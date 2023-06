El Pastor y los lobos. Recordando a Benedicto XVI

El Pastor y los lobos. El nuevo libro de Aldo Maria Valli sobre Benedicto XVI

Con este nuevo libro sobre Benedicto XVI, Aldo Maria Valli pretende no sólo recordar a un gran Papa, sino hacer una obra de justicia y proponer una interpretación de los diez años de papado emérito.

Benedicto XVI debe ser recordado por la audaz propuesta que hizo al mundo contemporáneo: recuperar la idea de la verdad, arrinconada por el pensamiento ilustrado, y vivir derribando el axioma iluminista: non etsi Deus non daretur, como si Dios no fuera dado, sino veluti si Deus daretur, como si Dios fuese dado, es decir, reconocer unos principios absolutos válidos para todos y en condiciones no sólo de actuar como aglutinante social, evitando la desintegración total, sino de salvar al hombre mismo.

La obra de justicia consiste en volver a trazar los ataques, sin precedentes por su dureza y amplitud, a los que fue sometido Benedicto XVI, utilizando especialmente como pretexto la cuestión de los abusos en la Iglesia: una auténtica persecución llevada a cabo también mediante el uso instrumental de la información.

En cuanto al período reciente, el autor escribe con sinceridad que nunca compartió la decisión de renunciar al pontificado, pero se distancia de interpretaciones conspirativas y fantasiosas (mafia de San Galo, código Ratzinger) y declara, con hechos en la mano, que la causa de la renuncia fue el agotamiento físico y moral del Papa.

Al final, el libro propone una lectura de los diez años de papado emérito que sin duda suscitará debate, porque ilumina toda la parábola humana e intelectual de Ratzinger bajo una luz nueva y dramática. Según el autor, esa década no fue, como se la pintó, un período de serena oración en recogimiento: fue un tormento, porque Ratzinger midió el abismo en el que la Iglesia se hundía y se hunde también por su culpa.

Algunas cosas que encontrarán en este libro:

· ¿Cómo leer la parábola de Joseph Ratzinger en la Iglesia Católica de las últimas décadas?

• ¿Fue Ratzinger contra el modernismo o, como dicen algunos, fue un neomodernista?

• Los recuerdos del autor, corresponsal en el Vaticano que siguió a Benedicto XVI en sus viajes apostólicos.

• Por qué es importante leer los discursos del papa Ratzinger (especialmente el de Ratisbona).

• Cómo los lobos trataron de morder al Pastor.

• Lo que hizo Ratzinger contra los abusos sexuales.

• Benedicto XVI y la inteligencia cristiana.

Como joven teólogo en los años del Concilio, Ratzinger contribuyó a avivar un fuego de “renovación” con la convicción de que era para el bien de la Iglesia, que podía aportar una nueva luz y un nuevo calor donde había oscuridad y frío, pero cuando vio que el fuego se había transformado en un incendio no pudo domarlo. Porque nunca admitió que la leña con la que se había alimentado el fuego procedía de revistas envenenadas, en las que se pretendía que Iglesia y mundo podían vivir en mutua simpatía, mientras que el mundo está marcado por el pecado y la Iglesia cae en la apostasía si renuncia a ser maestra y no llama a la conversión.

El drama de Ratzinger fue que como Papa emérito pudo ver el fruto de su torpeza: el pontificado de Francisco. Imprevisto por él (Benedicto XVI pensaba que sería elegido el cardenal Scola), el reinado del Papa argentino desplegó ante sus ojos los nefastos resultados de aquella revolución a la que él mismo había contribuido.

Todo esto y mucho más encontrarán en este precioso testimonio de un periodista que confronta con un gigante del pensamiento católico reciente.

Aldo Maria Valli, Il pastore e i lupi. Ricordando Benedetto XVI, Chorabooks 2023, 174 páginas, 19,75 euros.

Disponible también en formato Kindle

Prefacio: monseñor Athanasius Schneider; Testimonio del cardenal Joseph Zen

Aldo Maria Valli, periodista, es dueño del popular blog “Duc in altum”. Ha editado para Chorabooks el libro de monseñor Carlo Maria Viganò Nell’ora della prova y ha publicado los volúmenes Non abbandonarci alla tentazione, Claustrofobia, Le due chiese, Uno sguardo nella notte. Ripensando Benedetto XVI, L’altro Vaticano II, La trave e la pagliuzza, Ai tempi di Gesù non c’era il registratore, Facciamoli mangiare questi bambini, Non ponti ma scale (con don Francesco Ricossa). Con Aurelio Porfiri ha escrito la trilogía compuesta por Sradicati, Crepuscolo y Decadenza.

Publicado originalmente en italiano el 15 de junio de 2023, en https://www.marcotosatti. com/2023/06/15/il-pastore-e-i- lupi-ricordando-benedetto-xvi/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

