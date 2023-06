Barbara Balanzoni: ¿Vacunas de ARNm? Exterminio del género humano.

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, en base al informe de Pro-Memoria publicamos este artículo de IdeeAzione, presente en sus canales de Telegram, Facebook y YouTube, que damos las gracias de todo corazón. Disfruten leyendo y compartiendo.

§§§

Resistencia en Italia en la época del COVID

por Costantino Ceoldo

La epidemia mundial de Covid fue afrontada por muchos países bajo la bandera de un delirio sanitario en el que los enfermos y los potencialmente enfermos fueron cazados mediante hisopos PCR amplificados mucho más allá de la utilidad de la técnica de diagnóstico. Todos los que no quisieron ser vacunados fueron señalados entonces como trastornados que ponían en peligro la salud pública, el bien colectivo, y por lo tanto tontos egoístas que creían que la Tierra era plana.

Italia no fue diferente, al estar gobernada durante este delirio por dos gobiernos de izquierda, la izquierda moderna que ama el globalismo, el género, las minorías no perseguidas, los gusanos en la olla y las duchas frías para no alterar el medio ambiente.

La Constitución italiana fue promulgada en 1947 y algunos de sus artículos se inspiran en el horror del Holocausto nazi. Además, se redactó y aprobó cuando ya se habían producido terribles epidemias de gripe, las primeras vacunas para las enfermedades más comunes estaban aún en fase muy experimental y se carecía de la farmacopea moderna y de diagnósticos.

Y, sin embargo, la vacunación contra el Covid, con su inutilidad y con toda su negación de los efectos secundarios, se ha impuesto a una gran parte de la población con el chantaje de perder el salario y, por tanto, con el riesgo concreto de pasar hambre y no poder pagar las deudas que todos contraemos para construir una vida.

Casi todos los médicos italianos siguieron las órdenes del gobierno, convirtiéndose en sus celosos ejecutores. Casi todos. Algunos se opusieron y terminaron en la picadora de carne mediática y laboral. Los lectores recordarán a Barbara Balanzoni y su expulsión del Orden de los Médicos. Se trata de un asunto puramente político que aún no se ha resuelto. La doctora Balanzoni es también perito de parte en casos de mala praxis, una perito experimentada y decidida, y esto hace sospechar que el “sistema” (sic) quiso matar dos pájaros de un tiro.

Quise entrevistar a la Dra. Balanzoni por segunda vez para conocer en qué punto está su situación.

1)¿Puede decirnos en qué punto está su inhabilitación del Registro Médico?

Respuesta: La inhabilitación ha sido recurrida, de los plazos aún no sé nada. Evidentemente, es difícil predecir el resultado, desde el momento que las evidencias como los correos electrónicos que están saliendo a la luz apuntan en la dirección que siempre hemos indicado, pero no han creado ninguna indignación a nivel institucional ni periodístico. Por eso también es difícil pensar qué más tiene que pasar para que se admita que se han cometido errores imperdonables e incalculables.

2) ¿Sigue siendo perito en algunos casos de mala praxis italiana? ¿Ha aumentado el número de personas y familias que acuden a usted en busca de ayuda?

Respuesta: Desgraciadamente, sí, también porque la cobardía de los médicos forenses ha alcanzado niveles extremos. Estoy trabajando contra hospitales considerados entre los más insospechados, por errores que llamar groseros es poco. A esto se añade la clásica mala praxis italiana, ya de por sí muy grave, pero a la sanidad a la que estaba acostumbrada incluso en la época prepandémica.

3) Se han publicado extractos de las charlas que mantuvieron algunas de las personas que gestionaron la pandemia del Covid. ¿Qué imagen podemos formarnos de esos profesionales?

Respuesta: Podemos pensar que siguieron directrices políticas. Pero la difusión de estos correos electrónicos y chats no impidió que el Presidente de la República recompensara a algunas de las personas que gestionaron la pandemia en Italia.

) Perché sono collusi come i medici del regime. Certo, il silenzio su quanto sta emergendo è particolarmente grave.

