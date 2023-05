Apocalisse 17:12, la Bestia, i Dieci Re. È Questo il Tempo? Un’Ipotesi.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, R.S., nei giorni scorsi ha pubblicato questo commento a un articolo di Stilum. Mi sembra che sia opportuno offrirlo all’attenzione di tutti i lettori, e non solo dei frequentatori del forum. Buona lettura, e meditazione.

§§§

Rileggendo Ap 17,12-18 e ripensando alla storia, non vengono alla mente tempi precedenti paragonabili ai nostri, in cui un medesimo potere ha coinvolto e convinto tutti, ovunque, ad uniformarsi ad un’agenda fatta di una lingua (l’inglese), una moneta (il dollaro), dei codici (digitali con il barcode e comportamentali tramite cinema, TV, calcio, internet e social media), dei comandi (pandemia e vaccini), degli obiettivi (l’agenda 2030, la decarbonizzazione, l’AI, il genderismo fluido…).

Stiamo assistendo ora al rimbalzo -anche militare- di chi, compreso il destino riservato a coloro che inizialmente non avevano ancora capito il disegno e avendone la forza, se ne vorrebbero smarcare.

Non sappiamo se chi ha tentato la soluzione militare riuscirà a reggerne il peso. In ogni schieramento esistono divisioni e persino tra gli atei cinesi, i fedeli islamici e chi ha una filosofia buddista non mancano fazioni più “modernizzate” contrapposte alla tradizione.

Il cristianesimo conosce gradi di secolarizzazione impensabili e la gerarchia ne è convintamente intrisa.

Mettendo da parte per un momento ragioni e torti, è davvero sorprendente il grado di condizionamento universale assunto dal globalismo. Fa impressione veder reagire quasi allo stesso modo i tifosi di ogni parte del mondo ai “valori” propagandati attraverso le manifestazioni sportive (soprattutto l’olimpiade e i mondiali di calcio), così come l’uniformarsi della morale familiare ai modelli holliwoodiani tanto da oscar quanto da soap opera. Peggio ancora “l’educazione” riservata agli scolari imbevuti fin da piccoli da certi “must etici”.

Il dragone si è servito della bestia (l’anticristo) per soggiogare i re della terra, avvalendosi per la propaganda del falso profeta che recita con tutte le maschere possibili. Questa è la Babilonia attuale.

Ancora Apocalisse apre lo sguardo ad uno scenario che la storia degli uomini non potrebbe immaginare: una caduta istantanea di tutte queste realtà, che altrimenti ci costringerebbero ad attendere il prevalere di questa o quella, secondo le nostre ingannevoli simpatie, mentre sopra c’è chi le usa da burattini, sempre contro Cristo.

La disfatta della bestia, dei re, del falso profeta sarà istantanea (Ap 18,21)…

Combattendo non tra di loro, ma vinti da eserciti celesti, divorati da uccelli chiamati a saziarsene (Ap 19, 17-21).

E’ davvero materia di fede e non di calcoli terreni.

r.s.

***

(12 Le dieci corna che hai viste sono dieci re, che non hanno ancora ricevuto regno; ma riceveranno potere regale, per un’ora, insieme alla bestia. 13 Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. 14 Combatteranno contro l’Agnello e l’Agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei signori e il Re dei re; e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli». 15 Poi mi disse: «Le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta, sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. 16 Le dieci corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. 17 Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare, di comune accordo, il loro regno alla bestia fino a che le parole di Dio siano adempiute. 18 La donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra».)

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: 17:12, apocalisse, R.S.



Categoria: Generale