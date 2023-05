Cari amici e nemici di Stilum Curiae, UnaOpinione, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione questo racconto di una realtà dispotica che stiamo vivendo. Buona lettura e condivisione.

“La culla insegna”.

Ciao a tutti,

il mio nome é “Neo Nato”. Come potete immaginare é la prima volta che mi sentite e non é detto che sia l´ultima. Come sono fatto? Non ho ancora avuto l´occasione di guardarmi allo specchio ma presumo di avere un aspetto simile, anche se un poco diverso, alla batuffola che stava accanto alla mia stanza e che potete vedere alla fine del filmato qui sotto.

https://rense.com/general97/ mandatory-euthanasia.php (in inglese)

Cosa ho da dirvi? Che vedendo questo filmato mi vengono naturalmente dei pensieri suicidi o quanto meno di voler accorciare la mia vita naturale. Come? Non lo so ancora ma in qualche maniera ci riuscirei. Perché mi viene voglia di fare questo? Ma che diamine … se un vecchio viene nella stanza della batuffola accanto e proprio in quel momento pensa tanto intensamente a suicidarsi perché ha circa ottant´anni nonostante ne abbia ancora possibilmente altri venti da vivere, invece di pensare a come uscire vivo dall´ospedale il piú presto possibile come penso di fare io, allora vuol dire che il suo disagio psicologico e spirituale, ma forse anche quello di moltissimi adulti di questo pianeta, deve essere veramente grande.

Infatti anche io mi sono visto il video, a dire il vero sbircio tutto quello che si vede la mia mamma, ed essendo una neonato prodigio ho inteso anche io come voi le sue parole e pensieri: lui ci ammaestra con la voce della sua saggezza vissuta che i soldi per la sanitá ed il welfare non basteranno fra venti anni affinché tutti siano assistiti e che bisognerá prendere delle decisioni difficili. “Forse ora” conclude lui. Io capisco che forse tornerá nel suo letto, non si metterá di nuovo addosso tutta quella tubaglia che lo aiutava a mantenersi in vita e che deciderá di morire rinunciando cosí, a forza di credere agli economisti di sventura, ad ogni denaro che altrimenti verrebbe speso per lui, acqua e cibo prima di tutto. E questo tutto per amore mio e della batuffola della stanza accanto. Non é carino da parte sua? O no?

Ma pensandoci bene qualcosa in tutto questo non torna.

Sí, perché se é come dice lui, e cioé come dice l´economista di sventura di turno che lo avrebbe convinto a pensare tutto ció, allora la cosa potrebbe valere futuramente anche per me … e per voi, forse a sessanta anni, forse a quaranta, forse a venti o forse oggi stesso. Infatti il futuro economista di sventura di turno potrebbe finire per affermare che, sempre per lo stesso motivo e cioé a causa del denaro che manca ancor piú di prima, bisognerá abbassare di volta in volta la soglia dell´etá perché la persona, e non é importante sapere a quale gender creda di appartenere, sia degna del “suicidio” assistito o che diventi legale persuadere le persone a compierlo da sole, o anche … perché non introdurlo obbligatoriamente per legge? O magari proporrá di riconoscere a mia madre, che oggi mi sta dolcemente accarezzando ma che domani potrebbe farsi convincere a non farlo piú, il diritto di uccidermi fino al momento in cui non posso validamente difendermi.

Se poi il “suicida volontario”, soprattutto se prende una pensione, non ne vuole sapere, ecco allora che forse faranno apparire alla televisione il professorone medico e/o faranno fare un filmato al virologo di turno che vengono pagati a suon di centinaia di migliaia di denari, magari mascherati come contributi alla ricerca, per affermare che il virus, in particolare quello segretamente “migliorato” nei laboratori di ricerca e su cui Loro hanno messo le patenti, lo si puó sconfiggere solo a forza di “vaccini”, naturalmente prodotti sempre da Loro, di tachipirina, di vigile attesa, di ricoveri in ospedale, di intubazioni e che non bisogna mai abbassare la guardia.

E allora mi chiedo: ma veramente questo filmato é stato fatto per permettere una degna vita futura ad un dolce batuffolo come me o é stato fatto per risparmiare il denaro Loro, visto che lo hanno promesso come prestazione pensionistica oppure medica e che da bugiardi quali sono non vogliono sborsare?

