L’Alluvione Sommerge l’Utopia Green-Digitale…Pro Memoria

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’alluvione in Emilia Romagna ha dimostrato, fra le altre cose, la fragilità del sistema che vorrebbero imporci, per esempio l’uso delle auto elettriche e in generale di quanto è collegato al digitale. Come spiega bene questo artico di Pro-Memoria, che ringraziamo però la cortesia. Buona lettura e condivisione.

… Nell’era tecnologica, quella della moneta digitale, quella che il “contante andrà sparendo”

… senza contante in tasca non si è più potuto comprare niente

… Con il bancomat fuori uso

… “Io ho 16 centesimi in tasca, mi arrangerò in qualche modo” [ Sky TG24 ]

… secondo la propaganda mediatica, in questo mondo non dovremmo avere più soldi in tasca

… una società “libera” dalla carta moneta

… dipendenti dal funzionamento di un bancomat, dalla lettura di un chip

… la presunta comodità dell’individuo dipendente in tutto e per tutto dalla tecnologiadigitale

… barattata con la sua libertà d’azione e con la sua sopravvivenza

… una macchinetta collegata a qualcosa molto più grande di te e a cui hai delegatola tua vita

… in quel momento non funziona, lasciandoti completamente al verde

… Bella libertà, quella dove non puoi neppure comprarti un litro di latte se la carta di credito non la puoi usare

… Pensate, se un giorno dovesse essere obbligatorio

… “…il POS è gestito dalla banca, bancomat e carte di credito sono in mano alla banca”

… “i contanti sono emessi, garantiti e gestiti dallo stato in forma gratuita” [ Il Sole 24 Ore ]

… Ci è stato detto e ripetuto più volte che l’utilizzo del contante nasconde l’illegalità

… “nel 2020 circa il 40 per cento dei cittadini europei ha effettuato pagamenti in contante in proporzione minore rispetto al passato”

… “senza che nessuna flessione sia stata invece registrata in tema di evasione fiscale”

… “Commissione Europea [ COM2018_483 ] evidenziava come la correlazionepercettiva tra evasione e utilizzo di contanti sia totalmente indimostrata” [ Filodiritto ]

… Il limite al contante non serve a scoprire il nero e il malaffare

… perché continuare a spingere nella direzione della lotta contro di esso?

… perché il denaro che passa di mano in mano non si può controllare

… di conseguenza, non si può controllare chi lo usa, cioè noi, per la maggior parte gente per bene

