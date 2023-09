Esperando a Bill Gates. La próxima vacuna está cerca. Agostino Nobile

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, Tino Nobile ofrece a vuestra atención estas consideraciones sobre lo que nos espera, y sobre lo que Lorsignori, ayudado por Lorservi (políticos, médicos, periodistas) nos están preparando. Disfruten de la lectura y compártanla.

La próxima vacuna está cerca

Parece un tanto extraño que pocos o nadie haya planteado esta cuestión. ¿Cuántos son los que confían en la política, en la administración pública, en la sanidad, en las fuerzas del orden, en la justicia, en la información, etc.? Después del Covid-19 y el suero génico, con los consiguientes daños psicofísicos y económicos, todos, empezando por los médicos, han perdido su credibilidad. Esto fue posible gracias a personas honestas que informan a través de las plataformas digitales y los blogs, apoyados en la integridad de profesionales que anteponen la dignidad humana a sus propios intereses.

Con el Covid-19 se han corrompido todos los ganglios sociopolíticos del planeta. Hay de qué preocuparse si se piensa que los corruptores son unos pocos personajes que tienen más dinero que la suma de los países más ricos del planeta.

Ya que la próxima vacuna está cerca, intentemos refrescar la memoria.

Peter Daszak, es un zoólogo británico, consultor y experto público en ecología de las enfermedades, presidente de EcoHealth Alliance, que apoya varios programas sobre salud global y sobre la prevención de pandemias. Participó en la investigación sobre la epidemia inicial que luego se convirtió en una pseudo pandemia. Como sabemos, él y su equipo han creado la teoría según la cual el Covid-19 se habría originado en la vida silvestre.

¿Es posible que algunos investigadores hayan podido sobornar a las autoridades de todo, o casi todo, el planeta? No, necesitábamos un poder interesado y una riqueza económica que sólo posee la Cúpula. Uno de ellos es Bill Gates, que sufrió de joven el síndrome de Asperger (una forma de trastorno del espectro autista que manifiesta, entre otras cosas, crisis emocionales y falta de empatía). Gates ocupa el primer lugar entre los principales donantes de la Organización Mundial de la Salud con 551 millones de dólares (el segundo es Alemania) y siempre ha apoyado la falsedad de Daszak. O quizás este último se vio obligado por la Cúpula a insistir en la pseudo pandemia.

Daszak subyugó incluso al semanario The Lancet, que publicó la falsedad que puso los pelos de punta a muchos observadores que todavía poseen un residuo de honestidad intelectual. Una carta abierta en coautoría de Daszak, firmada por 27 científicos y publicada en The Lancet el 19 de febrero de 2020, afirmaba que “nos unimos para condenar firmemente las teorías que sugieren que el Covid-19 no tiene un origen natural… y concluimos en forma abrumadora que este coronavirus se originó en la vida silvestre”.

Según los correos electrónicos obtenidos en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA por sus siglas en inglés, que otorga al público el derecho de solicitar acceso a los documentos de cualquier agencia federal), Daszak fue el organizador principal de la carta y se había comunicado con los colegas durante la redacción y la firma de la carta para “ocultar su rol y crear la impresión de unanimidad científica”. La carta también generó polémicas, porque Daszak no reveló que su grupo EcoHealth Alliance tenía una relación existente con el Instituto de Virología de Wuhan.

También en 2020 la teoría del origen del Covid fue ampliamente desmentida por académicos autorizados como el virólogo y premio Nobel Luc Montagnier, el virólogo Giulio Tarro, experto en biotecnología y nanotecnología, el profesor Joseph Tritto, también experto en biotecnología y nanotecnología y presidente de la Academia Mundial de Ciencias y Tecnologías Biomédicas, y la Dra. Li-Meng Yang, de la Escuela de Salud Pública de Hong Kong. El coronavirus fue creado en un laboratorio de Wuhan, dirigido por chinos, franceses, estadounidenses como Antony Fauci y, casualmente, por Peter Daszak.

Montagnier y otros colegas alertaron sobre la peligrosidad de las vacunas y, unos dos años después, sabemos que tenían toda la razón del mundo.

Hasta que no se arroje luz sobre esta gigantesca conspiración, cuyo objetivo más probable es el colapso económico y la despoblación del planeta, se repetirá el esquema Covid. Que ya han anunciado para el próximo otoño.

La Cúpula no teme a los políticos que han sido reducidos a títeres, ni mucho menos al orden médico, a las fuerzas del orden y a las fuerzas de defensa que no defienden los intereses de los ciudadanos, tiene terror a la reacción popular. Esperamos que millones de ciudadanos vuelvan a las calles y a las plazas de todo Occidente. Pero deben organizarse ahora, antes que dejen caer la próxima guillotina.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en Italiano el 4 de setiembre de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/09/02/en-attendant-bill- gates-il-prossimo-vaccino-e- vicino-agostino-nobile/

Traducido al español por: José Arturo Quarracino

