La Distruzione dei Patriot a Kiev è un Colpo Grave alla Difesa dell’Occidente.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Simplicius the Thinker, che ringraziamo per la cortesia. sulla distruzione di due batterie di Patriot a Kiev da parte dei missili russi. Un evento che nella nostra ignoranza pensiamo sia interessante, perché getta una luce inquietante sulle capacità di difesa dell’Occidente. Buona lettura e diffusione.

Anatomia della distruzione del MIM-104 Patriot

Primer sul missile ipersonico Kinzhal

SIMPLICIUS IL PENSATORE18 MAG 2023

Approfondiamo cosa è successo esattamente la notte dell’attacco al Patriot e aggiorniamo i fatti noti e le speculazioni. Ecco cosa si sa finora: la Russia avrebbe condotto un attacco stratificato e multivettoriale che proveniva da vari lati, tra cui nord, est e sud, e che comprendeva droni Geran come copertura, missili Kalibr, Kh-101 e infine i Kinzhal. L’attacco ha probabilmente incluso anche altri tipi di droni più economici come esche per saturare la difesa aerea, e in effetti Kiev lo attesta, dato che nel suo grafico ufficiale dell’abbattimento include diversi droni che ha comicamente identificato come Orlan “Supercum”, poi cambiato in “Supercam”.

Innanzitutto, vediamo come avviene un attacco di questo tipo. La cosa più logica è che i droni da richiamo più economici vengono inviati per primi per vedere se riescono ad attirare l’attenzione della difesa aerea e farla aprire su di loro. Kiev cercherebbe di usare contro di loro solo i sistemi SHORAD (Short Range AD) meno importanti, come i Gepard tedeschi e i Tunguska/Shilka e simili di cui potrebbe disporre.

Poi arriverebbero i missili da crociera per stanare i veri AD di alto valore che potrebbero essersi trattenuti con la prima ondata e contro i quali i sistemi SHORAD dell’Ucraina potrebbero essere inutili.

Una volta che i Patriot/SAMP-T/Iris-T/NASAM/Crotale, ecc. cominceranno ad aprirsi sui missili da crociera, la Russia osserverà il più da vicino possibile, con una varietà di metodi, per cercare di identificare le posizioni di difesa aerea.

Mi soffermerò su questi metodi un po’ più avanti.

Va detto che ci sono alcune posizioni che la Russia sa già essere probabili e che sono prefigurate nelle loro matrici di ricerca. Ad esempio, il sistema Mim-104 Patriot è un sistema estremamente complesso e di grandi dimensioni, che non può essere posizionato ovunque, ad esempio nel mezzo del cortile di un condominio o qualcosa del genere.

Questi sistemi non solo richiedono molto spazio ma, essendo molto meno mobili di unità guidabili come i Gepard e simili, sono preferibilmente situati in un luogo dove non ci sono molti “occhi” civili nell’area, in modo che nessuno li filmi o faccia la spia, accidentalmente o meno.

Questo lascia solo poche scelte reali e solide su dove collocare un sistema di questo tipo. E sono quasi sempre collocati negli aeroporti, ad esempio. Non sorprende quindi che durante gli attacchi del 16/5, si dice che due dei Patriot fossero situati all’aeroporto Zhuliany di Kiev e uno allo zoo o nelle sue vicinanze, come riportato di seguito da Rybar:

A proposito della distruzione del sistema di difesa aerea Patriot a Kiev

Ieri sera, le Forze armate russe hanno distrutto almeno un lanciatore del sistema missilistico antiaereo Patriot a Kiev. Il team di Rybar è riuscito a stabilire l’esatta posizione della batteria antiaerea. In totale, c’erano tre lanciatori nell’area dell’aeroporto di Zhuliany, dove il “Kinzal” ha colpito: 50.404161, 30.443186

Un altro luogo in cui è stato notato il lavoro della difesa aerea ucraina è la zona dello zoo di Kiev, dove sono caduti i frammenti dei missili lanciati.

Il complesso stesso lavorava nelle immediate vicinanze del Politecnico di Kiev intitolato a Sikorsky.

Coordinate: 50.452699, 30.459805

Per quanto riguarda l’aeroporto “Zhulyany”, le riprese della telecamera di sorveglianza sono entrate nella Rete.

Nel video si vedono chiaramente i lanci di 32 missili (per un totale di 16 per ogni lanciatore), così come il lavoro dell’artiglieria antiaerea a sbarramento – a quanto pare, i Patriot erano coperti dai Gepard.

Una volta esaurito il carico di munizioni, si è sentita un’esplosione: il “Kinzal” russo è riuscito a colpire l’area di posizione, nonostante i “Patriot” e un “Gepard”.

Uno è stato distrutto, il secondo è stato gravemente danneggiato, ma è sopravvissuto. Il terzo lanciatore è sfuggito ai danni.

Due installazioni si trovavano una accanto all’altra e la terza dietro l’edificio. Il russo “Kinzal” ha volato tra le installazioni, ma più vicino alla prima: c’è stata una detonazione del carburante.

Pezzi del primo impianto e pezzi di terra/asfalto hanno crivellato il secondo.

Perché il terzo impianto di Zhuliany non sia stato coinvolto e non abbia partecipato a respingere l’attacco (o, almeno, i suoi lanci non siano stati ripresi in video) è una domanda a cui non abbiamo risposta.

Se voi, i vostri cari e parenti avete informazioni sugli oggetti colpiti, sui movimenti del nemico o qualsiasi altra informazione sensibile che possa aiutare le nostre truppe, sentitevi liberi di scrivere al nostro bot @rybar_feedback_bot.

Garantiamo la riservatezza.

Ho lasciato alla fine la richiesta a chiunque abbia informazioni sulla distruzione del Patriot di “farsi avanti” in modo confidenziale, perché questo giocherà un ruolo nelle informazioni successive che verranno ricevute.

Gli analisti occidentali sottolineano le differenze tra le immagini satellitari del 2 e del 15 maggio 2023, che si affacciano sull’aeroporto internazionale Igor Ivanovich Sikorsky di Kiev.

Sono visibili 6 edifici/posizioni. Presumibilmente erano presenti sistemi di difesa aerea americani Patriot. Questo territorio è stato colpito durante il recente attacco missilistico a Kiev.

Speriamo che nei prossimi giorni appaiano immagini più dettagliate, nelle quali, forse, sarà possibile considerare l’arrivo e la distruzione.

Quanto sopra sembra confermare una grande installazione di Patriot nell’aeroporto aggiunto tra il 2 e il 16 maggio.

Una rapida premessa sul sistema: l’unità di base di un sistema Patriot è una “batteria” che si dice sia composta da un massimo di 8 lanciatori.

Questi lanciatori possono avere 4 missili ciascuno, anche se ce ne sono di più recenti con 8 e 16 missili, come quello raffigurato qui sotto.

