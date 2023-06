Che Fare con Questo Papa? Dalla Tragedia alla Farsa Impudente…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, che cosa dobbiamo fare con questo papa? Arriva la notizia che Kevin Farrell è stato nominato Presidente della Segnatura Apostolica, cioè la più lata istanza di giustizia della Santa Sede. Da quel ruolo, importante, papa Bergoglio ha mandato via a suo tempo uno specialista insigne della materia, il card. Leo Raymond Burke, forse perché lo riteneva troppo ligio e severo, e difficilmente manipolabile, oltre che inclinante verso e l’ha sostituito con Dominique Mamberti, già “Ministro egli Esteri vaticano” e esperto di diritto canonico.

Ma chi è il successore di Mamberti, il card. Kevin Jospeh Farrell? Il prelato americano ha convissuto per sei anni con l’allora arcivescovo Theodore McCarrick, abusatole seriale di seminaristi e non solo, infine dimesso dallo stato clericale, punito da Benedetto XVI e riportato in auge da papa Francesco, suo consigliere in temi di politica estera e soprattutto di nomine e promozioni negli Stati Uniti. Ora, durante la convivenza di sei anni (!) Kevin Farrell non si è mai accorto di nulla, riguardo a comportamenti e inclinazioni di McCarrick. Giustamente il card. Burke ha commentato: “Certamente, data la sua evidente vicinanza a McCarrick, è poco verosimile che Farrell non sapesse niente dei suoi atti gravemente peccaminosi”, come potete leggere a questo collegamento. Farrell, insieme a Wuerl, William Tobin, McElroy, Cupich fanno parte della “filiera McCarrick”, che anche dopo la caduta in disgrazia – provocata dall’approdo di un caso di abusi di McCarrick a un tribunale civile – tira le fila di parti importanti dell’episcopato americano, dell’ala progressista, legata ai democratici, e fra i quali si possono contare cattolici fautori dell’aborto come Biden e Nancy Pelosi.

Farrell non ha una preparazione specifica per l’incarico che gli è stato affidato: è laureato in teologia e filosofia. Ma che cosa volete che conti, questo, per il Pontefice regnante! Altri sono i requisiti richiesti per coprire posti di potere. Così come non hanno competenze giuridiche o canoniche i tre cardinali che papa Bergoglio ha affiancato a Kevin Farrell come giudici: Matteo Zuppi di Bologna, (baccalaureato teologico), Augusto Paolo Lojudice (teologia fondamentale) e Mauro Gambetti, laureato in ingegneria meccanica, e licenziato in teologia antropologica.

Che dire? Don Ariel Levi Di Gualdo ironizza: “Per spirito di emulazione il Governo italiano sta seriamente pensando di nominare Pietro Pacciani presidente della Suprema Corte di Cassazione coadiuvato da Bombolo, Alvaro Vitali e da Tomas Milian detto Er Monnezza. Come insegna la sapienza greca, è risaputo che dopo la tragedia viene sempre la farsa grottesca”.

***

Per coincidenza quasi in contemporanea alle nomine, un amico fedele del nostro sito. R.S. pubblicava questo commento, a un articolo di Stilum, che mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione…Buona lettura e condivisione.

Guardando all’uomo Jorge Mario, bisogna osservarlo con gli occhi di Dio e non con i nostri.

Che sguardo ha Dio? Misericordioso.

In Cielo c’è festa per un peccatore pentito, quindi -con tanta pazienza- Dio coltiva la possibilità di festeggiare.

Dal nostro punto di vista sarebbe importante essere in festa perchè siamo già di casa e non irati come il fratello maggiore per (l’eventuale) festa di chi ritorna.

E poi, la festa che c’è già in Cielo tra i beati, può riguardare anche chi in terra si accosti con vesti adeguate: le vesti delle opere giuste (Ap 19,8), dato che la “fede” non è una teoria teologica, ma va praticata.

Rallegriamoci ed esultiamo vestendo di bisso, le opere di giustizia dei santi. Beati coloro che sono invitati al banchetto di nozze, indossando vesti adeguate.

La Sposa dell’agnello è “plurale”: un popolo, appunto.

La tristezza deve prenderci per chi di tutto questo fa solo potere, ruolo, arbitrio, assenza di diritto, assenza di fede, ingiustizia, abuso… E’ la tristezza del Cielo.

Ma i beati non devono scadere nella maldicenza.

Devono pregare. Dio è paziente e attende.

Gesù chiamò ancora “amico” quel Giuda già traditore.

L’avrebbe ancora salvato, se glielo avesse chiesto.

Il figliol prodigo torna e il Padre gli corre incontro.

Il problema è avere la veste adeguata.

L’invito al banchetto è universale, ma gli “imbucati”, senza l’abito adatto, sono cacciati fuori.

Forse da Dio severo giudice? No: da chi ha fatto il furbo e glieLo dice in faccia, non avendo altro da dirGli.

Pensiamo alla festa che ci sarebbe in Cielo se Jorge Mario, un uomo, rivestisse la veste bianca la vesta nel sangue dell’Agnello. Non arrabbiamoci per quel che fa o non fa, ma rattristiamoci se a noi non basta essere beati, anche quano fossimo perseguitati, e vogliamo giudicare al posto Dio, che porta ancora pazienza.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: farrell, gambetti, lojudice, mccarrick, segnatura, zuppi



Categoria: Generale