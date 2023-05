A Scuola di Verità. Quattro Incontri sulla Vera Scuola Cattolica.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, riceviamo, e ben volentieri pubblichiamo, queste informazioni dell’Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thuan. Buona lettura e condivisione.

§§§

La vera scuola cattolica.

Incontri a Lonigo, Napoli, Staggia Senese, Vitorchiano

di Stefano Fontana

Il progetto “È il momento della vera scuola cattolica” dell’Osservatorio cardinale Van Thuân si amplia. Lo scorso 29 aprile si è tenuta la Giornata di Lonigo (vedi QUI una breve cronaca), ora siamo in grado di annunciare altre simili Giornate che si terranno tra maggio e giugno in altre tre località italiane: a Napoli il 6 maggio, a Staggia Senese il 4 giugno e a Vitorchiano (Viterbo) il 17 giugno.

Qui il Programma della 4 Giornate

Il quadro di riferimento di tutte queste iniziative è il Manifesto “È il momento della vera scuola cattolica” [leggilo qui e aderisci] del nostro Osservatorio. Gli orientamenti in esso contenuti vanno ora proposti e incarnati con attività formative in dialogo con le scuole parentali cattoliche, ma anche con le scuole paritarie e singoli docenti cattolici nella scuola di Stato. C’era quindi bisogno di ampliare la proposta programmando non uno ma una serie di eventi, come appunto stiamo facendo con questi 4 incontri nazionali di primavera.

Il progetto di queste Giornate diventa così a respiro nazionale, è unitario e coerente, le tematiche scelte si diversificano leggermente tra loro ma tutte riguardano il rapporto con la Verità, che sta alla base della vera scuola cattolica. L’impegno dell’Osservatorio e delle altre realtà educative coinvolte è di riproporre questi appuntamenti con regolarità anche in futuro, per alimentare tramite la formazione un movimento educativo pienamente cattolico.

In tutte quattro le Giornate ci sarà ampio spazio per il confronto sulle questioni pratiche della scuola, soprattutto relative alla creazione e conduzione di una scuola parentale cattolica.

Stefano Fontana

§§§

§§§

§§§