L’Ucraina avrebbe ricevuto due batterie di Patriot in totale, una dalla Germania e l’altra dagli Stati Uniti, ma non è certo che siano entrambe dispiegate a Kiev o che lo siano del tutto.

È ormai quasi universalmente riconosciuto che il sistema Patriot ha sparato 32 missili nei video visti il 16 maggio. Ciò corrisponde a una batteria completa di 8 lanciatori che hanno sparato tutti e 4 i loro missili (8 x 4 = 32), ma ora ci sono prove che in realtà avevano due lanciatori da 16 e li hanno sparati entrambi, cosa che descrivo poco più avanti.

Poi: come facciamo a sapere con certezza che sono stati i Patriot a sparare quella salva di 32 missili?

In primo luogo, sappiamo che si tratta di un unico tipo di missile, in quanto la salva proveniva dallo stesso punto del video, che sembrava essere costituito da almeno 2-3 lanciatori separati posizionati relativamente vicini l’uno all’altro.

In secondo luogo, il Patriot spara notoriamente i suoi missili con un angolo inclinato, come si può vedere qui sotto:

I lanci dei missili vengono effettuati su una traiettoria inclinata, il che è dovuto alle caratteristiche tecniche del lanciatore. L’angolo di lancio dei missili è fisso: 38° dalla linea dell’orizzonte.

In terzo luogo, i lanciatori, di norma, sono disposti in modo compatto nelle posizioni di partenza (in fila, in quadrato, in semicerchio, in cerchio). Questo posizionamento è dovuto ancora una volta al TTX del radar multifunzionale AN/MPQ-65, in cui il settore di tracciamento in modalità di guida missilistica va da +55 a -45 gradi in azimut.

Alla fine del video, dopo aver avviato tutte le batterie, si possono osservare due esplosioni consecutive nell’area di posizionamento delle batterie. A quanto pare, è stata effettuata la sconfitta del radar e del KP, che sono sempre posizionati insieme al lanciatore.

Pertanto, lo scenario di un attacco notturno a Kiev si presentava così: due ondate di UAV e di “Calibers” hanno causato un colpo dalla batteria SAM, che ha così scoperto la sua posizione, dove è arrivato il “Kinzhal””.

Nei video dell’attacco del 16 maggio, si possono vedere i missili che sparano esattamente con un angolo di circa 45 gradi: molti altri sistemi missilistici, come gli Iris-T e gli S-300 ucraini, ad esempio, sparano dritti e sarebbero facilmente identificabili in video:

L’altra prova inconfutabile è che ora diversi missili Patriot apparentemente falliti sono stati recuperati da terra e sono stati identificati come la variante che viene sparata da lanciatori a 16 lanci:

E anche di “Patriot”.

Sull’uso dei più recenti missili antiaerei americani da parte delle Forze armate ucraine, i filmati con frammenti di munizioni hanno permesso di determinare con precisione il tipo di missili che le formazioni ucraine hanno utilizzato quella notte: si tratta dei PAC-3 americani, come indicato dagli elementi caratteristici del design.

Cost Reduction Initiative (CRI), come indicato dagli elementi caratteristici del design.

Questi intercettori ad alta velocità sono stati testati per la prima volta nel 2011 e vengono utilizzati da lanciatori M902 a 16 cariche del complesso americano MIM-104 Patriot.

I resti di questi oggetti trovati per le strade di Kiev confermano oggettivamente il trasferimento dei più recenti sistemi di difesa missilistica alle Forze Armate ucraine.

La consegna di questi missili, insieme al trasferimento di altri sistemi di difesa aerea di fabbricazione occidentale, indica le serie intenzioni dei Paesi della NATO di “chiudere il cielo” sopra la capitale ucraina.

Questo porta alla questione successiva: molti dei missili Patriot sembrano essersi guastati. Questi pezzi caduti non sono “stadi di razzi scartati” o cose del genere, ma le vere e proprie testate dei missili.

In effetti, abbiamo la prova fotografica che molti di essi sono “falliti” a metà del volo e hanno fatto la famosa “manovra Patriot” ripresa tempo fa in Arabia Saudita:

Ecco una serie di angolazioni che mostrano il famigerato missile Patriot che compie il giro della morte e si schianta al suolo vicino al suo lanciatore:

Ed ecco le foto della notte del 16 maggio, quando almeno due distinti missili Patriot hanno inanellato la loro traiettoria verso il suolo:

Il Patriot sembra avere alcuni problemi critici con una percentuale di guasti molto alta. Non sorprende che i seguenti risultati siano stati consegnati al Congresso degli Stati Uniti dopo la Guerra del Golfo:

Ricordiamo che in un recente articolo ho evidenziato l’infame evento del 1991, quando il Patriot non riuscì a intercettare uno Scud iracheno che colpì una base americana, uccidendo 28 soldati. La colpa di quell’incidente fu di un “guasto al software”, in cui il radar del Patriot non riuscì a tracciare correttamente il missile a causa di un bug. Il fatto è che, tirando le somme, il Patriot ha un bilancio assolutamente catastrofico, probabilmente peggiore di quello dell’F-35, dato che sono molte di più le vite che contano sul successo del Patriot rispetto a quelle di un singolo velivolo F-35.

Nell’attacco di Abqaiq-Khurais, in Arabia Saudita, il Patriot non è riuscito a fermare alcun missile, e anche in questo caso sono state addotte scuse:

Gli Houthi sono persino riusciti a distruggere un intero sistema Patriot:

Uno dei problemi principali è che il radar Patriot ha enormi punti ciechi, non essendo un radar a 360 gradi, e può funzionare bene solo in una rete AD altamente stratificata, combinata con altre opzioni a medio raggio e SHORAD:

Ora che abbiamo trattato i rudimenti del Patriot, torniamo all’attacco. A parte il Pentagono che ha confermato almeno un colpo parziale e il MOD russo che ha confermato la distruzione completa, come facciamo a sapere che il Patriot è stato colpito? Questo è solo per coloro che non hanno seguito gli eventi, ma il video seguente mostra gli arrivi: Link al video.

Si tratta di una versione ridotta di un video più lungo che mostra molti missili Patriot che sparano da quella posizione. Ma al minuto 0:30 si possono vedere due colpi massicci che atterrano esattamente nel punto in cui i missili stavano sparando. Dopo il primo colpo, si possono anche vedere quelli che sembrano essere due missili a caso che sparano, probabilmente con munizioni che si cuociono e sparano via violentemente come abbiamo visto molte volte in passato quando gli attacchi russi hanno colpito unità MLRS ucraine, ecc.

