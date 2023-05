Ucraina, dal Campo di Battaglia ai Negoziati. Médias-Presse-Info.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo apparso su Médias-Presse-Info, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

Stremati dalla guerra: “L’Occidente ha bisogno di una nuova strategia in Ucraina” scrive la famosa rivista Foreign Affairs, fondata nel 1922, il principale mezzo di comunicazione per discutere seriamente di politica estera americana e affari mondiali.

Il documento chiede di porre fine al conflitto per via diplomatica.

“Quando l’annunciata offensiva ucraina sarà terminata, Kiev potrà riconsiderare l’idea di una soluzione negoziata, dopo aver compiuto ogni sforzo e aver realizzato” i limiti dell’aiuto esterno.

Così Richard Haass e Charles Kupchan, che su Foreign Affairs tratteggiano un’articolata uscita dalla guerra, con un negoziato che dovrebbe iniziare subito dopo l’offensiva di Kiev, quindi a fine anno. Un’offensiva di primavera che non parte mai, dettaglio accuratamente nascosto dal quotidiano americano, certamente per non scoraggiare il morale degli ucraini e dei sostenitori occidentali della vittoria ucraina, che continuano a inviare soldi e armi.

Dalla tregua alla pace? In ogni caso, l’establishment occidentale sa bene che è necessario preparare gli animi ai negoziati. Così, dopo aver suggerito i motivi per cui la Russia potrebbe accogliere la prospettiva, l’articolo continua: “Anche dal punto di vista dell’Ucraina, sarebbe poco saggio perseguire ostinatamente una vittoria militare completa che potrebbe rivelarsi di Pirro. Le forze ucraine hanno già subito oltre 100.000 perdite e hanno perso molte delle loro truppe migliori. L’economia ucraina è crollata di circa il 30%, i tassi di povertà sono in aumento e la Russia continua a bombardare le infrastrutture vitali del Paese. Circa otto milioni di ucraini sono fuggiti dal Paese e altri milioni sono sfollati all’interno. L’Ucraina non deve rischiare di distruggersi perseguendo obiettivi probabilmente irraggiungibili”.

È chiaro che Kiev deve smettere di credere di poter riprendere la Crimea e gran parte del territorio annesso. Infatti, anche se l’offensiva avrà un grande successo, è “improbabile” che riprenda tutto il territorio perduto, per cui “mentre i costi della guerra aumentano e si profila la prospettiva di uno stallo militare, vale la pena di insistere per una tregua duratura che possa evitare un nuovo conflitto e, meglio ancora, porre le basi per una pace duratura”.

Infatti, al termine della controffensiva, che dovrà comunque essere sostenuta da un aumento degli aiuti esteri, “anche gli Stati Uniti e l’Europa avranno buone ragioni per abbandonare la loro dichiarata politica di sostegno all’Ucraina”.

I costi del conflitto sono troppo alti, sia economicamente che militarmente.

Un’iniziativa di pace che avrebbe più successo se coinvolgesse anche India e Cina

Un’iniziativa di pace che, per avere successo, dovrebbe coinvolgere anche India e Cina, prevede l’Americanist Foreign Affairs.

L’articolo delinea anche un negoziato che lascerebbe parte del Donbass alla Russia, con la creazione di una zona demilitarizzata per separare queste regioni dal resto dell’Ucraina, verso la quale continuerebbero ad affluire armi e che beneficerebbe di una protezione aggiuntiva attraverso un accordo di sicurezza con alcuni Paesi che ne garantiscono la difesa, tra cui gli Stati Uniti (come con Israele).

Inoltre, a Kiev non verrebbe chiesto di rinunciare per sempre alla propria integrità territoriale, ma solo di rimandare questa prospettiva a un futuro indefinito (dopo la “morte di Putin”).

Infine, dovrebbe ottenere l’adesione all’Unione Europea per garantire la sua ripresa e il suo sviluppo.

“Condizioni inaccettabili per Mosca” (tra cui il riarmo a tempo indeterminato), commenta il bog italiano di analisi geopolitica Piccole Note, ma si tratta di un cambio di passo rispetto all’attuale massimalismo e di una base negoziale”.

Inoltre, scrivono gli autori, si dovrebbe negoziare anche con la Russia un accordo di sicurezza più ampio, “che eviti un confronto globale con la NATO”.

Naturalmente Kiev potrebbe resistere, sottolineano gli autori su Foreign Affairs, ma ci ricordano che la NATO ha molte leve per fare pressione, poiché Kiev dipende dall’aiuto occidentale: “Per più di un anno, l’Occidente ha permesso all’Ucraina di definire il successo e di fissare gli obiettivi dell’Occidente in questa guerra. Questa politica, che avesse senso o meno all’inizio del conflitto, ha ormai fatto il suo corso”, concludono gli autori, “perché gli obiettivi dell’Ucraina sono in conflitto con altri interessi occidentali”.

Ed è insostenibile, perché i costi della guerra stanno aumentando e l’opinione pubblica occidentale e i suoi governi si stanno stancando del continuo sostegno. Come potenza mondiale, gli Stati Uniti devono riconoscere che una definizione massima degli interessi in gioco nella guerra ha prodotto una politica sempre più in conflitto con altre priorità americane.

Il piano di pace citato assomiglia a quello proposto nel marzo 2022 dalla Turchia, che Washington aveva impedito a Kiev di accettare.

È quindi necessario “aiutare l’Ucraina a difendersi e ad avanzare sul campo di battaglia, mettendola nella migliore posizione possibile al tavolo dei negoziati che dovrebbe aprirsi entro la fine dell’anno”. Nel frattempo, sostiene Foreign Affairs, Washington dovrebbe stabilire un percorso diplomatico che garantisca la sicurezza e la vitalità dell’Ucraina all’interno dei suoi confini de facto [cioè limitati], lavorando al contempo per ripristinare l’integrità territoriale a lungo termine del Paese. Questo approccio potrebbe essere troppo per alcuni e non abbastanza per altri. Ma a differenza delle alternative, ha il vantaggio di combinare ciò che è desiderabile con ciò che è fattibile.

Sorprendentemente, questo piano assomiglia a quello proposto nel marzo 2022 dalla Turchia, che Washington aveva impedito a Kiev di accettare. Da allora, la famosa vittoria ucraina non è ancora avvenuta, né la fine di Putin, né tanto meno la rovina della Russia, mentre migliaia di morti alimentano la terra ucraina. La realtà, una stanchezza dell’Occidente e una situazione economica catastrofica in Occidente, costringono l’Impero del Bene a rivedere il suo copione.

Francesca de Villasmundo

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: forcing affairs, guerra, médias presse info, russia, ucraina



Categoria: Generale