre de la madre».

PEDIMOS EL RECONOCIMIENTO JURIDICO DEL CONCEBIDO – FIRMA AQUÍ LA PETICION!

Publicado originalmente en Italiano el 5 de junio de 2024 en https://www.marcotosatti.com/ 2024/02/05/riconoscere- giuridicamente-chi-e- concepito-basta-ipocrisie- anti-scienza-toni-brandi/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: brandi, concepito, pro vita



Categoria: Generale