Alcuni hanno anche tentato di geolocalizzare la posizione della telecamera:

Non molto tempo dopo gli attacchi, intorno al minuto 1:30, si può vedere del fumo denso e scuro che si alza in due punti distinti, esattamente sopra il punto da cui i lanciatori avevano sparato, indicando la probabile distruzione di entrambi i lanciatori e/o dei sistemi radar.

Un video separato è stato pubblicato da un luogo diverso, dove si sente una voce maschile scioccata dichiarare alla telecamera che le esplosioni sono avvenute proprio nel punto in cui l’AD stava sparando, confermando che sembrava esserci stato un colpo diretto.

Ho detto che la MOD russa avrebbe aperto le difese con un attacco sofisticato e stratificato di esche. Avrebbero poi monitorato Kiev da una serie di piattaforme di osservazione. Questo include forse i droni, dato che l’AD di Kiev sarebbe stata molto impegnata con lo sbarramento di missili, potrebbero esserci droni con suite elettroniche (come gli Orlan-30 o gli Orion) da qualche parte a nord di Kiev, abbastanza vicini da osservare le letture dei segnali, le firme IR, ecc.

Ricordiamo che solo una o due settimane fa, Kiev ha abbattuto il proprio drone Bayraktar TB2, che sembrava non essere stato identificato o agganciato fino a quando non era ben al di sopra dei quartieri centrali della capitale. C’è una buona possibilità che la Russia possa far arrivare di nascosto un drone a 50 km o meno da Kiev da nord e consentirne l’osservazione. In particolare, questo potrebbe essere fatto con i nuovi droni Orion, che hanno buone telecamere termiche e un’altitudine molto elevata che, con condizioni chiare, potrebbe consentire loro di osservare da una distanza di almeno 50-100 km. Recentemente sono stati diffusi dei video che mostrano come il Ministero della Difesa russo abbia effettivamente utilizzato questi Orion proprio in questo ruolo. In questo recente video si può vedere come il Ministero della Difesa li utilizzi proprio per osservare le città da lontano, grazie alle sue ottiche IR superiori.

In secondo luogo, il monitoraggio può essere effettuato con i satelliti. I satelliti geostazionari, che lavorano sui segnali, possono eventualmente rilevare le posizioni dei segnali radar, mentre i satelliti ottici in orbita terrestre bassa (LEO) possono cercare di acquisire immagini, comprese le letture radar SAR, delle posizioni probabili.

Questo è più difficile perché questi satelliti impiegano più di un’ora o più per fare il giro del globo, anche se diversi di essi possono essere concatenati tra loro, a seconda di quanti se ne hanno, per fare il giro in brevi periodi intermittenti. La Russia ha almeno 4-5 satelliti spia elettro-ottici e altri segnali/SAR.

Il metodo finale e più utile è quello degli AWAC. Un A-50U russo può volare comodamente in profondità nel confine russo a nord di Kiev e ottenere comunque una lettura potente dal suo radar a rotodome. Gli AWAC possono avere un raggio d’azione di oltre 400-600 km, anche se questo vale per gli oggetti che volano più in alto. Il confine russo è a soli 80 km a nord di Kiev. Un calcolo di base per l’orizzonte radar da questo sito ci dà la seguente cifra:

Il tetto di servizio dell’A-50U è di 39.000 piedi. A questa altitudine, il radar dell’AWAC può vedere o rilevare oggetti che si trovano a un metro da terra a una distanza massima di 570 km. Ora, se si trattasse di un piccolo aereo, di un drone, eccetera, anche se l’orizzonte radar lo consente, il rilevamento non sarebbe probabilmente possibile, o almeno difficile, a causa delle piccole dimensioni dell’oggetto. Tuttavia, poiché il radar AN/MPQ-53/65 del Patriot è un emettitore molto potente, per l’A-50U sarebbe come un’esplosione nucleare anche a quella distanza. Come ho detto, gli AWAC possono volare appena sopra il confine russo a 100-150 km, e questa sarebbe solo una frazione della sua portata potenziale. Quindi, in breve, vedere le potenti emissioni radar di Kiev non sarebbe affatto un problema.

Come si può vedere dal grafico approssimativo qui sopra, l’A-50U può rilevare qualcosa come un F-16 a 98 miglia nautiche o 180 km. Ma si tratta di un piccolo bersaglio RCS che viene rilevato con le proprie onde radar. La batteria Patriot emetterebbe enormi segnali radar, probabilmente equivalenti a diversi giganteschi aerei bombardieri RCS, se non di più. Questo gli darebbe un raggio di rilevamento equivalente a quello dell’estremità assoluta dello spettro.

Molto probabilmente, la Russia utilizza tutti e tre i metodi precedentemente indicati per monitorare Kiev durante l’attacco. È probabile che esistano anche altri metodi più oscuri di cui non siamo a conoscenza, come le risorse HUMINT a terra, persino l’hacking delle telecamere stradali di Kiev o l’osservazione di quelle open source. È vero che subito dopo gli attacchi del 16 maggio è stato annunciato che Kiev stava ordinando la chiusura della maggior parte delle telecamere stradali. È molto probabile che la Russia abbia anche alcune talpe a terra in modalità standby, che segnalano le posizioni dei lanci di missili AD, per non parlare delle intercettazioni di comunicazioni (piuttosto che di onde radar/segnali) da parte di altre risorse aeree e satellitari che potrebbero rivelare i siti.

Tutti questi metodi lavorano all’unisono per identificare la posizione delle batterie missilistiche. Ciò che viene dopo è quanto segue:

In primo luogo, potrebbero esserci dei Sukhois russi armati con missili anti-radiazioni Kh-31P, che hanno una gittata di 110 km e addirittura di oltre 160 km per l’ultima variante PK. Potrebbero tranquillamente sparare questi missili da oltre il confine russo sulla fonte di radiazioni più potente che sarebbe il radar AN/MPQ-53/65 dei Patriot.

E poi, naturalmente, c’è il Kinzhal. Se prendiamo il suo presunto valore di Mach 10, un Mig-31K / Tu-22M3, volando a circa 100-150 km a nord di Kiev sopra il confine russo, potrebbe sparare il Kinzhal e impiegherebbe appena 90 secondi circa per arrivare a Kiev.

Ciò significa che, utilizzando i metodi di monitoraggio, tracciamento e osservazione di cui sopra, una volta che il MOD russo individua la posizione di una batteria/radar Patriot, può trasferire le coordinate ai Mig-31K già in volo, e i Patriot avrebbero solo 90 secondi, che non sono neanche lontanamente sufficienti per muoversi o fare qualcosa per salvarsi davvero.

Quindi, su questa base, analizziamo il Kinzhal. Ci sono molte idee sbagliate in giro sui missili ipersonici in generale, e mi è stato chiesto più volte di trattare a lungo l’argomento.

