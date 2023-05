Il Comune di Roma Difende l’Utero in Affitto e Censura Pro Vita.

Difenderemo il diritto dei bambini a non essere comprati come merce da banco anche durante la grande Manifestazione Nazionale per la Vita che si svolgerà questo sabato (20 maggio) a Roma: l’appuntamento è alle ore 14 in Piazza della Repubblica, dove partirà un corteo di migliaia di famiglie, mamme, papà, nonni, giovani e bambini per proclamare la dignità assoluta della vita umana, offesa dall’aborto, dall’eutanasia e anche dall’utero in affitto.

Spero che (potendo!) ci sarai anche tu.

Ti ringrazio se potrai darci un piccolo contributo per sostenere i costi della campagna contro l’utero in affitto e della battaglia legale che ci attende contro il Comune di Roma e tutti i Sindaci Arcobaleno che manomettono la Legge per favorire la Lobby LGBTQ.

In ogni caso, ti ringrazio di cuore anche solo per il fatto che leggi le nostre comunicazioni e apprezzi i nostri continui sforzi per il bene delle future generazioni.

Avanti tutta,