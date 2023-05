L’Eterna Crisi dell’Artsakh. Le Responsabilità del Presidente Armeno.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ieri era il 144mo giorno di blocco dell’Artaskh/Nagorno Karabagh da parte dell’Azerbaijan; non più gli pseudo ambientalisti, ma da qualche giorno un vero e proprio posto di blocco azero. Che filtra gli ingressi nel cosiddetto corridoio di Lachin, l’unica strada che collega l’Armenia all’Artsakh. Rilanciamo qui sotto l’articolo pubblicato da Korazym.org, che ringraziamo per la cortesia. Impossibile a questo punto non rilevare il ruolo negativo che in questa crisi è rappresentato dal Primo ministro armeno, Kikol Pashinyan, che in dichiarazioni estremamente controverse sembra aver rafforzato le pretese di Baku sull’Artaskh, da una parte, e dall’altra aver messo in crisi i rapporti con Mosca, la storica protettrice dell’Armenia sin dai tempi del Genocidio. Pashinyan sembra aver dato orecchio alle sirene sorosian-americane, che però non hanno portato a nessun risultato concreto nella crisi; e ha peggiorato la situazione facendo votare la condanna della Russia all’ONU, un inedito storico per l’Armenia. Le prospettive per i 120mila armeni dell’Artsakh non sembrano decisamente rosee, grazie anche al fuoco amico di Yerevan. Buona lettura e diffusione.

[Korazym.org/Blog dell’Editore, 04.05.2023 – Vik van Brantegem] – «Mi dispiace notare che, nonostante tutti gli sforzi, la situazione rimane tesa. Il motivo è che, nonostante gli accordi, l’Azerbajgian continua la politica di usare la forza e le minacce della forza, aggravando costantemente la situazione al confine con l’Armenia, nel Nagorno-Karabakh e nel Corridoio di Lachin. La decisione dell’Azerbajgian di istituire un posto di blocco nel Corridoio di Lachin e il blocco del Corridoio che lo ha preceduto, costituiscono una grave violazione della Dichiarazione tripartita dell’11 novembre 2020 e della decisione della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite»

(Nikol Pashinyan, Primo Ministro dell’Armenia).

La prossima settimana, il Primo Ministro armeno, Nikol Pashinyan, si recherà a Mosca.

Il Presidente dell’Azerbajgian si è lamentato che l’Armenia abbia cancellato la dicitura “condanna del separatismo” nel documento per un trattato di pace proposto dall’Azerbajgian. Non ha detto che la parola “separatismo” non è un termine legale internazionale e non ha una definizione legale internazionale stabilita di ciò che dovrebbe essere inteso con essa. Non ha detto che l’Armenia ha chiesto spiegazioni e chiarimenti su cosa significherebbe in futuro l’applicazione o la presenza di tale disposizione. Altrimenti, il documento da firmare in futuro può essere sovraccaricato di formulazioni che hanno molteplici interpretazioni e quindi insistere all’infinito che secondo l’interpretazione di una parte, l’accordo è stato violato. Invece, l’autodeterminazione di un popolo è un diritto umano. La verità è che l’Artsakh è Armeno da migliaia di anni, che l’Artsakh è stato trasferito nella Repubblica Socialista Sovietica dell’Azerbajgian dal regime illegale dell’URSS, denunciato come tale dallo stesso Azerbajgian, che l’Artsakh fu occupato da quel regime sovietico per 70 anni, che l’Artsakh si separò legalmente dall’Unione Sovietica, nel 1991.

«Sono così tanto semplici gli uomini,

e tanto ubbidiscono alle necessità presenti,

che colui che inganna

troverà sempre chi si lascerà ingannare»

(Niccolò Machiavelli, Il Principe).



La prima vittima della guerra è la verità.

Il Ministro della Difesa dell’Azerbajgian, il Colonello Generale Hasanov Zakir, ha incontrato il nuovo Comandante del Contingente di mantenimento della pace della Federazione Russa in Artsakh, il Colonello Generale Alexander Ivanovich Lentsov.