Cominciamo con le basi dell’ipersonica. Una cosa da capire è che ogni razzo che lascia l’orbita terrestre è “ipersonico”. Non c’è nulla di speciale nell’essere “ipersonico” in generale. Nello spazio non c’è atmosfera o resistenza e quindi tutto raggiunge la velocità ipersonica abbastanza facilmente, quindi tutti gli ICBM e i razzi spaziali che trasportano gli equipaggi alle stazioni spaziali, ecc. sono tutti ipersonici quando entrano nello spazio. Il trucco dei missili ipersonici consiste nel farlo entro i limiti dell’atmosfera terrestre.

Esistono poi tre tipi primari di veicoli ipersonici: quelli a propulsione a razzo, come il Kinzhal e l’Iskander-M. Si tratta di motori a razzo allo stato solido, privi di parti mobili. Vengono tipicamente chiamati missili balistici perché seguono un arco di missile balistico, che ha una traiettoria specifica come questa:

Nel grafico qui sopra si può vedere la prossima varietà di ipersonica, chiamata HGV (hypersonic glide vehicle). Si tratta di razzi ICBM con in cima un veicolo di planata al posto della testata nucleare. Il missile accelera nell’atmosfera e rilascia il veicolo di planata che non ha alcun motore proprio. Si tratta semplicemente di un’ala aerodinamica che può utilizzare alcune superfici di controllo per “planare” verso il bersaglio dopo aver raggiunto la velocità ipersonica del razzo. Si dice che il russo Avangard sia di questo tipo di HGV:

L’ultimo tipo è il missile da crociera ipersonico, che è un vero e proprio missile da crociera con un motore a combustibile liquido anziché un motore a razzo a combustibile solido. In genere, per le velocità ipersoniche questi motori devono essere ramjet o scramjet. I missili da crociera seguono traiettorie di base più piatte, piuttosto che alti archi balistici. Si dice che il missile russo 3M22 Zircon sia di questa varietà e che abbia un motore scramjet, anche se nessuno lo sa con certezza perché è altamente riservato e persino i video del lancio del missile sono stati pixelati/censurati dal Ministero della Difesa russo per nascondere il suo vero tipo di propulsione. Ma si “immagina” che abbia questo aspetto:

La Russia è l’unico Paese al mondo ad avere tutti e tre i tipi di ipersonici già dispiegati e in pieno servizio, mentre gli Stati Uniti non ne hanno nemmeno uno.

Torniamo ora al Kinzhal:

Innanzitutto, per chiarire alcune cifre fuorvianti contenute nei grafici precedenti. Il raggio d’azione del Kinzhal non è in realtà di 1000 km – 3000 km – ma è quello che si ottiene sommando il raggio d’azione del vettore missilistico (Mig-31K o Tu-22M, ecc.). Il raggio d’azione del missile è probabilmente simile a quello dell’Iskander-M (400-500 km), anche se potrebbe essere maggiore grazie al vantaggio del lancio aereo e al fatto di non dover spendere tutto il carburante per accelerare e salire in quota come fa l’Iskander.

L’altra cosa importante da notare è che nessuno sa quanto il Kinzhal o qualsiasi altro sistema d’arma ipersonico vada veloce al punto di impatto terminale, ma quasi certamente non è ipersonico a quel punto. Sì, avete sentito bene: nessuna arma ipersonica sulla terra impatta effettivamente il bersaglio a velocità ipersonica.

Non è scritto da nessuna parte che l’arma colpisca il bersaglio a velocità ipersonica; si tratta semplicemente di un’ipotesi fuorviante che la gente fa. In realtà, la descrizione ufficiale della maggior parte dei veicoli ipersonici come il Kinzhal è che raggiunge la velocità ipersonica alla velocità di burnout. Per velocità di burnout si intende il momento in cui i motori finiscono di accendersi durante il picco del suo “arco balistico”.

Si pensa erroneamente che lo scopo di un missile ipersonico sia “colpire il bersaglio a velocità ipersonica”. In realtà non è questo il vantaggio principale. Il vero scopo di un veicolo ipersonico è quello di raggiungere il bersaglio il più velocemente possibile, e più velocemente di qualsiasi altra munizione convenzionale, il che dà al nemico pochissime possibilità di reagire, come ad esempio tentare di fuggire o nascondersi sottoterra, ecc.

Il fatto è che nessun oggetto artificiale può viaggiare a velocità ipersoniche a livello atmosferico. L’atmosfera è troppo spessa e qualsiasi oggetto che viaggi a tale velocità si riscalderebbe rapidamente fino a raggiungere livelli astronomici e poi si vaporizzerebbe. Come fanno allora i razzi spaziali a raggiungere velocità ipersoniche? Accelerano molto lentamente e non superano la soglia ipersonica finché non sono già nello spazio.

La maggior parte dei tipi di missili, come i missili balistici e persino i missili aria-aria sparati dai jet, raggiungono un’altitudine molto elevata per la maggior parte della loro crociera, per poi scendere solo quando si avvicinano al bersaglio. Lo scopo è volare dove l’atmosfera e la resistenza dell’aria sono molto più sottili per ottenere il massimo del consumo di carburante e dell’accelerazione/velocità. I missili da crociera sono un’eccezione, in quanto l’esigenza di essere “sotto i radar” richiede che la maggior parte di essi voli molto in basso.

Per quanto ne so, esiste un solo video conosciuto di un oggetto che accelera a velocità ipersoniche in condizioni atmosferiche. Negli anni ’60, sia gli Stati Uniti che l’URSS avevano sistemi ABM (missili anti-balistici) il cui scopo era quello di accelerare a velocità folli per proteggere i rispettivi Paesi dalla più esistenziale delle minacce: i veicoli nucleari a rientro MIRV.

Gli Stati Uniti hanno creato il missile Sprint, che avrebbe dovuto accelerare fino a Mach 10 in soli 5 secondi, che potete vedere qui sotto:

Ora iniziamo a entrare nel vivo della mia argomentazione:

Sprint ha accelerato a 100 g, raggiungendo una velocità di Mach 10 (12.300 km/h; 7.610 mph) in 5 secondi. Una velocità così elevata ad altitudini relativamente basse creava temperature della pelle fino a 6.200 °F (3.427 °C), richiedendo uno scudo ablativo per dissipare il calore. L’alta temperatura ha causato la formazione di un plasma intorno al missile, che ha richiesto segnali radio estremamente potenti per raggiungerlo per la guida. Il missile si illuminava di un bianco brillante mentre volava.

Si potrebbe dire: “Il missile Sprint ce l’ha fatta”. Ma questo missile sta volando verso l’alto, fuori dall’atmosfera. Potrebbe aver raggiunto l’ipersonicità in 5 secondi, ma a quel punto avrebbe già raggiunto livelli atmosferici molto sottili. Inoltre, ci si aspettava che arrivasse e intercettasse l’oggetto all’incirca in quel lasso di tempo o poco più, quindi non è mai stato progettato per sostenere quella pressione ipersonica sul suo telaio/pelle per più di un breve periodo.

