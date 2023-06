Napoli, Maxi-Cartellone Anti Aborto Vicino alla Stazione Centrale.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post lampo per annunciarvi che la vicenda del cartellone anti-aborto a Napoli, di cui parlavamo qualche giorno fa, si è risolta positivamente. Il maxi-cartellone, a dispetto delle incredibili difficoltà burocratiche messe in piedi da Unicredit per trecento euro di finanziamento, è stato montato vicino alla Stazione Centrale.