«Poiché le forze di mantenimento della pace russe non sono dispiegate lungo la linea di contatto, così come non hanno un mandato e un’autorità internazionali per usare la forza, le forze di autodifesa dell’Artsakh hanno il diritto e sono obbligate a svolgere compiti di combattimento sulla linea di contatto»

(Arayik Harutyunyan, Presidente della Repubblica di Artsakh/Nagorno-Karabakh).

Il 3 maggio 2023, il Ministro degli Esteri della Repubblica di Artsakh, Sergey Ghazaryan, ha ricevuto il co-fondatore dell’Istituto Lemkin per la prevenzione di genocidio, l’Avv. Irene Victoria Massimino e i rappresentanti della comunità armena dell’Argentina, Luciana Minasyan e Eduardo Kostanyan. Durante l’incontro, gli interlocutori hanno discusso questioni relative alla crisi umanitaria causata dal blocco dell’Artsakh da parte dell’Azerbajgian.

«È bello ospitare Ararat Mirzoyan e Jeyhun Bayramov insieme alla Casa Bianca oggi. Accogliamo con favore i progressi compiuti dall’Armenia e dall’Azerbajgian nei colloqui e incoraggiamo il dialogo continuo. Un accordo sostenibile ed equo sarà la chiave per sbloccare opportunità sia per i Paesi che per la Regione» (Jake Sullivan, Consigliere per la Sicurezza Nazionale del Presidente degli Stati Uniti).

Che si cominciasse ponendo fine al #ArtsakhBlockade, ponendo fine all’assistenza militare statunitense all’Azerbaigian e poi parliamo di dialogo, di accordi e di trattato di pace. I progressi nei negoziati sono da considerare solo quando la parte armena potrà inserire nei documenti la questione dell’autodeterminazione dell’Artsakh.

L’Armenia non dovrebbe firmare alcun documento che considera l’Artsakh parte dell’Azerbajgian

L’Armenia non dovrebbe in nessun caso firmare un documento, che lascia l’Artsakh come parte dell’Azerbaigian in qualsiasi forma, ha detto Taguhi Tovmasyan, deputato della fazione Ho un onore, Presidente del Comitato permanente per la protezione dei diritti umani e gli affari pubblici dell’Assemblea nazionale dell’Armenia, aggiungendo che non si dovrebbe discutere della minoranza etnica del popolo dell’Artsakh o qualsiasi altra questione di status nel contesto della pacifica convivenza con gli Azeri: «Durante questi anni, abbiamo capito che gli Azeri un giorno si sveglieranno di notte, seguendo l’esempio di Ramil Safarov, inizieranno ad asciare, e abbiamo avuto molti di questi casi. In altre parole, non riesco a immaginare una coesistenza pacifica con l’Azerbajgian. Durante questo periodo, hanno tentato molte volte di invadere in condizioni di cessate il fuoco, hanno commesso molti omicidi, anche tra i civili, e parlare di pace con loro è semplicemente assurdo. Non posso dire che tipo di documento dovrebbe essere, ma quel documento non dovrebbe improvvisamente includere l’Artsakh come parte dell’Azerbajgian in nessuna formulazione teorica». Tovmasyan considera problematica la formazione del meccanismo internazionale del dialogo Baku-Stepanakert: «Continuerò a considerarlo problematico perché considerero che abbiamo lasciato solo l’Artsakh con l’Azerbajgian. L’Azerbajgian non è solo. L’Azerbajgian ha alle spalle la Turchia e non abbiamo il diritto di lasciare l’Artsakh, che ha una popolazione di 120mila abitanti, solo con l’Azerbajgian».

