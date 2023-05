Cómo los oligarcas y BlackRock están comprando Ucrania. The Exposé.

Ucrania ya no aparece mucho en las noticias y quizá sea porque están ocurriendo algunas cosas curiosas que los medios de comunicación corporativos no logran explicar fácilmente sin incriminar a los verdaderos regímenes que han apoyado y sin incriminarse ellos mismos.

Después de lo que parece ser una amenaza de acciones terroristas contra los europeos por parte del régimen de Zelensky, el Reino Unido y Alemania se apresuran una vez más a ayudar a Zelensky. Pero la cosa empeora. Parece que los oligarcas van camino de convertirse en dueños de Ucrania, siendo el principal accionista Blackrock. Así que, en realidad, ¿a quién apoyan el Reino Unido y Alemania?

La semana pasada, Londres confirmó que había suministrado a Ucrania misiles de crucero Shadow Storm de largo alcance. RT informó de que estas armas fueron utilizadas después para atacar objetivos civiles en Lugansk, según las autoridades locales y los militares rusos.

RT: Reino Unido suministra armas de largo alcance a Ucrania, Kiev las usa contra civiles en la RPL, 15 de mayo de 2023 (5 minutos)

Sorprendentemente, después de que el Reino Unido confirmara que está suministrando a Kiev misiles de crucero Storm Shadow, Estados Unidos se mostró reacio a seguir el ejemplo británico y entregar misiles de mayor alcance a Ucrania. “Diferentes países harán cosas diferentes, dependiendo de sus propias capacidades”, declaró el jueves el secretario de Estado Antony Blinken a PBS NewsHour.

El viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que la decisión de Londres de suministrar a Kiev misiles de crucero de largo alcance constituye otro paso hacia una “grave escalada” del conflicto en Ucrania.

El pasado fin de semana, Zelensky realizó una gira relámpago por varios aliados europeos claves para recoger apoyo militar y financiero antes de una importante contraofensiva ucraniana contra las fuerzas rusas. Visitó Alemania por primera vez desde la invasión rusa en febrero de 2022, se reunió con funcionarios italianos y con el papa Francisco en Roma el sábado y el domingo estuvo en París para una cena con el presidente francés Emmanuel Macron.

Antes de la gira europea de Zelensky, su asesor advirtió de que si Occidente deja de suministrar armas a Kiev, provocará un conflicto más amplio en toda Europa y a un aumento de los atentados terroristas en la región.

RT en Gab TV: El asesor de Zelensky advierte de que la UE podría enfrentarse al terrorismo si se detienen los suministros de armas a Kiev, 13 de mayo de 2023 (3 minutos)

El sábado, el Gobierno alemán anunció un paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 2.700 millones de euros, el mayor de este tipo desde la invasión rusa. Ayer, el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, declaró que Hungría apoya el plan de China para solucionar el conflicto ucraniano.

También ayer, Zelensky anunció una visita sorpresa a Londres para mantener “negociaciones sustantivas” con Sunak. A las 3 de la tarde, Sunak anunció que el Reino Unido está “acelerando” su apoyo.

Zelensky subasta Ucrania

La razón dada por Zelensky para pasar con la limosnera este fin de semana por Europa era “una esperada gran contraofensiva ucraniana contra las fuerzas rusas”. Sin embargo, como informa Redacted, esto se ha retrasado porque el tiempo es “demasiado caluroso”. Se trata, por supuesto, de otra pésima excusa. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Por qué Zelensky sigue retrasando la tan esperada ofensiva?

La verdadera razón es el dinero. No por primera vez, una semana antes de su gira europea, Zelensky se reunió en Kiev con ejecutivos de BlackRock para discutir la creación de un fondo para “ayudar a la recuperación de su país”. El principal objetivo de la creación del fondo, según publicó Zelensky en su canal de Telegram, es atraer capitales privados y públicos para ejecutar proyectos empresariales a gran escala en Ucrania. “Podemos ofrecer proyectos interesantes para inversiones en energía, agricultura, logística, infraestructuras, informática y muchos otros sectores”, dijo Zelensky. “Queremos socios globales, que puedan proporcionarnos grandes inversiones”.