Denaro che, da neonato prodigio so pure questo, Lorpochisignori hanno il diritto di creare dal nulla privatamente, facendo cosí scorrere il mondo non piú nel solco naturale della vita che senza l´esistenza di Lorpochisignori si perpetuerebbe abbastanza pacificamente, ma sui binari artificiali e mortali del tasso d´interesse a cui viene emesso e che consente al denaro stesso di moltiplicarsi esponenzialmente in maniera cancerosa e di andare poi liberamente in tutto il globo a caccia di sempre nuove occasioni per moltiplicarsi ulteriormente, succhiando come una mortale metastasi tutte le energie naturali del corpo sociale ed economico mondiale che ha infettato per trasformarlo in uno zombie globale eterodiretto.

Tasso d´interesse che non capisco in base a quali meriti Gli spetti … forse in virtú delle bombe democratiche che sganciano su chi si oppone a riconoscerGli questo privilegio … basta all´occasione servirsi degli atlantisti che per poi lavarsi la coscienza si autodefiniscono dei perfetti pacifisti, o corrompendo chi pensa che la vita é pura prevaricazione su tutti gli altri ed in questo caso basta fare una carriera da politico sotto il mantra del “politicamente corretto” e del “lo dice la Scienza” per abbandonarsi impunemente ai propri piú bassi istinti?

E quindi? E quindi secondo me qui qualcuno ha ideato questo filmato per istigare le persone a suicidarsi per un motivo che non regge. Sí, perché il denaro veramente manca ma il filmato non dice che questa scarsitá é la naturale conseguenza di un gioco finanziario truccato da parte dei Lorpochisignori: nessuna nobile causa dunque.

Dico tutto questo sperando che tutti gli adulti, iniziando finalmente a sfruttare la loro maturitá intellettuale, inizino a farsi venire queste domande in testa e a rifiutare la Loro narrazione, in qualunque forma essa appaia, invece di accettare acriticamente le Loro favole e cosí accettare di propria volontá di farsi terrorizzare.

E concludo dicendo che la vita su questo pianeta continuerá dopo di tutto, ed i chiamati a viverla saranno solo coloro che sanno quale é il suo valore e che perció l´apprezzano sufficientemente, mica di coloro che a forza di credere alle Loro fandonie consentono di farsi spogliare ogni giorno di piú della propria dignitá umana e finiscono per convincersi di valere meno dell´ultimo degli animali o addirittura di essere loro stessi degli animali.

Io da neonato fresco di officina e non ancora vaccinato so giá che valore ha la vita umana: é praticamente tutto … addirittura sento ancora turbinare in me quel soffio vitale che mi ha animato e mi ricordo anche di quell´istante in cui ho intravvisto lo splendido Signore da cui proveniva e che per questo credo che sia il mio vero Padre. Per questo motivo ho la certezza che esista una ulteriore vita ancora piú luminosa dopo questa: ulteriore vita che guadagneró se riusciró a mettere in pratica ció che é stato giá rivelato duemila anni fa a tutti gli esseri umani e che sia per gli uomini che per le donne di buona volontá é ció che veramente conta su questa terra.

Uomini e donne, sottolineo e non animali, perché se gli animali non vanno nel Paradiso destinato agli umani, forse andranno in uno tutto per loro, figuratevi se ci va un umano che pensa di essere inferiore a oppure di essere proprio un animale. E se si suicidasse neppure dimostrerebbe di essere un animale, solo eccezionalmente qualche animale si suicida, ma di essere diventato un´anima zombificata che ha buttato nel pattume tutti gli insegnamenti tramandati di generazione in generazione fin dalla primisssima antichitá e che hanno consentito ai loro progenitori di farlo nascere, sostituendoli poi con tutti i Loro suggerimenti che, mascherati come pensieri di amore e rispetto verso gli altri, sono di fatto dei propositi di odio e di morte contro tutti.

Pensate dunque a quanto vi ho detto e pensate soprattutto che i neonati dicono sempre la veritá …. ancora piú dei bambini.

Ciao a tutti.

“Neo Nato”

Mio commento da adulto al filmato.

Credo che il messaggio finale di tutto questo, per me, video manipolatorio sia: “Vecchio, ucciditi perché tu la tua vita l´hai vissuta e sei ormai un peso: fai spazio ai piú giovani”.

Naturalmente il tutto, sempre secondo me, é basato su una serie di menzogne.

