Improvvisa morte sospetta di uno scienziato scomodo per Big Pharma.

“C’è qualcosa di natura critica di cui tutti dobbiamo essere consapevoli”, ha avvertito un anno fa il dottor Rashid Buttar.

Nel maggio 2022, il dottor Buttar ha realizzato un video di ciò che sembrava essere in arrivo. “Ho avuto diverse conferme di questo e di questo, ho sentito un video e ho parlato con una delle parti che ha diffuso il video. Ed è a dir poco inquietante”, ha dichiarato il Dr. Buttar. Oltre alla proteina spike, la maggior parte di noi ha sentito parlare dei numerosi ingredienti non dichiarati e dannosi: glifosato, ossido di grafene, idrossido di grafene, nanotecnologia e molte altre cose che sono state trovate nelle iniezioni, ma che non dovrebbero essere in nessun “vaccino”.

Oltre a tutti questi elementi, il Dr. Buttar sospettava che nei “vaccini” venisse introdotto qualcosa che in qualche modo avrebbe scatenato un effetto dannoso in un momento a loro scelta, come cellule dormienti all’interno del corpo dei vaccinati in attesa di un fattore scatenante che le risvegliasse. Il Dr. Buttar ha detto di avere ora, nel maggio 2022, la conferma di questo “componente” nelle iniezioni.

Il componente, ha spiegato il Dr. Buttar, è un idrogel contenente un carico utile di tre agenti patogeni.

Il rilascio del carico utile sarà attivato da una sequenza di tre raffiche di frequenza a 16-18 GHz provenienti dalle torri 5G della durata di un minuto. Il dott. Buttar non sapeva quali fossero i tre agenti patogeni contenuti nel carico utile, ma aveva sentito dire che il virus Marburg era uno di questi. Quindi, quando le torri 5G inviano questi segnali, “tutti coloro che hanno fatto questi vaccini e questi richiami avranno il virus Marburg rilasciato”, ha detto il dottor Buttar.

Guardate il video qui sotto per ascoltare l’avvertimento del Dr. Buttar.

I primi 8 minuti sono un trailer del documentario “Plandemic 3: The Great Awakening”, prodotto dalla Plandemic Series, che verrà proiettato il 3 giugno 2023.

Il Dr. Rashid A. Buttar è morto inaspettatamente a casa il 18 maggio 2023. Potete leggere il suo necrologio su Children’s Health Defense QUI, un tributo su GreenMedInfo QUI, un tributo su Activist Post QUI e un altro tributo su Medico Topics QUI.

Di seguito, un commovente tributo al Dr. Buttar da parte di Ickonic.

Ci uniamo a Ickonic nel dire: Grazie dottor Buttar, da Questo di tutti noi. Non lo dimenticheremo mai.

Se il video viene rimosso da YouTube, è possibile vederlo sul sito web di David Icke QUI.

Le persone stanno pubblicando il video “Milioni di persone saranno colpite” del Dr. Buttar qui sopra e dicono che le informazioni che ha condiviso sono il motivo per cui è stato assassinato. La sua famiglia ha annunciato che all’epoca era “in perfetta salute”.

Si dice che la causa ufficiale della sua morte sia stata un attacco di cuore.

Ma le circostanze che hanno portato alla morte del dottor Buttar sono sospette.

Non sappiamo se il dottor Buttar sia stato assassinato, se sia morto per complicazioni tardive dovute a un avvelenamento o se la sua morte sia del tutto indipendente.

Ma è necessario indagare a fondo perché, riprendendo le parole del dottor Buttar di oltre un anno fa, c’è qualcosa di fondamentale di cui tutti dobbiamo essere consapevoli.

Il Dr. Bryan Ardis ha detto che negli ultimi tre mesi il Dr. Buttar aveva detto a tutti quanto si sentisse bene, essendosi finalmente ripreso da un grave avvelenamento. “È stato quindi uno shock per noi scoprire che era deceduto nella sua casa nel cuore della notte… è stato un vero shock per tutti noi”, ha detto il dottor Ardis.

Nel tentativo di stabilire la causa della morte del Dr. Buttar, il Dr. Ardis sta cercando di ottenere un rapporto tossicologico.

Durante un’intervista con il dottor Bryan Ardis, meno di due settimane prima di morire, il dottor Buttar ha detto di essere stato avvelenato due volte. Una volta dopo il Forum Mondiale della Salute di Barcellona e un’altra volta durante un’intervista alla CNN a Dallas.

“Entrambe le volte sono stato avvelenato intenzionalmente”, ha detto il dottor Buttar. Ha detto di essere stato avvelenato con lo stesso contenuto trovato nelle iniezioni di covid.

“A Barcellona mi è stato detto che il contenuto era 200 volte superiore a quello di un vaccino”.

Mentre partecipava al World Health Forum di Barcellona, il dottor Buttar è stato intervistato per The Big Reset Movie. È possibile vedere la sua intervista filmata per il documentario QUI e il documentario completo, che include interviste a diversi medici, scienziati e altri professionisti, QUI.

Il Dr. Buttar, designato come membro della “Disinformation Dozen” dall’establishment, si è unito al giornalista della CNN Drew Griffin nell’ottobre 2021 per controbattere alle accuse di diffondere disinformazione per aver affermato che le iniezioni sperimentali di mRNA covid sono più letali della malattia stessa.

Questo è il collegamento alla versione della CNN dell’intervista.

Durante una parte avvincente dell’intervista, che la CNN non ha mandato in onda ma che è stata registrata da una telecamera nascosta, al dottor Buttar è stato chiesto se credeva che Griffin sarebbe morto presto, visto che aveva fatto le iniezioni. “Penso che sia probabile”, ha risposto il dottor Buttar.

Drew Griffin morì il 17 dicembre 2022 “dopo una lunga battaglia contro il cancro”.

La settimana scorsa, il dottor Ardis ha detto a Stew Peters che il dottor Buttar credeva fermamente di essere stato avvelenato da qualcosa che aveva mangiato o bevuto, come gli era stato fornito nella sala relax della CNN.

Subito dopo l’intervista, il dottor Buttar ha iniziato ad avvertire sensazioni, problemi di respirazione e dolori al petto.

Di seguito riportiamo una raccolta di estratti di varie interviste in cui il dottor Buttar ha raccontato ciò che gli è accaduto.

Gli estratti sono stati presi da:

Intervista al Dr. Ardis Show, 7 maggio 2023

Laura-Lynn Tyler Thompson, 17 maggio 2023

Intervista a Sayer Ji, 14 marzo 2023