4) ¿Qué opina de las investigaciones de la fiscalía de Bérgamo? ¿Y de la comisión de investigación parlamentaria que debería comenzar en septiembre?

Respuesta: Las investigaciones se evaluarán con el tiempo, pero parten de premisas incorrectas, a saber, el no cierre de las zonas rojas. Por otro lado, han permitido abrir la caja de Pandora de la gestión de la pandemia, u otra cosa que veremos más adelante. Lo que es seguro es que el fracaso de la cuarta dosis es un hecho y que el escepticismo contra las vacunas se ha convertido en una realidad. Obviamente, para el sistema, es decir, para la dictadura sanitaria nazi, este aspecto, o más bien esta inesperada paradoja, es un problema.

5) ¿Por qué algunos grandes medios de comunicación italianos, aparte de “la Verità” y muy pocos más, han ignorado e ignoran estos acontecimientos?

Respuesta: Porque están tan confabulados como los médicos del régimen. Ciertamente, el silencio sobre lo que está surgiendo es particularmente grave.

6) Se habla de un aumento de las “muertes súbitas”, de “turbulencias”, de “eventos adversos”. Sin embargo, no suena ninguna alarma….

Respuesta: Ciertamente no, porque el régimen no lo permite. Por otra parte, acaban de inventar la “vacuna contra el cáncer”, también basada en la técnica del ARNm, pero se han olvidado de mencionar que ya había fracasado en el pasado y que los resultados de la vacuna de ARNm contra el Covid ya han demostrado ampliamente que el único resultado que se puede conseguir es el exterminio de la humanidad.

7) En consecuencia, ¿“Nuremberg 2” es una mera fantasía?

Respuesta: Nuremberg no llevó a grandes resultados… esperemos que lo que se celebre por estos crímenes traiga otros resultados mejores. Sin embargo, considero que dadas las premisas y la falta de carácter y personalidad de las nuevas generaciones, la posteridad tampoco aprenderá nada de este crimen contra toda la humanidad. Y la historia se repetirá una vez más. Y luego una vez más. Hasta el exterminio global. De Nuremberg emergieron principios que en esta ocasión se han violado sistemáticamente, principios sacrosantos que han demostrado que, a pesar que salieron precisamente de Nuremberg, eran más o menos papel mojado. En consecuencia, no se debería pedir un Nuremberg 2, porque si realmente hubiera un Nuremberg 2, paradójicamente no tendría un resultado tan importante.

Si se utiliza el símbolo de Nuremberg (no Nuremberg): todas las líneas de conducta que salieron de Nuremberg se han violado y se siguen violando. Sobre todo, el Covid fue un poco la parte “humilde”, la hoja de ruta, el calentamiento, que ha dado paso a tener que ser forzosamente pro-Ucrania o de lo contrario eres una persona peligrosa. El no-vax es ahora también pro Putin y este es el estribillo que todavía se oye. Automáticamente también está en contra del coche eléctrico y no cree en el cuento del CO2… El mundo se ha ideologizado y se han creado dos bloques, donde uno es lo que Putin está buscando salvarse y es lo que pretende afirmar a nivel geopolítico la necesidad de no tener a Estados Unidos comiéndose a todos los demás países o a la OTAN que, sin respetar ninguna regla, puede hacer todo lo que quiere. Es el bloque que no promueve el género y el hecho de que tienes que sentirse homosexual por la fuerza o si no eres una mala persona, es el bloque que no promueve el vientre de alquiler y la técnica de compraventa de niños. Por otro lado, los mismos que han sido vacunadores despiadados dicen que Putin es el demonio, que del destino de Ucrania depende el destino de nuestra libertad (pero ya la hemos perdidos hace dos años). Y por eso deberíamos ir más allá de Nuremberg, por la reafirmación de las libertades que parecían una conquista definitiva pero de las que estamos retrocediendo siglos. La única potencia mundial que no está permitiendo este retorno al pasado es la Rusia de Putin.

Publicado originalmente en italiano el 31 de mayo de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/05/31/barbara-balanzoni- vaccini-a-mrna-sterminio-del- genere-umano/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: baldanzosi, vacunas



Categoria: Generale