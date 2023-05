Fermate il Golpe dell’OMS e dei Suoi Padroni. CitizenGo: Firmate.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, portiamo alla vostra attenzione questa iniziativa di CitizenGo, che mi sembra meritevole e opportuna. Anche perché sappiamo bene chi è il vero padrone dell’Organizzazione Mondiale dellaSanità… Buona lettura e condivisione.

§§§

Aggiornamento: sono emerse notizie preoccupanti da una riunione tenuta due settimane fa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), secondo le nostre fonti interne affidabili. La bozza zero del Trattato Pandemico, che mira a limitare la libertà di espressione, aumentare la sorveglianza invasiva e erodere le nostre preziose libertà civili sotto il pretesto della “prevenzione pandemica”, sta per essere completata. Tuttavia, non dobbiamo perdere la speranza in questi tempi difficili.

C’è ancora un’opportunità per noi di fermare la pericolosa bozza zero del Trattato Pandemico alla prossima 76a Assemblea mondiale della sanità, in programma dal 21 al 30 maggio. Ci troviamo in un momento cruciale che richiede un’azione immediata per salvaguardare i nostri diritti e le nostre libertà da questa minaccia incombente.

Il tempo stringe. Dobbiamo agire rapidamente e con decisione per garantire che i nostri leader diano la priorità al benessere dei loro cittadini rispetto alla centralizzazione del potere globale.

Unisciti a noi per difendere le nostre libertà civili firmando e condividendo la petizione oggi.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) delle Nazioni Unite sta cercando di far approvare modifiche radicali al Regolamento Sanitario Internazionale (RSI) che le attribuirebbero un potere senza precedenti nel contrastare “la disinformazione e la cattiva informazione” in Italia e in tutto il mondo.

Ciò darebbe all’OMS un enorme controllo sulle informazioni a cui tu e io abbiamo accesso e sulle nostre scelte personali in materia di salute.

Gli emendamenti proposti dall’OMS amplierebbero il suo potere di dichiarare “potenziali” emergenze sanitarie e darebbero ai funzionari dell’OMS la facoltà di sviluppare nuovi meccanismi di sorveglianza globale e di condivisione dei dati. Permetterebbero inoltre all’OMS di riconoscersi come “autorità di coordinamento” durante un’emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale (PHEIC).

Se questi emendamenti proposti fossero approvati, l’OMS rafforzerebbe le sue capacità di controllo delle informazioni (un vero e proprio monopolio). Si tratterebbe di una pericolosa espansione dei loro già significativi poteri di censura dei contenuti online e restringerebbe ulteriormente la nostra libertà di parola.

Come cittadini, abbiamo il diritto al consenso informato, alla privacy medica e all’autonomia personale. Non possiamo permettere a un’agenzia sanitaria globale non eletta di dettare le norme sulle informazioni a cui possiamo accedere e le scelte che possiamo fare sulla nostra salute.

Ecco perché ti invitiamo a firmare oggi stesso la nostra petizione per proteggere i nostri diritti e le nostre libertà fondamentali. Firmando, potete aiutarci a inviare un messaggio all’OMS, al vostro governo nazionale (che schiera i diplomatici che stanno negoziando gli emendamenti presso l’OMS) e ai nostri rappresentanti eletti: non siamo favorevoli a questi emendamenti proposti al RSI.

Dobbiamo agire ora per proteggere i nostri diritti e le nostre libertà. Firmando la nostra petizione, potete aiutare CitizenGO a impedire che l’OMS ottenga un controllo senza precedenti sulle informazioni a cui abbiamo accesso e sulle nostre scelte sanitarie personali.

Firma subito e difendi la libertà!

Maggiori Informazioni:

Quel trattato dell’Oms che fa temere il golpe sanitario

https://pickline.it/2023/03/03/trattato-oms-fa-temere-il-golpe-sanitario-frajese/

Un trattato internazionale sulla prevenzione e preparazione in materia di pandemie

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/coronavirus/pandemic-treaty/

IL TRATTATO CHE FA TEMERE IL GOLPE DELL’OMS

https://visionetv.it/il-trattato-che-fa-temere-il-golpe-delloms/

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: gates, golpe pandemico, oms



Categoria: Generale