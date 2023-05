Gotti Tedeschi. Las razones del colapso de la civilización cristiana (y de Occidente…)

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este artículo del profesor Ettore Gotti Tedeschi, aparecido en Il Pensiero Cattolico, que agradecemos por la cortesía. Feliz lectura y difusión.

Ettore Gotti Tedeschi: El profesor Don Alberto Strumia y la explicación de la crisis de la civilización cristiana (considerada por muchos teólogos muerta y sepultada, que incluso ahora apesta un poco…)

Hoy en día, un católico de criterio no puede dejar de preocuparse por el hundimiento de la civilización (occidental y cristiana) y se ve obligado a preguntarse cómo y por qué ha sucedido. Muchos intelectuales consagrados están convencidos de poder explicar por qué una civilización surge y declina hasta morir. Algunos están convencidos de que está vinculado al ciclo del progreso científico y técnico. Otros son más cautos y escépticos sobre el significado mismo del progreso y su impacto en la civilización. Hemos leído grandes libros sobre el hundimiento de las civilizaciones egipcia, etrusca, romana, vikinga… Nos hemos visto obligados a leer interpretaciones más o menos sugestivas sobre el hundimiento de la civilización occidental (que no todos, “prudentemente”, han llamado cristiana…). Las interpretaciones más famosas de este declive o hundimiento han sido impuestas por el llamado pensamiento políticamente correcto dominante, tratando de no ser “moralista”…

Por ejemplo, Oswald Spengler ( en 1918 ) en su Decadencia de Occidente, explica el declive de Occidente producto de la pérdida de la fe…, pero la fe de la Ilustración. Paul Hazard ( en 1935 ), en su Crisis de la conciencia europea, se acerca al verdadero (fueguito, diríamos nosotros) sin perder demasiado tiempo, identificándolo en la transformación de una sociedad fundada en los deberes a otra fundada sólo en los derechos. Subestimando ligeramente el hecho de que la que tiene mayores derechos (ignorados, sin embargo) es la dignidad de la criatura humana. Friedrich Nietzsche -mucho antes que los dos colegas mencionados- (hacia 1885) no se limitó a explicar, sino más bien a profetizar la decadencia de Occidente, anticipando la inevitabilidad de lo que hoy vivimos con el Transhumanismo malthusiano y ecologista. Pero nuestro Friedrich aporta otras tesis muy fuertes, afirmando que la decadencia de Occidente era inevitable y deseable, precisamente porque se fundaba en raíces cristianas (¡él lo reconocía!) y porque el cristianismo había corrompido y debilitado a toda la civilización. Es interesante comprender a Nietzsche para entender los tiempos que vivimos. Sólo unos pocos, menos conocidos y quizá incluso poco convencidos, han intentado explicar que el hundimiento de la civilización cristiana se debe a la negación de Dios.

Si yo tuviera que escribir por qué se derrumbó la civilización cristiana, escribiría que fue porque fracasó a la hora de mantener fusionados el Conocimiento y la Sabiduría. ¿Pero por qué no supo hacerlo? Este es el punto clave: ¿por qué?

Lo que determina el colapso de una civilización como la cristiana es, sin duda, el colapso de los valores en los que se cree y se vive. Ciertamente, ¿pero por qué sucedió esto? ¿Por qué? Aquí está la respuesta.

El profesor Don Alberto Strumia (teólogo tomista, físico y matemático) propone una reflexión fundamental para responder a los “por qués”. Porque la religión se degeneró, la Verdad se corrompió, las Leyes Naturales (como criterio primario de Verdad) fueron negadas y contradichas y se perdió la racionalidad. Esto ha influido en el colapso de los valores y, en última instancia, en el colapso de la propia civilización. La historia de los últimos 50 años en este sentido es ejemplar, si se quisiera entenderla analizando las causas y no sólo los efectos. El profesor Strumia propone estas reflexiones en dos libros (Cosa è una religione. Cantagalli 2006 y Scienza e Teologia a confronto. Fede & Cultura 2014).

Confieso que después de haberlos leído (especialmente último) he descubierto cuántas consideraciones se han “mantenido ocultas” o confundidas, gracias a un supuesto diálogo entre ciencia y fe a menudo demasiado superficial, acomodaticio e insuficiente para fortalecer la fe frente a aquellas tesis científicas que tienden a devaluarla (baste pensar en el tema del Evolucionismo). Leyendo este libro, se intuye (al menos así lo he intuido yo) que el declive de la civilización cristiana comenzó gracias al crecimiento del pensamiento científico, pero el cual se impuso intimidando al pensamiento teológico y filosófico, gracias sobre todo al debilitamiento de la razón.

Y el famoso diálogo entre ciencia y fe ha visto a la fe cada vez más en una posición subalterna, intimidada, subordinada a la Ciencia, que no quiere oír hablar de “fiat Lux” [hubo luz]. Así, en el afán de los teólogos por buscar la unidad del saber, se ha impuesto una búsqueda obsesiva del “concordismo”, es decir, la búsqueda por parte de los teólogos de la yuxtaposición e identificación de la Creación con el big-bang de la cosmología científica.

La Sabiduría tuvo que adecuarse al Conocimiento. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Y entonces a quién le sirve? Al debilitar el carácter científico de la Teología, se debilitó a la filosofía, se debilitó a la razón y se debilitó la fe. ¿Cómo no entender ahora por qué tantos teólogos consideran a la civilización cristiana muerta, enterrada e incluso empezando a apestar? Hablaremos de ello en Bassano en agosto.

Publicado originalmente en italiano el 18 de mayo de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/05/18/gotti-tedeschi-le- ragioni-del-crollo-della- civilta-cristiana-e- delloccidente/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

