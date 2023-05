Dominio del Virtuale o Ritorno al Reale? Summer School Van Thuan.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione l’annuncio e il programma di un evento di grande interesse, organizzato dall’Osservatorio Internazionale Van Thuan sulla Dottrina Sociale della Chiesa. Buona lettura e condivisione.

Il nostro Osservatorio ripropone anche quest’anno

la propria Università d’Estate, che si svolgerà dal pomeriggio

di giovedì 13 luglio al pranzo di domenica 16 luglio 2023.

Per informazioni scrivere a:

info.ossvanthuan@gmail.com

La transizione digitale, attualmente in corso, indica un obiettivo, che sembra un mutamento puramente strumentale. Invece, come ammettono tanti protagonisti della trasformazione in atto, si tratta di una rivoluzione. Totale e radicale, come ogni rivoluzione, anzi, come tutto il cambiamento che può essere indicato con questo termine. Infatti, mezzo e fine vi coincidono. Veicolo e messaggio vi si fondono. Tutta l’esistenza risulta destinata a convertirsi in un flusso di dati da processare. Ogni sostanza vi si dissolve in un’apparenza. Ogni realtà vi si scioglie in una possibilità. Donde la pretesa di far rifluire l’organismo in meccanismo, e la stessa vita umana nell’effetto di programmazioni cibernetiche. Insomma, la virtualità pretende di costituire la realtà, e di farne un proprio risultato. Di modo che, mediante la gnosi telematica, si profila un potere onni-pervadente ed un controllo sociale capace di un dominio onnilaterale.

Di fronte a questo scenario – non più futuribile, ma in sempre più effettivo – la prima esigenza è quella di averne chiara consapevolezza. Ma ciò non basta. Non è sufficiente neppure la sola resistenza inerziale. Occorre riconoscere quale sia la vera soluzione al problema. A ben vedere, questa non può risedere se non in ciò che rischia di essere radicalmente surrogato. L’alternativa autentica al dominio del virtuale – e con esso ad ogni forma di transumanesimo – consiste nel ritorno al reale, in ogni aspetto e dimensione del vivere. Il ritorno al reale vuol dire il ritrovamento del primato del determinato, dell’essere e dell’intelligenza. In sostanza, il rinvenimento della natura delle cose e del loro finalismo essenziale. Come, anche della responsabilità dell’agire e dell’ordine del creato. Su questi temi verterà la prossima sessione dell’Università dell’Osservatorio. A Sorrento dal 13 al 16 luglio 2023.