Qualsiasi concessione da parte dell’Armenia porterà a nuove richieste da parte dell’Azerbajgian

Artur Khachatryan, deputato della fazione Armenia, è convinto che qualsiasi concessione da parte dell’Armenia porterà a nuove richieste da parte dell’Azerbaigian: «È ovvio che qualsiasi concessione porterà a nuove richieste. Non voglio addentrarmi troppo nella storia. Ricordi quando l’Azerbajgian ha chiuso il Corridoio di Lachin, hanno chiesto di chiudere la miniera di Kashen ed è stata chiusa? E il blocco è stato revocato? Quindi hanno chiesto la rimozione di Ruben Vardanyan dalla carica di Ministro di Stato dell’Artsakh. Ruben Vardanyan è stato licenziato. E cosa è successo? In altre parole, questa è la politica azera-turca, questa è l’essenza dello stato turco-azerbajgiano. Richieste aggiuntive, pressioni aggiuntive, e più obbedisci, più diventano insolenti, più richieste fanno».

«Le affermazioni di “pulizia etnica” nel Nagorno-Karabakh non sono vere e non mineranno le crescenti relazioni con l’Unione Europea», ha affermato il Ministro dell’Energia dell’Azerbajgian, Parviz Shahbazov, mentre la Francia attacca Baku per l’installazione del checkpoint illegale sulla frontiera tra Artsakh e Armenia, all’inizio del Corridoio di Berdzor (Lachin).

Ieri, 3 maggio 2023, è stata celebrata la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa. Sfortunatamente, parallelamente alle diffuse violazioni dei diritti del popolo dell’Artsakh, l’Artsakh non risparmia sforzi per mantenere l’Artsakh in isolamento informativo e sotto attacco di disinformazione. Oggi l’ingresso di rappresentanti dei media stranieri nei territori non occupati della Repubblica di Artsakh è attivamente impedito, mentre Baku organizza tour al caviale per rappresentanti dei media accuratamente selezionati nei territori occupati.

Il team in Artsakh di Civilnet TV – Hayk, Ani, Hasmik e Siranush – vivono e lavorano sotto il #ArtsakhBlockade da quasi 5 mesi. Elettricità e internet intermittenti rendono loro difficile il lavoro, la mancanza di benzina impedisce loro di raggiungere facilmente i villaggi fuori Stepanakert, ma in qualche modo riescono comunque a raccontare al mondo l’assedio dell’Artsakh da parte dell’Azerbajgian. Nonostante la mancanza di cibo, i prezzi elevati, le lunghe code, la profonda incertezza e altri problemi, continuano a lavorare con professionalità e dedizione. È così che vivono e lavorano in un Artsakh sotto blocco azero.

I solito troll armenofobi azeri commentano: «Civilnet sta violando le leggi dell’Azerbajgian operando illegalmente da una giungla in Azerbaigian [sic!]».

L’Azerbajgian cerca di cancellare ogni traccia della millenaria presenza armena in Artsakh

Azerbajgian: il Nagorno-Karabakh fa parte dell’Azerbajgian, gli Armeni del Nagorno-Karabakh sono cittadini dell’Azerbajgian. Inoltre, Azerbajgian: il clero armeno dovrebbe lasciare il monastero di Dadivank.

Le autorità della Repubblica di Artsakh hanno avvertito che l’Azerbajgian ha avviato una politica di “albanizzazione” del patrimonio storico e religioso armeno, cercando di cancellare ogni traccia della millenaria presenza armena nell’Artsakh e promuovendo tesi pseudo-storiche per giustificare la distruzione e la trasformazione dei monumenti armeni. In una dichiarazione, il Ministero degli Esteri della Repubblica di Artsakh ha condannato fermamente la dichiarazione fatta dal Presidente del Comitato di Stato per le Associazioni Religiose dell’Azerbajgian, secondo cui il clero armeno dovrebbe lasciare il monastero di Dadivank [QUI]: «Condanniamo fermamente la dichiarazione rilasciata il 2 maggio dal Presidente del Comitato di Stato per le Associazioni Religiose dell’Azerbajgian, secondo cui il clero armeno dovrebbe lasciare il monastero di Dadivank, perché presumibilmente appartiene all’Albania caucasica e, prima o poi, sarà governato dalla comunità religiosa albanese-udi.