Se lo stesso missile volasse in linea retta vicino al livello del suolo, probabilmente si disintegrerebbe in 10-30 secondi o meno.

La seconda cosa più importante è che i veicoli ipersonici, come già detto, generano uno scudo di plasma intorno a loro. Questo è stato di gran lunga il motivo principale della “difficoltà” di creare armi ipersoniche. Accelerare qualcosa in modo ipersonico, specialmente con un motore a razzo di base, è abbastanza facile. Il problema è poi comunicare con l’oggetto. Lo scudo di plasma annulla completamente tutte le onde elettromagnetiche, rendendo l’oggetto completamente impermeabile alle onde, il che significa che non è possibile inviargli alcun segnale per “guidarlo” verso un obiettivo.

Probabilmente tutti hanno sentito parlare del famigerato problema del rientro dei veicoli spaziali:

Come è noto, qualsiasi capsula spaziale della NASA durante il rientro subisce un periodo completamente “radio cieco” in cui non è possibile alcuna comunicazione. Il motivo è proprio questo: il veicolo va a velocità ipersonica mentre cerca di decelerare e durante questo periodo una bolla di plasma lo avvolge completamente, bloccando tutti i segnali.

Sono state sperimentate diverse idee esotiche per superare questo problema per i missili. Per esempio, si è provato a creare una sorta di cavo di traino che pende dietro il veicolo, sporgendo attraverso la “bolla di plasma” e fungendo da antenna. Tra i metodi ancora più esotici, c’è stato quello di spruzzare getti d’acqua in un determinato punto, che “apre” un percorso per i segnali radio attraverso il plasma. E anche l’uso di interferenze magnetiche per creare alcuni tipi di potenti campi magnetici in grado di “modellare la bolla di plasma” in modo da creare un’apertura al suo interno.

Nessuno sa quale sia il metodo scelto e utilizzato dalla Russia per il Kinzhal, è tutto riservato. Tuttavia, il fatto probabile è che il Kinzhal, così come l’Iskander, semplicemente non sono più ipersonici quando raggiungono il bersaglio, il che consente ai segnali radio di fornire loro una correzione di rotta intermedia verso il bersaglio. Il motivo è che, una volta che accelerano alla loro “velocità di burnout” ipersonica all’inizio dell’arco balistico, tutto ciò che segue inizia a perdere velocità. Nessuno lo sa con certezza, ma è probabile che al momento dell’impatto con il bersaglio la velocità sia compresa tra 3 e 5 Mach.

Si tratta di una velocità ancora molto elevata, ma che evita il problema del “campo di plasma”. Come facciamo a saperlo? Beh, ci sono alcuni video di impatti dell’Iskander, e mentre si dice che l’Iskander raggiunga un massimo di 6-7 Mach alla velocità di burnout, i suoi impatti non sembrano ipersonici, anche se sembrano molto più veloci di qualsiasi altro tipo di missile convenzionale.

Tenete presente che in questa sezione mi concentrerò sull’Iskander a causa della sua stretta relazione con il Kinzhal. Si dice che il Kinzhal sia basato sull’Iskander, in misura variabile. Alcuni ritengono che siano del tutto identici, con il Kinzhal che è semplicemente una variante a lancio aereo dell’Iskander-M. Quindi, lo studio dell’Iskander può probabilmente darci la visione più chiara delle potenziali capacità del Kinzhal.

Alla fine del video si vede un impatto. Se il missile stesse andando a più di 7 Mach, probabilmente non lo si vedrebbe nemmeno nella telecamera. Detto questo, la cosa interessante è che esiste una versione rallentata, che possiamo solo supporre sia a 60 fps, e anche su 60 fotogrammi ripresi in un solo secondo, il missile appare in un solo fotogramma. Qualcuno molto più bravo di me in matematica avanzata può probabilmente calcolare questa velocità in una parvenza di velocità.

A proposito, come confronto interessante, guardate questa versione Iskander-K del missile da crociera R-500 e il suo impatto, che è un missile subsonico standard come un Kalibr:

Ma si noti come il missile si veda chiaramente impattare anche nel corso di diversi fotogrammi. Secondo quanto riferito, l’R-500 è basato sui missili 3M54/3M14 Kalibr e Kh-101, che hanno tutti una velocità terminale subsonica di circa 0,8 Mach. Il precedente attacco balistico Iskander-M sembra chiaramente più veloce di diversi ordini di grandezza, a occhio direi almeno 2-4 volte. Questo collocherebbe l’M nella zona di Mach 3-5 che ho ipotizzato. In effetti, con alcuni calcoli grossolani si può anche dire che, dato che il missile da crociera appare in circa 3 fotogrammi e il missile balistico in solo 1, allora forse il balistico è circa 3 volte più veloce nella fase di impatto terminale. Poiché sappiamo che l’R-500 va a circa 0,8 Mach, questo porterebbe l’Iskander-M a circa 3 Mach.

L’altra prova, e uno degli unici altri attacchi Iskander mai ripresi in video, è stato il famigerato colpo a un centro commerciale di Kiev che nascondeva alcuni sistemi MLRS dell’AFU:

Russian Drone 1

Spots Ukranian grad near Kiev Drone 2

Tracks it

Does NOT fire

Merely FOLLOWS The hide

An abandoned mall Drone reports location Iskander Ballistic Missile

is FIRED This is the kill-chain Russian officials claim they are trying to use limited force. pic.twitter.com/5ANqDcGD89 — @Akashtv1Soni (@Akashtv1Soni) March 22, 2022

Nel video si vede l’Iskander scendere con il tipico arco balistico, dritto verso il bersaglio. È molto veloce per un missile normale, tuttavia è possibile calcolare la velocità in modo molto approssimativo stimando l’altezza dell’edificio e utilizzando alcuni altri parametri disponibili. Una volta l’ho calcolata il più fedelmente possibile e ho ottenuto qualcosa come 1,5-2 Mach, anche se potrebbe essere di più. Il calcolo si basava sull’altezza dell’edificio ricavata da google maps, estrapolando la velocità in base alla velocità con cui il missile percorre la lunghezza dell’edificio, ecc.

Ciò che è interessante, tuttavia, è che si tratta di un filmato di una telecamera termica e il missile sembra avere un bagliore bianco, anche se questo non è fuori dall’ordinario su una telecamera termica sensibile.

Tuttavia, ciò è confermato dal fatto che un’altra angolazione della telecamera non termica ha ripreso un fotogramma del missile in arrivo di notte, che sembra essere caldo anche senza l’ausilio di IR: VIDEO.