Acaba de ser anunciado el nuevo propietario de Ucrania, dijo Clayton Morris, el presentador de Redacted. BlackRock posee ahora el 30% de Ucrania.

Redacted: Ucrania ESTÁ ACABADA y Blackrock se hace con el control, 12 de mayo de 2023 (17 minutos)

Acaparamiento de tierras por parte de oligarcas

Off Guardian informó de que mientras los ucranianos mueren, las instituciones financieras apoyan insidiosamente la concentración de terrenos agrícolas por parte de oligarcas e intereses financieros occidentales.

Un informe de febrero de 2023 del Instituto Oakland, “War and Theft: The Takeover of Ukraine’s Agricultural Land” [Guerra y hurto: La adquisición del territorio agrícola de Ucrania] revela cómo los oligarcas y los intereses financieros están expandiendo el control sobre las tierras agrícolas de Ucrania, con la ayuda y el financiamiento de las instituciones financieras occidentales.

El informe muestra que la cantidad total de tierras controladas por oligarcas, individuos corruptos y grandes empresas agrícolas-comerciales es de más de nueve millones de hectáreas, lo que supera el 28% de las tierras cultivables de Ucrania, mientras que el resto es utilizado por más de ocho millones de agricultores ucranianos. Los mayores terratenientes son una mezcla de oligarcas ucranianos e intereses extranjeros, en su mayoría europeos y norteamericanos, así como el fondo soberano de Arabia Saudita.

La ayuda proporcionada a Ucrania en los últimos años ha estado vinculada a un drástico programa de ajuste estructural que exige la creación de un mercado de tierras mediante una ley que conduce a una mayor concentración de la tierra en manos de poderosos intereses. El programa incluye también medidas de austeridad, recortes en las redes de seguridad social y la privatización de sectores clave de la economía.

El presidente Zelensky promulgó la reforma agraria en 2020 en contra de la voluntad de la gran mayoría de la población, que temía que se exacerbara la corrupción y se reforzara el control del sector agrícola por parte de poderosos intereses.

GM Watch informó de que “a pesar de los enormes desafíos a los que se ha enfrentado Ucrania luego de la invasión rusa, su cultivo agrícola -especialmente la soja- se ha mantenido resistente. El año pasado se plantaron 1,5 millones de hectáreas de soja (frente a las 1,32 millones de hectáreas del año anterior). También el 2023 parece que será un año fuerte para el cultivo de esta planta en Ucrania, con 1,8 millones de hectáreas plantadas”.

Un médico del Medio Oeste ha planteado una hipótesis que da que pensar, sin juego de palabras. La hipótesis es que cada vez que un partido quiere “hacerse con el control de la sociedad” se mueve para monopolizar cada recurso esencial para la vida, haciendo difícil, si no imposible, rebelarse contra el sistema que los proporciona. Un ejemplo clásico de este principio es que cada vez que un régimen comunista toma el poder, una de sus primeras medidas es eliminar a los agricultores independientes para que los alimentos sólo puedan obtenerse del Estado. A veces, este proceso requiere una carnicería a escala masiva, como lo muestra el Holodomor de Stalin en Ucrania y, en menor medida, el Gran Salto Adelante de Mao Tse-Tung.

En el caso de Ucrania, el “Estado” parece ser el de los oligarcas y las corporaciones globales.

Publicado en italiano el 20 de mayo de 2023 en https://www.marcotosatti.com/2023/05/20/come-gli-oligarchi-e-blackrock-stanno-comprando-lucraina-the-expose/

Traducción al español (de la versión original en inglés): José Arturo Quarracino

§§§

