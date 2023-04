25 Aprile, Liberazione. I Neo-Squadristi Progressisti Censurano la Vita.

Sebbene il movimento femminista e i collettivi di estrema sinistra lamentino inesistenti violazioni del presunto “diritto” ad abortire in Italia, spesso col solo scopo di attaccare il diritto umano all’obiezione di coscienza dei medici e del personale sanitario, la realtà delle cose dimostra l’esatto opposto: in Italia non esiste una sola donna che, volendolo, non abbia potuto abortire, mentre sono migliaia le donne indotte o di fatto costrette ad abortire per mancanza degli aiuti concreti di cui avrebbero bisogno per portare avanti una gravidanza inaspettata o complicata.

Oggi in Italia non è violato il presunto “diritto” ad abortire, ma il vero diritto a NON abortire: per questo avevamo organizzato il convegno di Macerata, assaltato dai collettivi femministi.

Ti assicuro che non ci faremo intimidire! I loro attacchi sempre più violenti contro le iniziative di Pro Vita e Famiglia sono la dimostrazione che la nostra voce (la tua voce!) sta producendo un reale cambiamento.

Di questo loro sono consapevoli, per questo stanno intensificando le loro aggressioni.

Col tuo aiuto, continueremo a batterci per la libertà di espressione e affinché la barbara pratica dell’aborto cessi di esistere – o cessi almeno di avere copertura legale – promuovendo una cultura che accolta la Vita e tuteli la salute delle donne.

In alto i cuori,

Jacopo Coghe