L’altra prova interessante in linea con questo è che, dal precedente filmato di prova dell’Iskander, se si mette in pausa l’unico fotogramma in cui appare il missile, si vede quanto segue:

Confrontatelo con il missile che sale.

Appare subito evidente che il missile sembra carbonizzato. È completamente annerito nella metà anteriore. Gli anelli bianchi sono stati cancellati, il colore verde è scomparso ed è stato sostituito da un aspetto appannato, color carbone opaco o metallo cenerino. Alcuni in Occidente si sono chiesti se l’Iskander/Kinzhal sia davvero in grado di andare a velocità ipersonica, in fase di burnout o terminale. Ciò è comprensibile, dato che l’equivalente americano dell’Iskander, gli ATACM, non è in grado di raggiungere l’ipersonico, ma si ferma al massimo a 3+ Mach. Ma il chiaro grado di carbonizzazione del metallo sulla parte anteriore del missile indica effettivamente che probabilmente è stato ipersonico per un periodo di tempo significativo, riscaldando la pelle a temperature estreme.

Detto questo, l’aspetto cruciale è che al momento dell’impatto il missile non è ancora incandescente, il che indica chiaramente che non è più ipersonico e che non lo è stato per un bel po’, confermando tutte le mie affermazioni sul suo profilo di velocità.

Confrontatelo con il modello di riscaldamento sull’ogiva anteriore del missile Sprint al momento dell’impatto ipersonico:

Ma resta il fatto che non è mai stato costruito un oggetto artificiale in grado di resistere all’ipersonico a livelli atmosferici terrestri, almeno che io sappia. È possibile che la Russia abbia trovato alcune formule magiche di rivestimenti e ceramiche speciali, ma non sembra evidente dalla costruzione del missile.

Inoltre, ieri lo stesso Ministero della Difesa russo ha definito il Kinzhal come un veicolo planante:

Si tratta di una distinzione interessante perché, sebbene non si tratti di un veicolo HGV tradizionale, come già detto, l’Iskander/Kinzhal sembra avere un profilo in cui raggiunge la piena “fase di burnout” durante l’arco balistico, come ho spiegato prima, e poi plana verso il bersaglio, senza che i suoi motori si accendano o forniscano spinta. Questo si può vedere anche nel video di prova che ho screenshottato: l’Iskander-M non sembra avere i motori accesi quando tocca il suolo.

Perché è importante? Perché è chiaro che se non è più spinto dalla spinta e si limita a “planare” dopo lo zenit del suo arco balistico, allora la velocità ipersonica che raggiunge da quel momento in poi si esaurirà lentamente, poco a poco. È probabile che questo avvenga naturalmente in modo tale che il missile non stia più creando uno scudo di plasma o disintegrandosi, in modo tale che stia ancora andando più veloce di qualsiasi altra cosa, ma possa ricevere i dati per la correzione della rotta. Per questo motivo, la mia ipotesi migliore è che questi missili impattino a qualcosa come 2-5 Mach al massimo.

Inoltre, si noti che durante l’attacco del 16 maggio, nei filmati delle telecamere notturne non c’erano “oggetti luminosi” che scendevano nel cielo. Se un Kinzhal viaggiava effettivamente a 5-7+ Mach quando ha colpito i Patriots, sarebbe sceso come una meteora, brillando e lanciando plasma. E sì, questo significa che quei famigerati video che pretendono di mostrare un Kinzhal russo che “va a velocità ipersonica” sono probabilmente tutti falsi:

It's impossible to intercept the kinzhal missile pic.twitter.com/AomwCJQ1vy — Aguibou Traore (@Aguibou04) May 10, 2023

Ma c’è un altro aspetto importante non ancora menzionato. Una bolla di plasma assorbe tutti i segnali elettromagnetici, rendendo il veicolo impermeabile ad essi. Indovinate cosa significa? Esatto, un veicolo ipersonico è essenzialmente “stealth” e non può essere rilevato dai radar. Le onde radar vengono semplicemente assorbite e ionizzate dalla bolla di plasma, e in effetti ci sono stati molti anni di ricerca stealth in questo campo.

Quindi il punto è che, a proposito della questione se il Patriot possa intercettare il Kinzhal o anche l’Iskander, il fatto è che questi missili sono probabilmente completamente stealth per il radar del Patriot per la maggior parte del loro arco balistico. Una volta che raggiungono l’arco, entrano in “modalità planata” e iniziano a rallentare, escono lentamente dallo stealth, ma il problema è che a quel punto sono già probabilmente sopra il bersaglio e a soli 15-30 secondi al massimo dall’impatto, forse meno, e stanno ancora andando a una velocità di Mach 4-5 all’inizio del rallentamento.

Se prendiamo l’esempio precedente, cioè che il Kinzhal viene sparato da oltre il confine a circa 100-150 km da Kiev, supponiamo che l’apice dell’arco balistico avvenga all’incirca a metà strada. Ciò significa che i restanti 50 km circa potrebbero essere spesi sulla traiettoria discendente di quell’arco, uscendo dall’invisibilità. Ma anche a Mach 4-5, 50 km saranno percorsi in circa 28 secondi. In alcuni momenti potrebbe iniziare a fare capolino sugli schermi radar, ma lascerebbe pochissimo tempo per reagire a tutti gli equipaggi, tranne che a quelli più addestrati.

In secondo luogo, la famosa caratteristica dell’Iskander-M, che presumibilmente il Kinzhal eredita, è la capacità di manovrare selvaggiamente durante la fase terminale e di rilasciare esche. Le esche con designazione 9B899 sono state confermate in precedenza e sono state trovate da diversi Iskander colpiti in Ucraina:

Come si può vedere, l’inquadratura inferiore del missile Iskander mostra le porte circolari da cui probabilmente fuoriescono le 6 esche. Si dice che le esche stesse siano molto avanzate, in quanto non solo agiscono come esche anti-radar, ma hanno anche capacità elettroniche avanzate e di disturbo incorporate.

Guardate questo segmento qui sotto:

Non solo sono dotati di disturbatori, ma anche di fonti di calore bruciate simili a razzi per ingannare i missili a guida IR. È molto probabile che questo tipo di “disturbo” sia responsabile della quantità sproporzionata di missili Patriot andati in tilt il 16 maggio.

Abbiamo visto in video precedenti che i missili da crociera avanzati russi Kh-101 hanno mandato in tilt la difesa aerea ucraina in modi simili, poiché anche il Kh-101 è dotato di capacità di disturbo elettronico.

Inoltre, si noti che i missili Pac-2 Patriot erano del tipo a frammentazione, ma il Pac-3, che l’Ucraina ha confermato di aver utilizzato, è un progetto completamente diverso da tutti i precedenti Patriot. Si tratta di una tecnologia “hit to kill” (colpire per uccidere), il che significa che il missile tenta di colpire direttamente il bersaglio piuttosto che spruzzarlo con pallettoni simili a quelli di un fucile da caccia da una leggera distanza.

