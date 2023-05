Francesco Agnoli. La Politica, Guerra, Informazione e Disinformazione.

Il volume è diviso in tre parti: la prima riguarda la politica e il concetto di democrazia; la seconda affronta il tema della guerra non tanto in un’ottica militare quanto esplorando le ragioni psicologiche, filosofiche e personali che conducono da sempre i leader a ricorrere all’uso della forza, mentre la terza parte si concentra sul rapporto tra informazione e potere. I tre capitoli sono ben concatenati e con- sentono di dipanare un filo logico che, pagina dopo pagina, risulta illuminante per capire non solo alcune grandi fasi della storia dell’umanità, dall’antica Grecia ad oggi, quanto, soprattutto, i grandi dilemmi e le criticità dell’epoca in cui viviamo.

Da Aristotele e Platone, agli antichi romani, viaggiando per Tommaso d’Aquino, Machiavelli, Hegel, Marx, passan- do per Napoleone, Mussolini, De Gasperi fino alle grandi potenze della nostra epoca, Stati Uniti in primis e la ri- sorgente Cina, Agnoli propone una cavalcata intellettuale avvincente. Ci dimostra come le grandi delusioni e anche le pagine più drammatiche nascono da idee in apparenza fondate e, talvolta, in teoria ineccepibili ma che vengono stravolte da leader e sistemi politici incentrati in una sfiducia esistenziale nei confronti dell’Umanità e del senso della vita, una sfiducia che conduce al cinismo, al disprezzo per gli uomini. Ci dimostra, altresì, che le pagine più belle sono quelle animate da una concezione più alta dell’esistenza, non in senso moralistico, sia chiaro, ma dalla pacata, moderata eppure irrefrenabile convinzione che l’uomo brilla e contribuisce all’elevazione dei popoli quando riesce a non lasciarsi imprigionare da una visione egocentrica e individualistica della propria esistenza.