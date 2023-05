Il Padiglione Vaticano alla Biennale di Architettura. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

La Biennale dell’architettura, ai tempi miei, era davvero uno spauracchio in redazione. Quando arrivava il triste (per noi) giorno della conferenza stampa romana di presentazione, tutto un fuggi fuggi e uno scaricabarile tra colleghi nelle stanze al sugo di neon dove lavoravamo. Nessuno voleva andarci per il linguaggio criptico utilizzato dai “professionisti” in questione, per la barba degli interventi – con rispetto parlando – di cui, così dicevamo tutti ridendo, non si capiva un’acca e sbuffi e risate, e perché scriverne poi diciamoci la verità, era come salir le scale coi pattini a rotelle.

Per due volte, però, ho preso la pagliuzza corta e sono andata io e, diciamo così, me la sono cavata e non so come, a ripensarci. Ora, di mia spontanea volontà, torno a scriverne, ma, in gloria, non per parlar di architetti, città immaginate e immaginarie e futuribili futuri, “anarchitetti” (così si definì uno di loro che veniva spesso in redazione), ma per dare un consiglio e un parere nientemeno che al Vaticano.

Tu, ma chi sei per farlo? Vedo cent’occhi rotondi tutt’attorno a me e so, perché lo so, che hanno ragione perché io non sono proprio nessuno per parlare, non ho né autorità né autorevolezza, ma è il buonsenso e l’amore per il Signore a ispirarmi e così, versato il coraggio in un bicchiere e mescolato con lo zucchero del buon umore, vado a cominciare mostrando qualche foto (che gentilmente fornirà il nostro grande Marco) della esposizione.

E sono, passatemi il paragone, tanti legni appena sbozzati da Geppetto e Mastro Ciliegia per figurar Pinocchio e mi perdoni l’artista che è portoghese (e io amo il Portogallo). “Oh ma mi’ha èvvero – sento la voce di Geppetto – il mi burattino ‘on era ‘così brutto!”. Hai ragione tu, caro Geppetto, questi qui sono tanto legnosi che di speranze di divenir bambini non ne hanno. E basta guardarli per capire che con il cattolicesimo ci azzeccano come un pinguino nel deserto caldo del Gobi.

Fin qui il semplice colpo d’occhio. E ora passiamo a leggere e a commentare la mostra (che è, in barba al gender, la femmina del mostro…) per come la racconta nientemeno che Avvenire. “Il Padiglione vaticano non sarà uno spazio finito ma un modus operandi: installazioni per fare ordine tramite il disegno e la pratica di gesti semplici, presi dall’uso quotidiano e monastico”.

Cioè? Come come come? No, scusi, che cosa vuol dire? Ah, ho capito, glissons… Ma andiamo avanti perché il bello sta per venire. Nel testo, infatti, chi troviamo? Ma certo, Greta Thumberg, una citazione della bambina, anzi ex bambina, scelta da non so chi (e meglio non chiederselo) per rappresentare il futuro rubato alle nuove generazioni da birbaccioni che hanno maltrattato il pianeta (ahahaha, tutte le solite storie buone per farci il brodo…). Il resto potrete leggerlo voi stessi e sinceramente m’è noioso.

Oh fate un poco come vi garba, io vado a pregare per l’Italia messa in ginocchio dai veri birbaccioni che si nascondono sotto il loro orrido arcobaleno, spandendo la menzogna a piene mani, ipnotizzando i più a creando il caos, il “doom” (berg) che è la loro specialità. Preghiamo. Che la Madonnina ci ricopra con il suo bel manto azzurro nel suo mese di maggio…

