Premio Nobel de Física, John Clauser, sobre el cambio climático: “Pseudo ciencia periodística”

– El fundamentalismo ecologista prosigue su camino hacia el fanatismo, como lo muestran diariamente los eco-vándalos, mientras cada vez más académicos adhieren a las tesis no dominantes en los medios de comunicación. A más de treinta años del célebre llamamiento de 500 expertos contra el ecologismo irracional, la “Coalición CO2” estadounidense sigue recibiendo nombres destacados del panorama científico: el último en ingresar para formar parte de la organización realista sobre el clima es el Premio Nobel de Física 2022, John Clauser. Su visión sobre el cambio climático es bastante cáustica, en la línea de los “rebeldes” de la alianza: “Es pseudociencia periodística”. Incisivo, categórico.

John Clauser y las posiciones dominantes sobre el cambio climático

Galardonado junto con Alain Aspect y Anton Zeilinger por los “experimentos con entrelazamiento de fotones que establecen la violación de las desigualdades de Bell y allanan el camino a la ciencia de la información cuántica”, el físico estadounidense no se anduvo con rodeos: “En mi opinión, no existe una crisis climática real. Sin embargo, existe un problema muy real para proporcionar un nivel de vida decente a la gran población mundial y una crisis energética asociada. Esto última se ve exacerbado inútilmente por lo que, en mi opinión, es una ciencia climática equivocada”, informa Climato-realistes. “No hay ninguna crisis climática“, tal y como se afirma en una declaración que reúne más de 1.500 firmas, entre ellas la de otro Premio Nobel de Física, Ivar Giaever.

Las palabras del premio Nobel son inequívocas sobre lo que piensa de la actual narrativa climática: “La narrativa popular sobre el cambio climático refleja una peligrosa corrupción de la ciencia que amenaza la economía mundial y el bienestar de miles de millones de personas. La engañosa ciencia climática se ha transformado en una pseudociencia periodística masiva y escandalosa. A su vez, la pseudociencia se ha convertido en un chivo expiatorio de una amplia variedad de otros males no correlacionados”.

Otro duro golpe para los talibanes del cambio climático y para sus teorías, desmentidas por un físico mundial y no por el primer influencer-youtuber a la caza de visibilidad. Los talibanes -los que pasan el tiempo dañando monumentos y repitiéndonos que no hagamos barbacoas para combatir las emisiones de polvo fino- intentarán encontrar algún vínculo entre Clauser y una industria contaminante o un partido político “pésimo”, pero la palabra de un Premio Nobel puede valer algo.

(Fuente: www.ilgiornale.it)

Publicado originalmente en italiano el 13 de mayo de 2023

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

