Come gli Oligarchi e BlackRock Stanno Comprando l’Ucraina. The Exposé.

L’Ucraina non fa più notizia e forse perché stanno accadendo alcune cose curiose che i media mainstream non riescono a spiegare facilmente senza incriminare gli stessi regimi che hanno sostenuto e se stessi.

Dopo quella che sembra essere una minaccia di azioni terroristiche contro gli europei da parte del regime di Zelensky, il Regno Unito e la Germania stanno correndo ancora una volta in aiuto di Zelensky. Ma c’è di peggio. Sembra che gli oligarchi siano sulla buona strada per possedere l’Ucraina e che il principale azionista sia Blackrock.

Quindi, in realtà, chi stanno sostenendo il Regno Unito e la Germania? La scorsa settimana, Londra ha confermato di aver fornito all’Ucraina missili da crociera a lungo raggio Shadow Storm. RT ha riferito che queste armi sono state poi utilizzate per attaccare obiettivi civili a Lugansk, secondo le autorità locali e l’esercito russo.

RT: Il Regno Unito fornisce all’Ucraina armi a lungo raggio, Kiev le usa contro i civili nella LPR, 15 maggio 2023 (5 minuti)

Sorprendentemente, dopo che il Regno Unito ha confermato la fornitura a Kiev di missili da crociera Storm Shadow, gli Stati Uniti si sono mostrati riluttanti a seguire l’esempio britannico e a fornire missili a più lungo raggio all’Ucraina. “Venerdì il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che la decisione di Londra di fornire a Kiev missili da crociera a lungo raggio è un altro passo verso una “grave escalation” del conflitto in Ucraina.

Lo scorso fine settimana Zelensky ha fatto un tour di diversi alleati europei chiave per raccogliere sostegno militare e finanziario in vista della prevista grande controffensiva ucraina contro le forze russe. Ha visitato la Germania per la prima volta dall’invasione russa del febbraio 2022, ha incontrato funzionari italiani e Papa Francesco a Roma sabato e domenica è stato a Parigi per una cena con il presidente francese Emmanuel Macron.

Prima del tour europeo di Zelensky, il suo consigliere ha avvertito che se l’Occidente smetterà di fornire armi a Kiev, ciò porterà a un conflitto più ampio in tutta Europa e a un aumento degli attacchi terroristici nella regione.

RT su Gab TV: Il consigliere di Zelensky avverte che l’UE potrebbe affrontare il terrorismo se si interrompono le forniture di armi a Kiev, 13 maggio 2023 (3 min.)

Sabato il governo tedesco ha annunciato un pacchetto di aiuti militari all’Ucraina per un valore di 2,7 miliardi di euro, il più consistente dopo l’invasione della Russia. Ieri il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha dichiarato che l’Ungheria sostiene il piano della Cina per risolvere il conflitto in Ucraina.

Sempre ieri, Zelensky ha annunciato una visita a sorpresa a Londra per tenere “negoziati sostanziali” con Sunak.

Alle 15:00, Sunak ha annunciato che il Regno Unito sta “accelerando” il suo sostegno.Zelensky mette all’asta l’UcrainaIl motivo addotto da Zelensky per tendere la ciotola dell’elemosina questo fine settimana in Europa era “un’attesa importante controffensiva ucraina contro le forze russe”. Tuttavia, come riporta Redacted, questa è stata ritardata perché il clima è “troppo caldo”.

Si tratta, ovviamente, di un’altra scusa banale. Il che porta alla domanda: Perché Zelensky continua a ritardare la tanto attesa offensiva? La vera ragione è il denaro. Non per la prima volta, una settimana prima del suo tour europeo, Zelensky si è incontrato a Kiev con i dirigenti di BlackRock per discutere la creazione di un fondo per “aiutare la ripresa del Paese”. L’obiettivo principale della creazione del fondo, ha scritto Zelensky sul suo canale Telegram, è quello di attrarre capitali privati e pubblici per realizzare progetti commerciali su larga scala in Ucraina.

“Possiamo offrire progetti interessanti per investimenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura, della logistica, delle infrastrutture, dell’informatica e in molti altri settori”, ha dichiarato Zelensky.

“Vogliamo partner globali, che possano offrirci grandi investimenti”.

È stato appena annunciato il nuovo proprietario dell’Ucraina”, ha dichiarato il conduttore di Redacted Clayton Morris. BlackRock possiede ora il 30% dell’Ucraina.

Redacted: L’Ucraina è FINITA e Blackrock ne prende il controllo, 12 maggio 2023 (17 minuti)

L’accaparramento del territorio da parte degli oligarchi

Off Guardian ha riferito che mentre gli ucraini muoiono, le istituzioni finanziarie sostengono subdolamente il consolidamento dei terreni agricoli da parte di oligarchi e interessi finanziari occidentali.Un rapporto del febbraio 2023 dell’Oakland Institute, “Guerra e furto: The Takeover of Ukraine’s Agricultural Land”, rivela come gli oligarchi e gli interessi finanziari stiano espandendo il controllo sui terreni agricoli ucraini con l’aiuto e il finanziamento delle istituzioni finanziarie occidentali.

Il rapporto mostra che la quantità totale di terra controllata da oligarchi, individui corrotti e grandi imprese agroalimentari è di oltre nove milioni di ettari – più del 28% della terra coltivabile dell’Ucraina – mentre il resto è utilizzato da oltre otto milioni di agricoltori ucraini.

I maggiori proprietari terrieri sono un mix di oligarchi ucraini e interessi stranieri, soprattutto europei e nordamericani, oltre al fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Gli aiuti forniti all’Ucraina negli ultimi anni sono stati vincolati a un drastico programma di aggiustamento strutturale che richiede la creazione di un mercato fondiario attraverso una legge che porta a una maggiore concentrazione della terra nelle mani di potenti interessi. Il programma prevede anche misure di austerità, tagli alle reti di sicurezza sociale e la privatizzazione di settori chiave dell’economia.

Il Presidente Zelensky ha promulgato la riforma agraria nel 2020 contro la volontà della stragrande maggioranza della popolazione che temeva che avrebbe esacerbato la corruzione e rafforzato il controllo da parte di potenti interessi nel settore agricolo.

GM Watch ha riferito che “nonostante le enormi sfide che l’Ucraina ha dovuto affrontare in seguito all’invasione russa, le sue coltivazioni agricole – in particolare la soia – sono rimaste resistenti. L’anno scorso sono stati piantati 1,5 milioni di ettari di soia (rispetto alla cifra dell’anno precedente, 1,32 milioni di ettari). Anche il 2023 si preannuncia un anno forte per la coltivazione di questa coltura in Ucraina, con 1,8 milioni di ettari piantati.

“Un medico del Midwest ha osservato un’ipotesi che dà da pensare, senza alcun gioco di parole. L’ipotesi è che ogni volta che un partito vuole “prendere il controllo della società”, si muoverà per monopolizzare ogni risorsa essenziale per la vita, rendendo difficile, se non impossibile, ribellarsi al sistema che la fornisce.

Per esempio, un esempio classico di questo principio è che ogni volta che un regime comunista prende il potere, una delle sue prime mosse è quella di eliminare gli agricoltori indipendenti, in modo che il cibo possa essere ottenuto solo dallo Stato. A volte questo processo richiede una carneficina su vasta scala, come dimostra l’Holodomor di Stalin in Ucraina e, in misura minore, il Grande balzo in avanti di Mao.

Nel caso dell’Ucraina, lo “Stato” sembra essere costituito da oligarchi e multinazionali.

