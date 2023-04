Trevignano Romano, la Fede non ha Bisogno di Effetti Speciali.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Americo Mascarucci offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul caso di Trevigiano Romano, anche in risposta ad alcuni dei commenti pubblicati dopo il suo articolo precedente. Buona lettura.

§§§

Trevignano Romano, ma la fede non ha bisogno di effetti speciali

Caro Marco

Ho visto che il caso di Trevignano Romano ha aperto un interessante dibattito sul blog e che si sono confrontate delle posizioni molto interessanti.

Cosa penso di questo caso l’ho già scritto in due precedenti articoli che hai già cortesemente ospitato: non ci credo, e spero che al più presto la Diocesi di Civita Castellana metta fine a questa farsa, come le indiscrezioni sull’indagine previa disposta dal vescovo Marco Salvi lascerebbero intendere.

Ciò premesso, condivido soltanto in parte la posizione di chi sostiene che, al di là della veridicità o meno dei fenomeni, dove più persone si riuniscono per pregare Maria, lì in quel luogo la Madonna c’è comunque, è realmente presente. E su questo non c’è dubbio; lo dimostra il fenomeno Medjugorje dove nonostante lo scetticismo della Chiesa nei confronti dei veggenti, da anni in quel luogo maturano veri e concreti frutti di conversione.

Ma se ciò è vero, è però altrettanto vero che non si può accettare come autentico un fenomeno soltanto perché aiuta a pregare la gente. E soprattutto, possiamo davvero credere che Maria per far pregare le persone abbia bisogno di una presunta veggente che un giorno dichiara di aver visto lacrimare la statua della Vergine, il giorno dopo di aver ricevuto messaggi celesti, il giorno dopo ancora di avere le stimmate, poi di aver moltiplicato la pizza e gli gnocchi, poi di essere rimasta incinta dello Spirito Santo, adesso di avere centinaia di persone miracolate pronte ad incontrare il vescovo Salvi per perorare la sua causa. Il tutto condito da messaggi apocalittici, millenaristi, come se per far rifiorire la fede la Madonna avesse bisogno di terrorizzare l’umanità. Ma è questa la Maria che abbiamo sempre conosciuto? Una Madonna che spaventa il mondo quasi con l’intento di estorcere conversioni e preghiere con il ricatto?

Anche ad Uggio dove il veggente Paolo Catanzaro diceva di parlare con la Vergine e di essere in grado di intercedere con lei, tanti fedeli si recavano sul posto armati di fede, pregando e chiedendo grazie alla Madonna. Ed è ovvio che quando tutti erano riuniti a pregare, Maria era presente in mezzo a loro. Ma è credibile che la Vergine possa essersi veramente servita di un mistico la cui massima aspirazione era cambiare sesso come poi ha fatto, per reinventarsi come attrice e showgirl? E allora, perché la Madonna non lo ha smascherato evitando che centinaia di persone cadessero nell’inganno? Semplicemente perché è la nostra fede a dover essere capace di smascherare gli inganni e le false rappresentazioni della fede.

Con tutta la buona volontà, se per pregare e credere nella Madonna abbiamo bisogno di effetti speciali come quelli che vanno in scena a Trevignano, forse questa non è vera fede ma soltanto superstizione, perché chi crede veramente in Maria non ha bisogno di pizza e gnocchi moltiplicati all’infinito o di gravidanze divine mai avvenute, e men che mai di terrorismo psicologico.

Anche perché la Maria che è apparsa nella storia non ha mai trasformato i veggenti in “fenomeni da baraccone” come sta invece avvenendo a Trevignano, dove ogni giorno spuntano nuovi superpoteri concessi alla pseudo mistica (nessuno ha ancora affermato di averla vista lievitare in aria come san Giuseppe da Copertino ma è questione di tempo).

E allora, attenzione a sostenere che a Trevignano non è importante sapere se sia tutto vero o tristemente falso, perché una fede basata sulla suggestione non è vera fede, ma soltanto ricerca di un sensazionalismo mistico che serve esattamente allo scopo opposto; rafforzare una fede debole che ha bisogno di emozioni forti per essere confermata.

Ma la prova della nostra fede è Gesù Cristo morto e risorto, è il sepolcro vuoto, è il sacrificio dei primi martiri, che hanno dato la vita per testimoniare Cristo. E’ il sacrificio di Pietro che dopo averlo rinnegato tre volte la notte della passione per paura di finire in croce con lui, non ha avuto paura di morire crocifisso a Roma perché aveva visto Gesù risorto e sapeva che sarebbe risorto con lui. E Maria è la madre celeste che Dio manda a noi nei momenti bui della storia per intercedere fra l’umanità e il Padre celeste, una madre che mette in guardia il mondo sui pericoli che incombono (come ha fatto a Fatima) invita alla conversone e alla preghiera, ma non trasforma la fede in spettacolo, e men che meno in una squallida parodia del Vangelo con le gravidanze ad opera dello Spirito Santo e la moltiplicazione di pizza e gnocchi (sic).

E concludo con una riflessione; Gesù a san Tommaso ha detto “beati coloro che pur non avendo visto hanno creduto”. E allora, è vero che nulla è impossibile a Dio, ma è altrettanto vero che una fede realmente autentica non ha bisogno né di Madonne che piangono, né tantomeno di pseudo mistici alla superman.

Americo Mascarucci

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: mascarucci, trevigiano



Categoria: Generale