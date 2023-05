“Una Nuova Pentecoste”? La Falsa Narrazione sul Concilio. Porfiri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri prende spunto da una famosa frase di Giorgio La Pira – una nuova Pentecoste – riferita al Concilio vaticano II per riflettere, e chiedere di riflettere. Buona lettura e condivisione.

§§§

Una nuova Pentecoste?

Ogni anno, quando si è vicini al tempo di Pentecoste, è importante fare una riflessione su quello che alcuni chiamano “nuova Pentecoste”, il Concilio Vaticano II. Questa espressione fu usata da Giovanni XXIII, che aveva convocato il Concilio, e da molti ripresa.

Pensiamo all’uomo politico Giorgio La Pira, che nell’agosto 1962 scriveva una lettera alle suore claustrali, tra l’altro affermando: “Reverenda Madre, questo Concilio! Vede? Ogni giorno il Signore fa convergere il mio cuore e la mia mente attorno a questo «fatto» cosi fondamentale, cosi centrale, della storia prossima e lontana della Chiesa e del mondo. Non si esagera -il Santo Padre non ha esagerato! -dicendo che trattasi di un evento paragonabile alla Pentecoste: una nuova Pentecoste; una nuova effusione dello Spirito Santo, destinata – come la prima – ad avere ripercussioni immense su tutto il corso futuro della storia della Chiesa e delle nazioni! Pensavo, appunto, stamattina: -come dobbiamo prepararci a questo evento? Come si preparavano gli apostoli: con la preghiera fervida, di attesa, di speranza: con Maria!”. Se la definizione è suggestiva, deve però anche farci riflettere.

Una “nuova Pentecoste” suggerisce un nuovo inizio, come se la Chiesa dovesse cominciare di nuovo la sua esistenza. In effetti le parole di La Pira, e molti altri come lui, sembrano suggerire questo. Allora si spiega l’idea di una liturgia che si oppone a quella precedente senza quella continuità che Benedetto XVI ha suggerito. Si spiega una musica liturgica che è altro rispetto alla tradizione della Chiesa. Se il Concilio ha dato il via ad una “Chiesa giovane”, allora ci sta che la musica riflette tutto questo.

Ma il Concilio ha fatto tutto questo? Perché un conto è la narrativa sul Concilio, un conto il Concilio stesso. Ricordiamo che nella Sacrosanctum Concilium, il documento sulla liturgia, viene espressamente detto che la lingua latina deve essere preservata, che il canto gregoriano è il repertorio proprio della liturgia, che la polifonia è ben accetta, che le scholae cantorum devono essere promosse, che l’organo è lo strumento liturgico per eccellenza…come tutto questo possa essere collegato alla situazione attuale, oso dire, è un mistero della fede.

La Chiesa non può essere rifondata, altrimenti non sarebbe più la Chiesa di Cristo. Essa certamente può e deve adattarsi alle esigenze dei tempi nuovi, ma senza divenirne ostaggio. In un discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali nel 1939, Pio XII affermava: “Non è forse la Chiesa stessa il progresso divino nel mondo e la madre del più alto progresso intellettuale e morale dell’umanità e del vivere civile dei popoli? Ella si avanza nei secoli, maestra di verità e di virtù, lottando contro gli errori, non contro gli erranti, non distruggendo ma edificando, piantando rose e gigli senza sradicare olivi e lauri.

Custodisce e, più volte, santifica i monumenti e i templi della pagana grandezza romana e greca. Se nei suoi musei non hanno più cultori Marte e Minerva, nei suoi monasteri e nelle sue biblioteche parlano ancora Omero e Virgilio, Demostene e Tullio; né disdegna che accanto alla aquila d’Ippona e al sole di Aquino stiano Platone e Aristotele. Ogni scienza essa invita nelle Università da lei fondate; chiama intorno a sé l’astronomia e le matematiche a correggere l’antica misura del tempo; chiama ogni arte, segnata dallo splendore del vero, ad emulare in onore di Cristo le basiliche dei Cesari e a superarle con cupole vertiginose, con ornamenti, con immagini, con simulacri che eternano il nome di chi le compie”. Ecco, questo è il modo in cui la Chiesa dovrebbe esistere: nel mondo, ma non del mondo.

§§§

