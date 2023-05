Ampio Potere Oscuro dietro Carlo The Great Reset III. Oltre il Folclore.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, mentre i giornali e le TV mainstream traboccano di immaginette mielose su Carlo, l’Incoronazione e la Famiglia reale, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione, nella mia traduzione questo articolo illuminante pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

Questa settimana, Carlo è stato incoronato Re del Regno Unito e degli altri 14 regni del Commonwealth. Ma non è tutto. È diventato anche capo del Commonwealth britannico, capo della Chiesa anglicana e portavoce di un programma chiamato “Global Britain”.

Dal 1833, la Gran Bretagna globale è stata gestita da un sistema pseudo-privato di agenti della Corona, oggi denominato “Agenti della Corona per il governo e l’amministrazione d’oltremare”.

Questo vasto organismo esiste come status semi-ufficiale e si descrive come “un’emanazione della corona”. L’agenzia è partner della Banca Mondiale, delle Nazioni Unite e della Fondazione Bill e Melinda Gates. Agisce come una gigantesca holding con un azionista chiamato Crown Agents Foundation con sede a Southwark, Londra.

L’idea della Gran Bretagna globale ha sempre avuto al centro il concetto di un Commonwealth britannico integrato con i Five Eyes a capo dell’intelligence, la City di Londra a capo della finanza e le strutture ereditarie di potere incentrate sulla Corona, attraverso le quali tutti i rami dello Stato profondo internazionale traggono i loro poteri. Il fatto è che l’Impero britannico continua a esercitare una vasta influenza dall’alto sugli affari mondiali.

Nato negli anni ’30 come nuovo volto dell’Impero britannico, l’odierno Commonwealth britannico occupa 12,2 milioni di chilometri quadrati di territorio, ospita 2,4 miliardi di persone e rappresenta il 21% della superficie mondiale.

La Gran Bretagna continua a esercitare un vasto controllo sulle concessioni minerarie dell’Africa, ad esempio, con oltre 1.000 miliardi di dollari di interessi minerari diretti controllati da società britanniche e/o basate sul Commonwealth britannico.

La Gran Bretagna è la creatrice e la struttura di comando centrale dell’apparato di intelligence Five Eyes ed è stata soprannominata “Londonistan” per aver fornito rifugi sicuri a gruppi terroristici internazionali che hanno trovato rifugio nell’ideologia della tollerante Gran Bretagna.

La City di Londra – soprannominata il “Miglio Quadrato” e entità giuridica separata dal Regno Unito come sancito dalla Magna Charta del 1214 – è il centro nevralgico della finanza mondiale, con la Banca d’Inghilterra e i paradisi fiscali offshore del Commonwealth che dirigono trilioni di dollari di riciclaggio di denaro sporco, finanziamento del terrorismo e altre pratiche di corruzione a livello globale.

La Gran Bretagna globale – essendo un’istituzione organizzata interamente su istituzioni ereditarie, il fulcro della continuità di questa riforma – è imperniata su una famiglia regnante che occupa la posizione ufficiale di Prima inter pares (primo tra pari) attorno alla quale l’intera struttura di controllo può esercitare la propria influenza. Questo ruolo è ora toccato a Charles “The Great Reset” King.

Durante l’incoronazione di Carlo, le promesse di fedeltà al monarca sono state lette da funzionari eletti in tutti gli altri Stati membri del Commonwealth Five Eyes.

Per la prima volta, anche i cittadini britannici e del Commonwealth di tutto il mondo sono stati invitati a recitare un giuramento di fedeltà al nuovo monarca e ai suoi “eredi e successori”.

In un sondaggio online per la trasmissione Good Morning Britain di ITV, l’86,5% degli oltre 164.000 intervistati ha dichiarato che non avrebbe recitato la promessa.

§§§