Il metodo “hit to kill” è meno credibile per intercettare un Iskander/Kinzhal, specializzato in manovre evasive terminali ad alto G e in contromisure EW. È altamente improbabile che un missile hit-to-kill possa tracciare e colpire un Kinzhal potenzialmente ipersonico (a seconda della fase del suo arco di intercettazione) mentre è impegnato in un jolly. È come cercare di colpire un proiettile che oscilla follemente con un altro proiettile.

Tra l’altro, l’Iskander ha alcune altre caratteristiche speciali sconosciute ai più, tra cui l’elevata ri-targettibilità e una guida ottica nascosta, che probabilmente viene dispiegata solo nella fase terminale facendo saltare il cono frontale dell’ogiva o un piccolo oblò da cui un sensore a telecamera può vedere.

I bersagli possono essere localizzati non solo dal satellite e dagli aerei, ma anche da un centro di intelligence convenzionale, da un osservatore di artiglieria o da foto aeree scansionate in un computer. Un’altra caratteristica unica dell’Iskander-M è la testata a guida ottica, che può essere controllata anche tramite trasmissioni radio criptate, come quelle degli AWACS o degli UAV. Il sistema di guida elettro-ottico fornisce una capacità di auto-orientamento. Il computer di bordo del missile riceve le immagini del bersaglio, quindi lo individua con il suo mirino e scende verso di esso a velocità supersonica.

Si noti anche quanto sopra: “scende a velocità supersonica”, non ipersonica.

Come ho detto, si tratta dell’Iskander-M, ma possiamo solo supporre che le somiglianze siano state trasferite anche al Kinzhal. Dopotutto, perché non dovrebbe? Non è che il Kinzhal soffra di una mancanza di spazio rispetto all’Iskander, semmai dovrebbe essere il contrario. Dato che il Kinzhal ha il vantaggio di essere lanciato in aria, avrebbe bisogno di meno carburante relativamente alle caratteristiche interne per raggiungere le stesse prestazioni dell’Iskander, che deve lottare contro la gravità per raggiungere l’altitudine/velocità, ecc. Ciò significa che il Kinzhal avrebbe ipoteticamente ancora più spazio interno per “chicche” speciali. Dopo tutto, le loro dimensioni sono quasi identiche: entrambi sono alti 7,3 metri.

Supponiamo quindi che il Kinzhal abbia anche le esche. Sta rientrando in condizioni atmosferiche, perdendo lentamente la sua furtività al plasma mentre scivola verso il basso, dando agli operatori del Patriot 20-30 secondi al massimo, mentre inizia a lampeggiare sui loro schermi. Ma all’improvviso rilascia i suoi “aiuti alla penetrazione”, cioè le contromisure dell’esca, e lo schermo si riempie di numerosi blip dappertutto. Il “disturbo” infatti crea anche falsi ritorni e missili fantasma sullo schermo, il che, come altri hanno notato, è molto probabilmente responsabile del fatto che Kiev dichiari di aver abbattuto numerosi Kinzhal. Probabilmente pensano di averli effettivamente abbattuti, ma in realtà i loro missili AD stavano dando la caccia ai “fantasmi” radar che i Kinzhal rilasciavano sotto forma di contromisure di disturbo.

In effetti, nella dichiarazione di oggi Shoigu ha fatto un’ammissione interessante quando ha detto che Kiev sostiene di aver abbattuto un numero di missili “3 volte superiore” a quello che effettivamente è accaduto.

Zaluzhny ha sempre affermato di abbattere il 70-80% dei missili russi, mentre Shoigu sembra sottintendere che in realtà ne abbattono circa il 25%. Tuttavia, ha anche specificamente affermato che Kiev ha “abbattuto” più Kinzhals di quanti ne abbia sparati la Russia. Kiev sostiene di averne abbattuti 6, mentre Shoigu sembra sottintendere che la Russia ne abbia lanciati solo 2-3 il 16 maggio. Quei 2-3 sembrano aver colpito tutti i siti Patriot, dato che questo è esattamente il numero di esplosioni e di lanciatori distrutti di cui si parla.

Shoigu ha commentato la distruzione del sistema di difesa aerea Patriot a Kiev:

La Federazione Russa non ha lanciato tanti ” Daggers” quanti ne avrebbe abbattuti ogni volta con le sue dichiarazioni.

Il numero di queste “intercettazioni ucraine è tre volte superiore a quello da noi ammesso”.

“E sbagliano sempre il tipo di missili. Ecco perché non ci arrivano”.

Sul terzo punto, Shoigu sembra essersi riferito al fatto che l’Ucraina non “identifica” correttamente i missili, motivo per cui i missili riescono a passare. È difficile esserne certi, ma è possibile che si riferisca al problema delle esche, in quanto sta insinuando che i loro sistemi non identificano correttamente i tipi di missili.

Cosa sappiamo quindi dei risultati effettivi degli attacchi Kinzhal? Il Pentagono ha ammesso ufficialmente che un Patriot è stato “danneggiato”, ma sostiene che è riparabile sul posto. Hanno fatto questa interessante ammissione:

Quindi ammettono che la raccolta di segnali russi, che ho descritto in precedenza, ha effettivamente permesso alla Russia di tracciare il sistema Patriot e di colpirlo.

Ricordiamo che prima ho detto che Rybar stava raccogliendo informazioni anonime dall’Ucraina riguardo agli attacchi. È impossibile dire quanto siano accurate queste informazioni “insider”, ma vale comunque la pena di notarlo:

#Inside

La nostra fonte nell’OP ha detto che il sistema Patriot è stato danneggiato, 2 stazioni di lancio Patriot -3 e un radar Patriot sono stati distrutti. 5 soldati sono stati uccisi, di cui due erano istruttori stranieri, tutti i sistemi di difesa aerea occidentali sono forniti all’Ucraina con personale tecnico che aiuta i nostri specialisti a utilizzare il sistema antiaereo.

Secondo notizie non confermate, il Pentagono ha vietato all’Ucraina di utilizzare il sistema di difesa aerea MIM-104 Patriot fino a quando la parte americana non riceverà tutte le informazioni sulle circostanze del recente attacco missilistico alla batteria di difesa aerea americana. Washington ha inviato una squadra speciale in Ucraina per valutare lo stato del sistema di difesa aerea Patriot colpito e le ragioni della distruzione della batteria di difesa aerea da parte dei missili russi.