La ricchezza mondiale é sufficiente per consentire ad almeno quindici miliardi di persone di vivere decentemente, solo che se la sono presa giá quasi tutta Lorpochisignori, tanto che ora non basta neanche a farne vivere (mia stime arbitrarie) decentemente un paio di miliardi … tendenza in ribasso. Ed ora Lorpochisignori non vogliono restituire neanche un denaro di quello che si sono presi grazie all´imposizione sull´umanitá di un sistema finanziario fondamentalmente truffaldino e che sono disposti a perpetuare a forza di manganelli.

Ora tutto ció che segue é un mio parere: Lorpochisignori per non pagare le obbligazioni che la Democrazia ha contratto, fanno (fare da altri, probabilmente una ONG) un filmato con un vecchio che pensa a come uscire morto da un ospedale per assicurare la sopravvivenza del sistema pensionistico e quello sanitario e quindi, sempre secondo le Loro affermazioni, per avvantaggiare gli altri, cioé la futura collettivitá (e non certo perché sta soffrendo terribilmente, per esempio). Cosí io vedo un altra volta l´applicazione del principio dell´alveare a cui Loro vogliono riportare tutti gli umani: fai questo o fai quello (addirittura ammazzati) per un presunto superiore bene della collettivitá (e che in questo caso é la sopravvivenza del sistema finanziario che beneficia solo Lorpochisignori) dando cosí la falsa impressione di poter cancellare la responsabilitá personale che ogni singolo ha verso Dio e che ció nonostante rimane. E ció é analogo a quanto é accaduto per il “vaccino” (“Vaccinati perché cosí non muori e non fai morire gli altri”). Ed il mio pensiero é che solo un vero imbecille nella vita reale potrebbe arrivare ad avere tali pensieri suicidi andando contro il proprio istinto di sopravvivenza (ma c´é di piú naturalmente: nessuna possibilitá di andare in Paradiso). Ma con il “vaccino” la persuasione a suicidarsi attraverso la “punturina” é/era certamente piú subdola.

Conclusione finale. Mentre il Messia era Gesú, il Contromessia, dal punto di vista comunicativo, sono attualmente i cosiddetti mainstreammedia (in attesa di assistere ad una personificazione). Come era/é necessario ascoltare/prendere esempio da Lui per avere la vita eterna (salvo ottenere altrimenti il perdono), é necessario non ascoltare e non stare a guardare i Media per non cancellare nella mente di ognuno, ma questo vale anche per i vaghi ricordi che ogni batuffolo/a ha all´inizio della propria vita di un Qualcuno che lo ha creato, gli effetti della Sua venuta e per cosí non cadere nella rete del Diavolo. Penso che il filmato di cui sopra possa essere preso come un esempio (apparentemente veramente convincente, ma si legga anche sotto). Credo che una conferma dell´importanza di quanto ho appena scritto siano i poteri informativi totali che l´OMS vorrebbe ricevere (per contrastare quella che Lorpochisignori chiamano “disinformazione”, ma in realtá per soffocare ogni voce contraria alla Loro narrazione, qualunque oggetto essa abbia … non solo sanitario, ed avere finalmente il totale potere manipolatorio sulle menti di tutto il pianeta).

Ulteriori note sul filmato:

il vecchio inizia a parlare con una voce affannosa, affanno che man mano che parla sembra scomparire:

il vecchio si toglie da solo i tubi (addirittura si leva l´ago dal dorso della mano … non so … forse era qualcos´altro?), quasi a significare l´autonomia della scelta (“Lo faccio di mia volontá … nessuno mi costringe”). Peró, se se li puó levare da solo e si puó alzare vuol dire anche che in realtá sta abbastanza bene da non averne bisogno;

il vecchio va a finire, per caso naturalmente, nel reparto maternitá, che nella vita reale sicuramente non sta sullo stesso piano o forse che sta addirittura in un altro edificio. Ma se é veramente malato ed anzianissimo come ha fatto a raggiungerlo? E come ci é entrato? Misteri cinematografici;

il tutto mi fa a pensare ad un vecchio in decenti condizioni di salute che si é messo in un letto di ospedale ed ha recitato una neanche tanto riuscita messa in scena.

Ed anche questo é un fatto su cui riflettere … stanno cavalcando l´onda del momento:

https://nationalpost.com/news/ canada/canada-maid-assisted- suicide-homeless (in inglese – un terzo dei canadesi é d´accordo per il suicidio assistito di chi ha l´unico torto di essere povero oppure senzatetto). Credo che il primo ministro Trudeau non sia un caso … loro lo hanno voluto e Dio ha concesso che gli fosse dato.

Ad ognuno i propri pensieri.