Tale dichiarazione del capo di un ente statale dell’Azerbajgian costituisce una grave violazione della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 7 dicembre 2021 e dimostra ancora una volta che le autorità dell’Azerbajgian stanno attuando una politica coerente di pulizia etnica dell’Artsakh, distruzione e appropriazione del patrimonio storico, culturale e religioso armeno dell’Artsakh.

A tal proposito, riteniamo necessario ricordare che dal novembre 2020 il monastero di Dadivank è sotto il controllo delle forze di pace russe, chiamate a garantire l’accesso libero e sicuro dei cittadini al santuario. Inoltre, l’UNESCO, in quanto organizzazione specializzata leader a livello mondiale, ha ripetutamente sottolineato che il patrimonio storico e culturale non dovrebbe diventare uno strumento per scopi politici e ha invitato tutti gli Stati membri del mondo a rispettare questo principio.

A seguito della guerra e dell’occupazione dei territori dell’Artsakh nel 2020, ben 1.500 monumenti storici e religiosi armeni, tra cui monasteri, chiese, khachkar (croce di pietra), siti archeologici, fortezze, castelli, santuari, ecc. , passarono sotto il controllo dell’Azerbajgian. Durante i 44 giorni di aggressione, le forze armate dell’Azerbajgian hanno deliberatamente preso di mira, distrutto o profanato numerosi monumenti e santuari e, subito dopo la guerra, il governo azero ha avviato una politica di “albanizzazione” del patrimonio storico e religioso armeno, cercando di cancellare ogni traccia della millenaria presenza armena nell’Artsakh e promuovere tesi pseudostoriche per giustificare la distruzione e la trasformazione dei monumenti armeni. In particolare, nel 2021, durante una visita al villaggio di Tsakuri nella regione occupata di Hadrut, il Presidente Aliyev, indicando gli scritti armeni sulla chiesa Tsaghkavank della Santa Madre di Dio (XII secolo), ha affermato che erano falsi, che la chiesa era albanese e ordinò personalmente di cancellare quegli scritti. Successivamente, in Azerbajgian è stato costituito anche un gruppo di lavoro di “specialisti di storia e architettura albanese”, con il compito di rimuovere le “false tracce lasciate dagli Armeni” dalle cosiddette “chiese albanesi”. Tra gli esempi eclatanti di vandalismo azero ci sono anche il bombardamento della cattedrale di Ghazanchetsots a Shushi durante le ostilità del 2020, e successivamente la sua trasformazione con il pretesto di lavori di riparazione, la distruzione della Chiesa di San Giovanni Battista (“Cappella Verde”), la completa cancellazione della chiesa armena della Vergine Maria a Mekhakavan, ecc.

Tutti questi casi di vandalismo, così come la coerente politica dell’Azerbajgian di negare l’accesso alla missione dell’UNESCO per valutare lo stato dei beni culturali e dei monumenti nei territori occupati dell’Artsakh, dimostrano che il patrimonio storico, culturale e religioso armeno nei territori occupati dell’Artsakh è in pericolo: vengono trasformati o distrutti a causa della politica statale anti-armena dell’Azerbajgian.

Pertanto, cercando in ogni modo possibile di espellere il popolo dell’Artsakh dalla sua patria storica, l’Azerbajgian sta perseguendo una politica non solo di pulizia etnica, ma anche di genocidio culturale contro l’Artsakh.

Invitiamo ancora una volta l’intera comunità internazionale, tutte le istituzioni internazionali competenti, e in primo luogo l’UNESCO, ad adottare misure immediate ed efficaci per garantire l’accesso delle missioni internazionali e dei relativi esperti ai territori occupati dell’Artsakh per valutare lo stato dei siti e monumenti storici e culturali armeni, che sono passati sotto il controllo dell’Azerbajgian e di prenderli sotto protezione internazionale».

Un nuovo sondaggio mostra che cresce il pessimismo in Armenia sulla direzione del Paese

di Mark Dovich

Civilnet, 3 maggio 2023

(Nostra traduzione italiana dall’inglese)

Un nuovo sondaggio mostra un crescente pessimismo in Armenia sulla classe politica del Paese e sulla direzione della politica estera, in particolare per quanto riguarda il conflitto del Nagorno-Karabakh.