Secondo dati attendibili, il 16 maggio, a seguito di un attacco del sistema missilistico ipersonico Kinzhal a Kiev, sono stati colpiti e completamente distrutti una stazione radar multifunzionale e 5 lanciatori del sistema missilistico antiaereo PATRIOT di produzione statunitense – Ministero della Difesa russo

E ora si dice che la NATO abbia avviato riunioni urgenti perché questi attacchi hanno appena messo a nudo i più potenti sistemi di difesa strategica degli Stati Uniti e della NATO, il che è di pessimo auspicio per la sicurezza della NATO. È la prima volta nella storia che gli Stati Uniti hanno la prova assoluta che i sistemi russi possono penetrare le difese americane più avanzate. Ricordiamo che, secondo quanto riferito, l’Ucraina era armata con i più recenti missili Pac-3, non con i più vecchi Pac-2, ecc. Questo ha conseguenze terribili per tutta la sicurezza europea, poiché dimostra che i missili russi possono ora penetrare impunemente in qualsiasi base NATO in Polonia e altrove. In effetti, questi sono i tipi di momenti tettonici che creano interi cambiamenti dottrinali generazionali e cambiano completamente il calcolo delle posizioni di difesa.

In seno alla NATO si è tenuta una riunione urgente sullo stato dei sistemi di difesa aerea/PRO che proteggono le principali basi militari e gli hub logistici situati sul suolo di Polonia e Slovacchia.

Fonti turche ben informate fanno notare che la riunione è stata avviata dopo che i missili ipersonici aria-superficie russi H-47M2 “Kinzhal” sono penetrati nella zona di difesa aerea/PRO della città di Kiev e, nonostante il gran numero di missili intercettori lanciati, hanno distrutto le unità MIM-104(F) Patriot che hanno partecipato alle operazioni di combattimento.

L’atmosfera con gli incontri è stata valutata come allarmante, il che ha portato a una serie di conclusioni che prevedono l’intrapresa immediata di misure specifiche, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le capacità del PVO/PRO in queste aree.

Ciò non deve sorprendere. Solo pochi mesi fa è stato rinvenuto un missile russo Kh-55 nell’estrema Polonia occidentale. Si tratta dei missili più vecchi, lenti e altamente insensibili, che la Russia solitamente lancia come esca, per schermare i suoi Kh-101, più recenti e molto più avanzati.

Se un antico Kh-55 è in grado di aggirare tutte le difese della NATO, comprese le batterie Patriot e l’AEGIS Ashore che la Polonia ha confermato di possedere, allora non hanno alcuna possibilità di fermare il Kinzhal o simili.

Un’altra notizia non confermata:

Secondo le informazioni dello Stato Maggiore, oggi le nostre difese aeree sono state costrette a sparare una salva di 32 missili Patriot per evitare la detonazione e la distruzione massiccia nel settore residenziale. L’intera batteria è stata distrutta dall’arrivo di un missile ipersonico e l’SBU sta cercando la fonte della fuga di video che mostra il lancio dei missili e l’esplosione. Tutte le informazioni sull’attacco di massa a Kiev sono state lanciate appositamente per spiegare il lancio di massa dei missili e non una singola esplosione nel cielo.

Questo potrebbe essere un rapporto a bassa affidabilità, ma la seconda parte è vera. L’SBU ha lanciato una campagna senza precedenti sulla scia di questi attacchi per catturare tutte le persone che stavano registrando gli arrivi. Hanno già catturato una mezza dozzina di blogger:

A questo si aggiunge il fatto che l’SBU ha già iniziato a mettere fuori uso tutte le telecamere stradali, nel disperato tentativo di non registrare eventuali arrivi futuri:

In Ucraina, si vuole vietare la trasmissione dalle webcam durante gli attacchi missilistici – in modo che nessuno veda gli arrivi e il lavoro della difesa aerea.

Il funzionamento delle telecamere stradali installate ovunque può essere regolato in modo che il nemico non possa usarle per tracciare il lavoro della difesa aerea. Lo ha dichiarato lo speaker dell’Aeronautica militare ucraina Yuri Ignat alla radio НВ.

“Queste telecamere funzionano in tutto il mondo e vengono trasmesse online sui canali di Youtube. Ma nella nostra situazione, quando c’è la legge marziale nel Paese, penso che verranno fatti alcuni aggiustamenti con le amministrazioni militari. Quando c’è un’operazione di difesa aerea, quando c’è una minaccia di fuga di informazioni, penso che gli organi delle amministrazioni militari si adegueranno per evitare in qualche modo che il nemico possa osservare online le operazioni di combattimento dei nostri sistemi di difesa aerea”, ha spiegato Ignat.

Ha aggiunto che è necessario “lavorare” anche con le istituzioni e gli imprenditori privati che hanno installato telecamere stradali.

Questa sembra essere una tattica estrema e disperata sulla scia di ciò che sostengono essere una serie di abbattimenti di successo di tutti i Kinzhal, in cui il Patriot non ha subito alcun danno. Questo indica chiaramente che qualcosa è andato storto, poiché un’escalation di questo tipo non ha precedenti, dato che non è mai stata fatta dopo nessuno degli attacchi precedenti, anche di maggiore entità.

Infine, se le “fughe di notizie” sono accurate e 2-3 lanciatori Patriot sono stati distrutti, con forse un radar, rimane ancora un’altra batteria e mezza operativa, dato che l’Ucraina avrebbe ricevuto due batterie. Tuttavia, se è vero che è stato colpito un radar, questo potrebbe essere molto più devastante, poiché sono molto più preziosi e costosi.

Nei recenti attacchi di Khmelnitsky, la Russia avrebbe distrutto anche centinaia di milioni di munizioni per i missili Patriot, quindi i due eventi combinati dovrebbero essere abbastanza devastanti per l’AFU, soprattutto visti i prezzi in gioco:

Non sono molti i sistemi e i missili che gli Stati Uniti possono continuare a fornire all’Ucraina. Tuttavia, per ora sono stati coperti con l’annuncio di una nuova consegna di sistemi SAMP-T italiani.

Nel frattempo, però, stiamo entrando nella fase di fine maggio, che le fughe di notizie del Pentagono indicavano come il periodo finale di durata delle munizioni AD ucraine. Gli S-300 e i NASAM sono stati specificamente indicati come esauriti entro il maggio 2023. Vedremo quindi quanto le nuove forniture saranno in grado di puntellare le difese ucraine.

D’altra parte, è stato dichiarato che la produzione di Kinzhal è stata massicciamente incrementata, almeno 7 volte o più, quindi resta da vedere se l’uso russo di Kinzhal diventerà un evento più comune.

Al momento in cui scriviamo, un altro attacco sembra imminente: i Tu-95 russi hanno spiccato il volo e ci sono allarmi aerei di massa in tutta l’Ucraina, quindi vediamo cosa succederà. Potrebbe trattarsi di un attacco di pulizia per colpire le rimanenti batterie di Patriot.

Per il momento, all’Occidente non resta che far fronte a un obiettivo in movimento.

