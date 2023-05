PS e Finanza: i Sindacati Denunciano Speranza e AIFA. I Giornali lo Nascondono.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra importante offrire alla vostra attenzione la notizia che trovate nella fotografia, e che stranamente non ha trovato posto nei media-spazzatura, cioè i mass media cosiddetti mainstream, tipo Corriere, Repubblica e La Stampa.

Le loro prima pagine online traboccano di frivolezze, ma – che cosa singolare, vero? – neanche un angolino per dire che il comitato dei danneggiati da vaccino Ascoltami, con altre quattro sigle di persone che hanno subito effetti avversi dal siero genico obbligatorio, hanno presentato un esposto alla Procura di Roma. Motivo? Le rivelazioni di Fuori dal Coro, basati su Aifa leaks, cioè i documenti interni, le chat, i messaggi su WhatsApp svelati dalla trasmissionecondotta da Mario Giordano e che dimostrano come i responsabili dell’Agenzia del Farmaco abbiano deciso di nascondere, i maniera determinata e sistematica, tutti i dati che negativi rispetto alla campagna vaccinale che emergevano nel corso delle inoculazioni.

L’esposto è stato presentato dagli avvocati Angelo Di Lorenzo e Antonietta Veneziano di Avvocati liberi. Oltre ad Ascoltami, l’esposto è stato sottoscritto anche dell’associazione Operatori sicurezza Associati, del sindacato Finanzieri Democratici (SFD), del sindacato di Polizia LES e di Laura Granato, già senatrice nella scorsa legislatura.

La denuncia è stata presentata presso la Procura di Roma, che si spera smentisca la sua fama porto delle nebbie, e fa i nomi di principali responsabili quali l’ex direttore Aifa Nicola Magrini e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza. Ma nelle rivelazioni di Fuori dal Coro è presente anche Anna Rosa Marra, attuale dirigente dell’AIFA.

Il comunicato stampa con cui Ascoltami ieri ha dato notizia si parla di «gravissimi fatti commessi durante la campagna vaccinale anti covid e parzialmente emersi dalle testimonianze, dai documenti, dalle evidenze e dalle consulenze tecniche nonché, per quel che attiene agli aspetti penali, dall’inchiesta giornalistica svelata dalla trasmissione Fuori dal Coro in onda su Rete 4 dal 14 marzo al 2 maggio scorsi».

I reati ipotizzati che nella denuncia vengono ipotizzati a carico di Magrini e Speranza sono molto gravi e pesanti: si va dalla corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318) alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (319). Inoltre si parla anche di altri capi di accusa: le false dichiarazioni, la falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, l’omicidio, la lesione personale e la somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.

I legali chiedono in via cautelare di sospendere immediatamente la somministrazione dei farmaci anti covid mentre è stato chiesto il sequestro probatorio e preventivo delle fiale del vaccino Pfizer.

Spetta ora alla Procura stabilire se il comportamento di Speranza e Magrini sia stato dettato da incapacità, inefficienza o da una precisa volontà (dolo?) di nascondere i dati emersi, per non ostacolare la campagna vaccinale.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: aifa, denuncia, margini, speranza



Categoria: Generale