Il sondaggio, organizzato dall’International Republican Institute con sede a Washington, è stato condotto in Armenia da fine gennaio a inizio marzo. Ha un margine di errore di più o meno 2,5 punti percentuali.

Nel complesso, la maggioranza degli intervistati ha affermato di ritenere che l’Armenia stia andando nella direzione sbagliata e che descriverebbe lo stato d’animo prevalente nel paese come “insicurezza, preoccupazione, paura per il futuro” o “totale delusione, incredulità in qualsiasi miglioramento”. La quota del 52% che ha risposto “direzione sbagliata” è stata la più alta registrata nei sondaggi IRI almeno dall’agosto 2018.

Quando è stato chiesto di identificare i principali problemi che l’Armenia deve affrontare, tre intervistati su cinque hanno selezionato “questioni di sicurezza nazionale e di confine”. La maggior parte degli intervistati si è concentrata su questioni economiche come la disoccupazione per descrivere i problemi più urgenti che devono affrontare le loro comunità o famiglie.

Diminuzione della fiducia del pubblico nel governo



La maggior parte degli Armeni ha poca fiducia nella capacità dei loro rappresentanti eletti di affrontare questi problemi, suggerisce il sondaggio. Quasi due terzi degli intervistati hanno dichiarato di non avere fiducia in politici o personaggi pubblici. Solo il 14% ha dichiarato di fidarsi del Primo Ministro, Nikol Pashinyan.

Inoltre, il 43% degli intervistati ha affermato che il governo di Pashinyan non ha ottenuto un solo successo negli ultimi sei mesi. Le risposte più popolari alla questione del più grande fallimento della sua amministrazione in quel periodo riguardavano il conflitto del Nagorno-Karabakh e le questioni di sicurezza regionale.

Quasi sette intervistati su dieci hanno affermato di ritenere che la politica del Nagorno-Karabakh del governo armeno sia “regredita” nell’ultimo semestre. Per fare un confronto, solo il 18% degli intervistati ha dato quella risposta a maggio 2019.

Alla domanda quale partito sosterrebbero se le elezioni si tenessero ora, una pluralità di intervistati – il 30% – ha dichiarato che non avrebbe votato affatto, con un altro 12% che avrebbe invalidato il proprio voto. Tuttavia, il partito Contratto Civile di Pashinyan rimane il partito più popolare in Armenia, ottenendo il sostegno del 21% degli intervistati. Nessun’altra parte ha registrato più del 5%.

Anche la fiducia pubblica nella maggior parte delle istituzioni chiave dell’Armenia sembra essere in declino. La maggioranza degli intervistati ha dichiarato di essere soddisfatta solo di tre dei 17 organismi inclusi nel sondaggio: la polizia, la Chiesa e il governo locale. Allo stesso tempo, il sondaggio mostra una crescente insoddisfazione nei confronti di Pashinyan e dei militari in particolare.

Gli Armeni indicano amici e nemici

Passando alle relazioni estere, un’ampia maggioranza degli intervistati ha valutato favorevolmente le relazioni dell’Armenia con Francia, Stati Uniti, Unione Europea e Cina, nonché con i vicini Iran e Georgia. Al contrario, la maggior parte degli intervistati ha valutato negativamente le relazioni dell’Armenia con l’Azerbajgian e la Turchia. L’opinione pubblica sulla Russia sembra essere sempre più sfavorevole, con gli intervistati divisi quasi equamente nel definire le attuali relazioni dell’Armenia con la Russia “buone” o “cattive”. Per fare un confronto, più di nove persone su dieci hanno valutato positivamente la relazione tra i due Paesi nell’ottobre 2019. Tuttavia, la maggioranza degli intervistati riconosce la Russia ancora come uno dei più importanti partner politici, economici e di sicurezza dell’Armenia sulla scena mondiale.

Rassegna stampa

Segnaliamo la lodevole iniziativa della Rassegna Stampa curata dall'Iniziativa italiana per l'Artsakh

Indice – #ArtsakhBlockade

