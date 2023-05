L’Offesa all’Intelligenza dei Giornali di Regime. Francesco Amodeo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, vi propongo di spendere due minuti per guardare questo video, che testimonia dell’operazione di rimbecillimento in corso nei confronti dell’opinione pubblica, e del ruolo scandaloso svolto dai giornali di regime in questo senso, un vero e proprio tradimento della deontologia, della professione e dell’intelligenza. Una vergogna senza fine. Buon ascolto.

Ecco qualche esempio di quelli citati nel video: QUI, QUI, QUI, QUI

