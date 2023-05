Benedizione Coppie Omosessuali, Conferenza dei Gesuiti in Spagna.

Il sacerdote e teologo gesuita Josep Baquer terrà una conferenza dal titolo “La benedizione della coppia umana”.

Lunedì 8 maggio, il sacerdote gesuita Josep Baquer, strenuo difensore delle relazioni omosessuali, terrà una conferenza presso la scuola gesuita di Sant’Ignazio a Pamplona, Pamplona.

Baquer è laureato in teologia biblica e terrà una conferenza “per aprire un orizzonte dal punto di vista teologico, prendendo come sfondo la situazione delle persone omosessuali, il loro ambiente e il loro progetto di vita nella Chiesa, affrontando il concetto di amore come sacramento e la sua visione della benedizione delle coppie omosessuali”, secondo la locandina promozionale dell’evento pubblicata dal Centro Loyola.

Josep Baquer è l’autore del libro “La coppia umana”, che ha presentato a Papa Francesco. Un libro in cui difende una visione del matrimonio radicalmente opposta a quella insegnata dalla Chiesa. In altre sessioni tenute da questo gesuita, egli equipara le relazioni omosessuali ed eterosessuali “se c’è amore e fedeltà”. Sostiene addirittura che se c’è “amore e fedeltà con un progetto di famiglia tra due persone omosessuali può essere un sacramento come espressione viva di come Cristo ama la sua Chiesa”.

Baquer ha chiesto esplicitamente di recuperare il terzo capitolo della Costituzione Lumen gentium. “Dovremmo iniziare a superare questo circolo paternalistico; e questo significa che dovremmo dare la nostra opinione in tutta libertà e dovremmo mettere tutto ciò che sappiamo e che ricerchiamo, al servizio della comunità”, ha difeso in una sessione del 2019.

Nel suo libro Baquer include anche una lettura dei testi fondamentali della Dottrina sociale della Chiesa: “Con grande sorpresa, quando si leggono tutte le argomentazioni bibliche che vengono utilizzate nei libri di morale per dire ‘omosessualità, no'”. Il gesuita ritiene, testi alla mano, “che non si possa dimostrare assolutamente nulla di ciò che si pretende di dimostrare con la dottrina ufficiale”. E conclude che “non si può manipolare la Bibbia per spiegare ciò che si vuole spiegare”.

Con il falso pretesto della libertà di espressione, questo sacerdote gesuita, se niente e nessuno glielo impedirà, l’8 maggio terrà una sessione in cui difenderà le sue posizioni eretiche contrarie alla fede, alla morale, alla dottrina, al magistero e alla tradizione della Chiesa. Insomma, dottrine contrarie al Vangelo e quindi al messaggio di Cristo.

Cosa dice la Chiesa sulla benedizione delle coppie omosessuali?

Il Vaticano, attraverso la Congregazione per la Dottrina della Fede, ha risposto a una domanda inviata al dicastero sulla possibilità che la Chiesa impartisca una benedizione alle unioni omosessuali. La risposta è stata categorica: no. E questa risposta è stata approvata da Papa Francesco.

La nota descrive come in alcuni ambienti ecclesiali “si stiano diffondendo progetti e proposte di benedizione per le unioni omosessuali”. “Non di rado, questi progetti sono motivati da un sincero desiderio di accogliere e accompagnare le persone omosessuali”, si legge nella lettera.

Per essere coerenti con la natura dei sacramentali, “quando si invoca una benedizione su determinate relazioni umane, è necessario – al di là della retta intenzione di chi vi partecipa – che ciò che viene benedetto sia oggettivamente e positivamente ordinato a ricevere ed esprimere la grazia, secondo i disegni di Dio inscritti nella Creazione e pienamente rivelati da Cristo Signore”. “Pertanto, sono compatibili con l’essenza della benedizione impartita dalla Chiesa solo quelle realtà che sono di per sé ordinate a servire questi disegni”, spiega la nota.

“Per questo motivo, non è lecito impartire la benedizione a relazioni, o anche a coppie stabili, che comportino una prassi sessuale al di fuori del matrimonio (cioè al di fuori dell’unione indissolubile di un uomo e una donna aperta, di per sé, alla trasmissione della vita), come nel caso delle unioni tra persone dello stesso sesso”, si legge nel documento.

