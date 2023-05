Il Kansas Dice no alla Follia Gender. Il Primo Stato USA, è Legge.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da Epoch Times, che ringraziamo per la cortesia, e che ci sembra interessante perché segna un primo, importante, passo per contrastare la follia del gender. Speriamo che l’esempio del Kansas sia seguito da molti altri Stati. Buona lettura e diffusione.

§§§

Il Kansas è diventato il primo Stato ad adottare una definizione di genere con l’approvazione di una legge che tiene gli uomini, indipendentemente dal genere in cui si identificano, fuori dai bagni delle donne, dagli spogliatoi e da altri spazi intimi, oltre a separare i detenuti e a limitare la partecipazione agli sport in base al sesso di nascita.

La mossa è avvenuta nel tardo pomeriggio del 27 aprile, quando la legislatura dello Stato ha votato per annullare il veto del governatore del Kansas Laura Kelly al disegno di legge 180, noto come “Carta dei diritti delle donne”, secondo il quale la donna è definita come “un individuo il cui sistema riproduttivo biologico è sviluppato per produrre ovuli”.

Il testo definisce inoltre le parole di genere, stabilendo che “donna” e “ragazza” devono essere usate per riferirsi alle femmine umane e “uomo” e “ragazzo” per riferirsi ai maschi umani. Definisce “madre” come genitore di sesso femminile e “padre” come genitore di sesso maschile.

L’annullamento arriva poco più di una settimana dopo che Kelly aveva posto il veto alla legge il 20 aprile, dopo che era stata approvata con un margine di due a uno tra repubblicani e democratici sia alla Camera che al Senato. Kelly ha dichiarato di aver posto il veto alla legge perché temeva che avrebbe aperto lo Stato a costose cause legali per discriminazione, avrebbe causato una perdita di fondi federali e avrebbe danneggiato l’economia del Sunflower State.

Il disegno di legge ha raccolto il sostegno di una serie di gruppi, tra cui un gruppo per i diritti delle donne fortemente favorevole alla scelta: “Vittoria!” ha scritto il Women’s Liberation Front (WOLF) su Twitter, alla notizia del superamento del veto.

L’organizzazione nazionale per i diritti delle donne, che ha contribuito alla stesura della legge, ha scritto sul suo sito web: “Questo disegno di legge compie passi procedurali per scrivere nella legge definizioni di buon senso che assicurino che il significato di parole come ‘donna’ e ‘madre’ non sia corrotto da burocrati non eletti intenti a spingere l’ideologia di genere”.

Il gruppo ha dichiarato che i membri hanno inviato più di 600 messaggi ai legislatori del Kansas a sostegno della legge.Forze di opposizioneLa legislazione ha avuto anche molte opposizioni, con i critici che l’hanno definita anti-trans e che ricorda la segregazione razziale degli anni ’60. “Sono le stesse parole”, ha detto il rappresentante di Stato John Alcala (D-Topeka) durante un’udienza pubblica sulla legge.

“Non ti voglio nel mio bagno. Non voglio che beviate dalla mia fontana. Non ti voglio a casa mia. Non voglio che mio figlio esca con te”.

Beth Oller, un medico che ha testimoniato contro la proposta di legge, ha detto che il titolo era inappropriato e violava i diritti delle donne.

“Questa non è in alcun modo una legge sui diritti delle donne. Il disegno di legge fa l’opposto della protezione delle donne; provoca danni”.

Oller ha detto che i medici “per decenni hanno concordato sul fatto che non esiste un modo sufficiente per definire ciò che rende una donna”.

“Il genere non è binario, ma è uno spettro di caratteristiche biologiche, mentali ed emotive che esistono lungo un continuum”, ha detto. ”

Le persone intersessuali esistono”.

Il disegno di legge include una disposizione che riconosce le persone intersessuali.

“Gli individui nati con una diagnosi di disturbo/differenza nello sviluppo del sesso, verificabile dal punto di vista medico, devono beneficiare delle tutele legali federali e statali”, si legge nella legge.

L’opposizione alla SB 180 è arrivata anche dall’Associazione dei sovrintendenti scolastici del Kansas, dagli Amministratori scolastici uniti del Kansas e dai Servizi legali del Kansas.

Anche la Kansas Coalition Against Domestic Violence si è opposta alla Carta dei diritti delle donne, che cita specificamente i rifugi per le donne, i centri di crisi per gli stupri, i rifugi per le violenze domestiche e le prigioni femminili come luoghi protetti in cui gli uomini che si identificano come donne dovrebbero essere limitati.

Spazi femminili in pericolo

Dopo la testimonianza pubblica contro il disegno di legge del reverendo Carolene Dean, pastore associato della Plymouth Congregational Church, un avvocato del WOLF ha chiesto se la Dean, una donna, “avesse mai avuto la sfortuna di trovarsi in un rifugio per le violenze domestiche, in un consultorio per le crisi di stupro o in un carcere femminile”.

L’avvocato Lauren Bone ha risposto che, dato che molti Stati hanno aperto questi luoghi agli uomini, le donne sono a “maggior rischio di ulteriori violenze e molestie”.

Alla domanda di un legislatore repubblicano su quanti generi esistano, Dean ha risposto: “Ci sono tanti generi quante sono le belle creazioni del mondo”.

Progetti di legge simili a quello approvato in Kansas sono in attesa di approvazione in altri Stati, tra cui l’Oklahoma e il Montana. In tutto il Paese sono stati denunciati casi di aggressioni a donne da parte di uomini che si identificano come donne.

All’inizio di questo mese, il Windsor Star ha riferito che un uomo che si identificava come una donna transgender è stato arrestato in Ontario con l’accusa di essersi infilato nel letto di una donna in un rifugio per donne e di averla aggredita sessualmente.

Ci sono anche diverse cause pendenti per i diritti civili intentate da avvocati per conto di detenute che hanno denunciato di essere state violentate da uomini con cui erano incarcerate perché gli uomini sostenevano di essere donne.

Una delle presunte aggressioni è avvenuta presso il Logan Correctional Center, il più grande carcere femminile dell’Illinois.

L’anno scorso, nell’ambito di un patteggiamento, il detenuto transgender Ramel Blount si è dichiarato colpevole di aver violentato una detenuta mentre faceva la doccia.

Blount, un uomo che si fa chiamare “Diamond”, era ospitato insieme alle donne nel carcere di Rikers Island a New York.

L’allora 33enne ha ammesso di aver afferrato la detenuta per il collo e di averla tenuta ferma contro la sua volontà mentre la violentava, secondo le dichiarazioni rilasciate dall’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Bronx.

§§§

